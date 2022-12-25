Группа Pink Floyd собрала €500 тыс. на благотворительность для Украины от продаж песни «Hey Hey Rise Up»

Группа Pink Floyd собрала на благотворительность €500 тыс. на продаже трека «Hey Hey Rise Up» (кавер на песню «Червона калина»), записанного вместе с лидером группы «Бумбокс» Андреем Хлывнюком. Вырученные деньги пойдут пяти благотворительным организациям на Украине. Об этом Pink Floyd сообщила на своем официальном сайте.

«Pink Floyd хотела бы поблагодарить всех, кто поддержал "Hey Hey Rise Up". Сингл, записанный 30 марта с Андреем Хлывнюком из украинской группы "Бумбокс", на данный момент собрал более 450 тыс. фунтов стерлингов, чтобы облегчить страдания украинского народа»,— говорится в сообщении на сайте группы от 23 декабря.

Музыканты Pink Floyd призвали продолжать жертвовать благотворительным организациям, которые помогают украинцам пережить зиму.

Группа выпустила кавер в апреле, чтобы «облегчить страдания» украинцев. Песня стала первой оригинальной композицией, записанной Pink Floyd после альбома The Division Bell 1994 года. В записи участвовали Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон, а также басист Гай Пратт и клавишник Нитин Сони.

Анастасия Ларина