Налетчики ограбили женщину в Динском районе

В Динском районе 23 декабря в дом местной жительницы незаконно проникли двое мужчин. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Угрожая женщине ножом и предметом, похожим на пистолет, злоумышленники завладели сейфом, в котором находилось около 150 тыс. руб. и ювелирные украшения. После обращения пострадавшей в отдел полиции на место преступления прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские составили со слов женщины ориентировку на розыск налетчиков, которую передали всем дежурным нарядам.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, нацеленные на установление личности злоумышленников и дальнейшее их задержание.

Маргарита Синкевич

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