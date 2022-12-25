Фонды ОМС в новых регионах будут выполнять функции страховых компаний

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) передал в Донецкую, Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области документы для формирования территориальных фондов и системы ОМС. Подразделения будут сами выполнять функции страховых компаний и выдавать полисы гражданам.

Территориальные фонды будут заниматься оплатой медпомощи, контролировать ее качество и защиту прав пациентов. Жители новых регионов смогут получить медпомощь во всех субъектах РФ, в том числе высокотехнологичная в федеральных клиниках сообщил ФОМС ТАСС.

В декабре председатель ФОМС Илья Баланин и временно исполняющие обязанности глав новых регионов подписали соглашения о взаимодействии. Этот документ предусматривал создание территориальных фондов и оформление полисов ОМС жителям.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ в конце сентября в ходе военной операции на Украине, которая проводится с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина.

Об интеграции новых регионов в российскую систему — в материале «Ъ» «Территориально-процессуальный кодекс».

Леонид Уварчев