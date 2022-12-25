Умер экс-глава МИД Италии Франко Фраттини

Бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини умер в 65 лет. С января он занимал должность председателя Госсовета. О смерти сообщили итальянские СМИ и политики, в том числе экс-премьер Сильвио Берлускони, в правительстве которого господин Фраттини занимал пост главы МИДа.

По информации газеты il Messaggero, у господина Фраттини было онкологическое заболевание, он умер в римской больнице Gemelli. Господин Берлускони выразил соболезнования в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Франко Фраттини возглавлял МИД Италии в 2002–2004 и 2008–2011 годах, когда премьером был Сильвио Берлускони. Также господин Фраттини работал министром по вопросам государственного управления и заместителем председателя Еврокомиссии.

Леонид Уварчев