Вклад на Рождество

Даже в экстраординарном 2022 году банки хранят традицию и привлекают вкладчиков сезонными депозитами с повышенной ставкой. При этом они активнее стимулируют привлечение средств на более долгий срок, не исключая ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. Однако ставки по вкладам по-прежнему остаются ниже инфляции, тем более что банки могут позволить себе не привлекать дорогих пассивов. Ведь у граждан осталось не так много инструментов для сбережения средств, и рублевый депозит — главный из них.

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Ставки на инфляцию

Рынок депозитов в завершающемся 2022 году, как и экономика в целом, пережил несколько шоков. Но в целом справился с ними. По итогам 11 месяцев текущего года портфель депозитов физлиц в российских банках составил 33,4 трлн руб. (без учета средств на счетах эскроу, которые используются для оплаты квартир в новостройках), свидетельствует статистика ЦБ . Это практически столько же, сколько на начало года (34,9 трлн руб.). При этом портфель депозитов физлиц в рублях за этот период даже немного вырос — на 7%, до 29,8 трлн руб., а вот в валюте снизился почти вдвое, до 3,7 трлн руб. «В целом в 2022 году банкам действительно удалось отстоять свою ликвидность. Портфель депозитов физлиц остался примерно на том же уровне, каким он был до февраля»,— поясняет гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.

После резкого роста ключевой ставки в марте (до 20%) высокие ставки по депозитам продержались недолго. И уверенно начали снижаться с конца этого месяца. При этом они вышли на значения начала года уже к июню и продолжали снижаться до конца сентября. Однако после объявления частичной мобилизации в конце сентября на фоне резкого оттока средств с депозитов ставки по вкладам снова стали расти. В результате средняя максимальная ставка по депозитам у крупнейших банков на вторую декаду декабря достигла 8,19% годовых, максимума с первой декады июня. Это ниже текущих темпов инфляции, которые по итогам ноября, согласно данным Росстата, составили около 12%. Вместе с тем на будущий год финансовые власти ожидают снижения инфляции: 5–7% по оценке ЦБ и 5,5% по оценке Минэкономразвития. Рост ускорился к концу года, в том числе на фоне ослабления российской валюты. Согласно данным Московской биржи, с начала декабря курсы доллара и юаня выросли на 15–16%, а евро — на 20%.

Долгий рубль

Консервативная банковская система сохраняет традиции новогодних вкладов и в 2022 году. «Активность по предложению акционных продуктов с повышенными ставками существенно не поменялась. В отдельных крупных банках есть акционные текущие счета с доходностью до 9,5% годовых в рублях»,— комментирует младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

Показательно, что крупнейшие госбанки предлагают одни из самых высоких ставок.

Так, Сбербанк, согласно информации на его сайте, до 15 января предлагает вклад «Лучший». Однако, чтобы получить максимальную ставку — 9,5% годовых, надо разместить средства на три года. Для более коротких депозитов, например год и два месяца, ставка составит 8,3% годовых, на полгода — 7,8% годовых. Минимальная сумма для «клиентов с улицы» — 100 тыс. руб. Важным условием для получения повышенной ставки является размещение новых средств, а не перекладывание их со старого вклада в банке.

ВТБ также предлагает максимальную ставку для длинных вкладов. В ноябре банк запустил для клиентов трехлетний вклад «Стабильный» с доходностью 9,5% годовых. Минимальная сумма вклада — 1 тыс. руб. Кроме того, в декабре ВТБ пересмотрел доходность по накопительному счету «Сейф»: ставка для новых клиентов в первые три месяца выросла на 1 п. п., до 9% годовых, рассказала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова. Сумма средств для накопительного счета начинается от 1 руб.

Россельхозбанк также запустил предновогоднюю акцию «Лови момент» со схожими условиями. Принять участие в ней могут те, у кого нет действующих срочных вкладов. Ставка по вкладу на срок три года составит 9,5% годовых, а на срок год и один месяц — 8% годовых. Клиенты, которые в рамках акции оформят вклад на сумму от 1 млн руб., могут получить бесплатно карту «Мир»-UnionPay.

И традиционно при выполнении определенных условий банки обещают повышенный процент. Так, Совкомбанк предлагает сезонный вклад «Зимний доход с Халвой» с максимальной ставкой 9% годовых при вложении на 12 месяцев. Однако в этом случае необходимо соблюдать условия регулярного оборота по карте «Халва». Без этого ставка сокращается до 8%. Или, например, открытие вклада «МКБ. 30 лет» в Московском кредитном банке в онлайн-режиме позволит получить доходность 10% годовых при размещении на три года. Тогда как открытие такого вклада в отделении банка даст всего 8% годовых. При размещении средств на 1 год ставка составит 8,4% и 7,4% соответственно.

Дружественный обмен

В этом году укрепилась еще одна тенденция на рынке вкладов — девалютизация. Из-за жестких антироссийских санкций и геополитики российские банки сегодня или не могут, или не заинтересованы в привлечении пассивов в долларах и евро. «Будет сокращаться доля вкладов в недружественных валютах (в т. ч. в долларе, евро), так как их использование для банков очень ограничено и затруднено из-за санкций. Их будут постепенно замещать вклады в относительно стабильных валютах основных торговых партнеров»,— отмечает Вячеслав Путиловский. Однако, как отмечает господин Грибанов, «курс юаня слишком зависим от нерыночных субъективных факторов, таких как решения компартии Китая. Слабые валюты с энергичным обесценением, как, например, турецкая лира, тоже не могут стать заменой доллару для накоплений».

Из крупнейших банков в настоящее время не так много открывают вклады в «недружественных» валютах.

При этом в ряде банков (ВБРР, РСХБ) ставки символические — 0,01% годовых. Причем в ВБРР размер депозита должен быть от $100 тыс. или €100 тыс. В Альфа-банке можно разместить от $500 или €500 на срок от трех месяцев до трех лет под 0,1% годовых. По вкладу МКБ «Все включено» можно получить до 0,6% годовых при размещении средств от полугода до двух лет, размещая суммы от $100 или €100. Банк «Санкт-Петербург» предлагает депозиты на суммы от $1 тыс. на один и два года под 1% годовых, от €1 тыс. под 1% годовых на год и под 1,5% годовых на два года. Самым щедрым выглядит ВТБ, который привлекает депозиты $1 тыс. или €1 тыс. под 5% годовых. Однако срок ограничен тремя месяцами, хотя по такому вкладу и предусмотрена двукратная пролонгация. Однако размещать на таком вкладе можно только наличную валюту.

В последнем случае стоит учитывать то обстоятельство, что ЦБ продлил до 9 марта 2023 года ограничения на вывод со счетов граждан наличной валюты недружественных стран (долларов, евро, фунтов стерлингов и других), размещенной до 9 марта 2022 года. Таким образом, вновь размещенные средства в этих валютах, как наличные, так и безналичные, до нового срока снять не удастся. При необходимости их можно конвертировать в рубли или в валюты дружественных стран (например, юани). Однако следует учитывать курс конвертации, который менее выгоден, чем текущий биржевой курс.

А вот в отношении китайской валюты банки более щедры. Так, Газпромбанк привлекает юани на один год по ставке 0,5% годовых. В Сбербанке по годовому депозиту ставка составит 0,7% годовых, а при вложении на три года — 1,07% годовых. Депозит «МКБ.Восточный» можно разместить по ставке 1,2% на один год, в Альфа-банке — под 1,71% годовых. Причем в большинстве случаев потребуется вложить от 10 тыс. CNY (эквивалент 100 тыс. руб.), а в Альфа-банке — от 500 CNY (всего 5 тыс. руб.).

С учетом того что наличные юани пока еще слабо распространены среди потенциальных клиентов, банки предлагают размещать не только наличные, но и безналичные средства. Но в этом случае важен курс конвертации, чтобы он не «съел» получаемый доход. В частности, 23 декабря курс покупки юаня в мобильном банке или онлайн в ГПБ составлял 11,3 руб., в Сбербанке — 10,24 руб., в Альфа-банке — 10 руб. По итогам торгов на бирже 23 декабря курс остановился возле отметки 9,9 руб.

Отложенный налог

Примечательно, что ставки по вкладам в 2022 году в целом и сегодня находятся на уровне ниже инфляции. «Банки не готовы привлекать ликвидность по ставкам выше инфляции, потому что это заставит их повышать ставки и по кредитам, а это, в свою очередь, нарушит восстановившийся спрос на заимствования»,— отмечает господин Грибанов.

Однако то, что ставка находится ниже инфляции, не освобождает клиентов банков от уплаты налога с полученного дохода по депозитам. Новый механизм должен был начал действовать с 2022 года (за доходы по итогам 2021-го). Однако поправки в закон перенесли начало действия на 2024 год, т. е. за доходы, полученные (именно полученные, а не начисленные) в 2023-м. Если счет или вклад в рублях, то налог исчисляется, если ставка по таким размещениям превышает 1% годовых, даже если это был не полный год. Доходы по вкладам в валюте начисляются вне зависимости от величины ставки. Сумма, не подпадающая под налогообложение, равна 1 млн руб., умноженному на максимальное значение ключевой ставки в году, за который платится налог. Причем налогооблагаемая сумма высчитывается с доходов по всем вкладам.

В 2022 году максимальная ставка достигала 20%, однако, напомним, в этот год налоги не взимаются. Например, если максимальная ставка в 2023 году останется на текущем уровне (7,5%), то вкладчик будет освобожден от уплаты налогов с суммы 75 тыс. руб. И если в декабре 2022 года он разместит 0,9 млн руб. на годовой вклад со ставкой 8,4% годовых и 0,5 млн руб. на полугодовой вклад со ставкой 7% годовых, то полученный в следующем году доход составит 93,1 тыс. руб. (75,6 тыс. руб. по первому вкладу и 17,5 тыс. руб. по второму вкладу). Вычитая из этой суммы 75 тыс. руб., освобожденных от налога, получается 18,1 тыс. руб., с которых придется заплатить по ставке 13%. То есть 2,35 тыс. руб.

Если вклад многолетний с выплатой в конце срока, то не облагаемая налогом сумма вычитается из общей суммы процентов, полученных за этот срок. Если же проценты выплачиваются регулярно (например, поквартально), то необлагаемая сумма вычитается из этих регулярных выплат ежегодно.

Таким образом, рублевый вклад, пусть даже по ставке ниже инфляции, для россиян на сегодня фактически единственный доступный и надежный инструмент сбережения.

«Склонность населения к сбережению, вероятнее всего, останется повышенной из-за геополитической напряженности и общей неопределенности. Изъятие наличных из банков после объявления о частичной мобилизации приостановилось в ноябре. В подобных условиях, вероятнее всего, средства населения на счетах в банках за 2023 год могут умеренно увеличиться — на 5–10%»,— оценивает главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

Влад Срочный