На трассе Екатеринбург-Тюмень 17-летний водитель Toyota въехал в грузовик

На федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень автомобиль Toyota Corolla въехал в попутный большегруз Volvo, водитель легковушки не справился с управлением, после удара с фурой Toyota отбросило на ограждение. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

Автомобилем управлял 17-летний подросток, не имеющий водительских прав. Toyota принадлежит его матери, которая в момент ДТП находилась в Тюмени и якобы не знала, что сын пользуется ее машиной. Он перевозил в салоне свою 17-летнюю двоюродную сестру. Они ехали из деревни Ушакова домой в село Перевалово. Оба подростка травмированы, но живы.

Информация направлена в ПДН для привлечения матери к ответственности.

Ранее в Тюмени произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, одним из которых управлял 16-летний подросток. Водительских прав у подростка не было. Сотрудникам ГИБДД он рассказал, что обменял автомобиль на телефон.

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Диана Сунагатуллина