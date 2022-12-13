Имущество холдинга «Юг Сибири» оценят заново

Собрание кредиторов ООО «Продэкс-Омск» (компания входила в холдинг «Юг Сибири») приняло решение провести новую оценку имущества должника. Требование о переоценке поступило от конкурсного кредитора – ПАО «Промсвязьбанк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Подобного рода активы сейчас существенно выросли в цене. Будет еще одна оценка стоимости», - сказал «Ъ-Сибирь» конкурсный управляющий «Продэкс-Омск» Игорь Винярский.

Ранее назначенные на 7 декабря торги по продаже активов «Продэкс-Омск» были отменены, также как и торги по продаже имущества ООО «Юг Сибири» в Алтайском крае. Ранее имущество, принадлежащее ООО «Продэкс-Омск» было выставлено на продажу с начальной ценой 3,4 млрд руб., имущество ООО «Юг Сибири» - за 9 млрд руб. Эти суммы вдвое превышают последнюю экспертную оценку активов, которая проводилась по состоянию на октябрь 2021 года.

Холдинг «Юг Сибири» до банкротства был крупным производителем растительного масла. Общая мощность по переработке подсолнечника трех его активов — двух маслоэкстракционных заводов в Алтайском крае и одного в Омской области — составляет 1450 т в сутки. «Продэкс-Омск» также может ежесуточно перерабатывать 390 т рапса. Головная компания холдинга — ООО «Юг Сибири» — признана банкротом в апреле 2019 года. Основной залоговый кредитор — Промсвязьбанк. Мощности маслоэкстракционных заводов в 2018 году были сданы в аренду санкт-петербургской ГК «Благо» (ТМ «Дары Кубани», «Благо» и др.).

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Оксана Павлова