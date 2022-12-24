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Коммерсантъ FM
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Frank Media узнало об убытках Сбера в €700 млн при продаже Fortenova

Сбер продал свою долю в 43% в хорватской компании Fortenova Group инвестору из ОАЭ Саифу Алькетби за €400 млн, то есть менее чем за половину своих вложений в эту компанию — €1,1 млрд, пишет Frank Media со ссылкой на источники. Вместе с тем, по данным издания, структура, заложенная по долгам нового инвестора, оказалась под ограничениями.

Fortenova — один из самых известных продуктовых ритейлеров и сельхозпроизводителей в Хорватии. Ее штаб-квартира находится в Загребе.

Российский госбанк продал долю в хорватском ритейлере за €400 млн. Сделку профинансировал Газпромбанк. Саифу Алькетби принадлежат две компании в России: «СБК Арт» и «Айвазовский инвест». Первая — акционер Fortenova, она перешла под контроль господина Алькетби 31 октября. Вторая имеет минимальный уставный капитал, ею инвестор владеет с 9 ноября 2022 года. Обе компании заложены в Газпромбанке.

По словам собеседника Frank Media, Газпромбанк перевел в «Айвазовский инвест» 24 млрд руб. для покупки доли Сбера в Fortenova. Через две недели после сделки власти Хорватии добились включения «СБК Арт» в девятый санкционный пакет Евросоюза. Однако у Сбера есть право продавать или передавать права на активы в странах ЕС до 17 июня 2023 года.

Сбербанк стал самым крупным акционером Fortenova Group в 2018 году. Инвестбанк JPMorgan в конце 2021 года оценил Fortenova в $3 млрд. После того как Сбербанк попал под санкции, ему пришлось ограничить права акционеров, которые находятся под санкциями ЕС, Великобритании или США.

Подробнее о продаже — в материале «Такая Сбербанку выпала доля».

Анастасия Ларина

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