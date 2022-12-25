Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Умер экс-глава МИД Италии Франко Фраттини

Бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини умер в 65 лет. С января он занимал должность председателя Госсовета. О смерти сообщили итальянские СМИ и политики, в том числе экс-премьер Сильвио Берлускони, в правительстве которого господин Фраттини занимал пост главы МИДа.

По информации газеты il Messaggero, у господина Фраттини было онкологическое заболевание, он умер в римской больнице Gemelli. Господин Берлускони выразил соболезнования в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Франко Фраттини возглавлял МИД Италии в 2002–2004 и 2008–2011 годах, когда премьером был Сильвио Берлускони. Также господин Фраттини работал министром по вопросам государственного управления и заместителем председателя Еврокомиссии.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...