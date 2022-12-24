Привет, оружие

Самыми масштабными событиями к 300-летию Перми в 2023 году станут мультижанровый фестиваль «Белые ночи на Каме» и патриотическая выставка продукции пермских предприятий ОПК «Оружие Победы». Эти события утвердил федеральный оргкомитет по подготовке к юбилею. Военно-патриотические мероприятия разрабатывает команда экс-резидента Comedy Club Гавриила Гордеева. «Белые ночи» же готовит команда проектного офиса «Пермь-300». Мероприятия начнутся в июне и продлятся все лето. Отметим, что о событиях на военную тематику в рамках 300-летия стало известно на этой неделе, ранее в событийной линейке их не было. Эксперты объясняют появление «Оружия Победы» политическими мотивами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Пермского края Фото: пресс-служба правительства Пермского края

На заседании федерального оргкомитета по подготовке 300-летия Перми под председательством вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко заместитель председателя регионального оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина и продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев представили событийную линейку юбилея города. Самые масштабные мероприятия запланированы на лето 2023 года.

По словам Натальи Галкиной, с июня по август в городе запланирован «мультимедийный и мультижанровый» фестиваль «Белые ночи на Каме», объединяющий различные культурные события. Он откроется праздничными мероприятиями ко Дню города и Дню России 12 июня и завершится 26 августа событием «Ночь города».

«В Перми уже был фестиваль “Белые ночи”, жители Перми очень скучают по нему. Поэтому мы хотим взять оттуда лучшие практики. Также мы хотим “подсветить” некоторые мероприятия выходного дня на федеральном уровне, чтобы люди знали — “белые ночи” есть не только в Санкт-Петербурге, но и в Перми»,— поделилась госпожа Галкина.

Она добавила, что особое внимание во время фестиваля будет также уделяться событиям, связанным с реками Прикамья: «В Пермском крае 29 тысяч рек. Такого нет нигде в мире. На территории Перми 300 рек. И мы хотим разместить локации (фестиваля.— «Ъ-Прикамье») вдоль этих рек, рассказывать об их уникальности, называть в честь них события».

Отметим, что фестиваль «Белые ночи» проходил в Перми каждое лето с 2011 по 2014 год. Он длился месяц и объединял разные жанры искусства. Масштабный open air был одним из символов «культурной революции», инициированной бывшим губернатором Пермского края Олегом Чиркуновым.

В декабре 2022 года проектный офис «Пермь-300» предложил к юбилею города провести масштабный фестиваль под открытым небом «Белые ночи на Каме». Организаторы отмечали, что новый фестиваль будет повторять только формат, придуманный командой Олега Чиркунова. Содержательно же мероприятия будут отличаться.

Еще одно летнее мероприятие, анонсированное на заседании оргкомитета,— «Оружие Победы». Это проект военно-патриотической направленности, связанный с работой пермских предприятий оборонно-промышленного комплекса. «Он будет выражать благодарность трудящимся на предприятиях и соответствовать актуальной повестке страны»,— сообщил Гавриил Гордеев.

По его словам, проект откроется 12 июня масштабной выставкой оружия и военной техники пермского производства и продлится около трех месяцев. В рамках проекта планируется также организовать мультимедиамузей и патриотические мероприятия (кинопоказы, концерты) на разных городских площадках. Эти события пройдут под слоганом «Пермь-300. Триста лет на службе Отечеству». Его предложил режиссер и бывший художественный руководитель Пермской оперы Георгий Исаакян. В качестве главного организатора проекта «Оружие Победы» рассматривается Пермский краеведческий музей.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании оргкомитета отметил, что регион на протяжении своей истории был тесно связан с производством для армии. «У каждого региона, города есть своя миссия. Пермь и Пермский край всегда, испокон веков — это опорный край державы. Развитие металлургии, машиностроение, создание оружия, чтобы российская держава могла развиваться и защищать свои интересы,— это все Пермский край. От Северной войны до сегодняшних времен»,— подчеркнул глава региона.

В завершение заседания оргкомитет утвердил программу по событиям-флагманам к юбилею Перми. Напомним, ранее источники «Ъ-Прикамье» отмечали, что мероприятий на военную тематику не было в событийной линейке к 300-летию. Об «Оружии Победы» впервые было объявлено на неделе, на заседании экспертного совета по творческим проектам к юбилею города. По одной из версий, он разрабатывался командой Гавриила Гордеева параллельно деятельности проектного офиса «Пермь-300», готовившего основные события к юбилею города.

Депутат Государственной думы РФ, экс-министр культуры Пермского края Николай Новичков полагает, что выставка «Оружие Победы» связана с актуальной общественно-политической ситуацией. «Думаю, что в условиях и контексте спецоперации это уместно. Праздник праздником, но и про актуальные события, задачи государства забывать не надо. Новое позиционирование Пермского края как одного из центров оружейного производства, работающего на укрепление экономики страны, может способствовать укреплению позиций региона. Каждому времени свои герои»,— отмечает господин Новичков.

Возвращение «Белых ночей» он также поддерживает: «Думаю, что этот фестиваль однозначно отсылает к тому, что делала наша команда десять лет назад. Мне это приятно и лестно. Надеюсь, что новый фестиваль не ударит в грязь лицом и превзойдет своих предшественников по всем показателям». «Полагаю, что и “Белые ночи”, и “Оружие Победы” найдут свою аудиторию. Каких-то принципиальных противоречий тут нет»,— добавил Николай Новичков.

Константин Кадочников