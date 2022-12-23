Повару приготовили расследование

FIFA начала расследование в отношении звездного повара Salt Bae. Организация изучает «неправомерный доступ» на поле после финала чемпионата мира в Катаре. Сразу после матча Аргентина—Франция представители сборных, сотрудники FIFA и близкие футболистов спустились с трибун, чтобы поздравить победителей. Но среди них оказался турецкий повар и ресторатор Нусрет Гёкче, который известен под прозвищем Salt Bae.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hassan Ammar / AP Фото: Hassan Ammar / AP

Во время празднования он преследовал Лионеля Месси, который пытался игнорировать назойливого болельщика, выпрашивал фотографии у игроков и даже поцеловал трофей. В сеть утекли некоторые видео. На них Гёкче, например, обнимает вратаря сборной Аргентины и называет его великим человеком.

Это событие вызвало возмущение у футбольных болельщиков. Гёкче обвинили в недопустимом поведении, которое испортило атмосферу после победы аргентинцев. Очевидно, повар задействовал старые связи, чтобы попасть на поле, говорит автор Sports.ru Вадим Лукомский:

«Исключительный случай с точки зрения наглости. Он точно подставил человека, который помог ему выйти на поле. Что FIFA разберется, звучит не очень убедительно. С тем же Джанни Инфантино он давно дружит. Записи, которые появились из ресторана в Дубае, были до чемпионата мира. Что ему могут сделать? В худшем случае запретят ходить на футбол. Это можно рассматривать на контрасте с другим человеком, который тоже не совсем по правилам потрогал Кубок мира. Но для этого по крайней мере нужно было искать лазейки.

Это Серхио Агуэро, друг Лионеля Месси. Он карьеру уже завершил и на этом чемпионате мира не играл. С этой командой он прошел длинный путь. Агуэро пришлось регистрировать как одного из помощников тренера. Потом он переоделся в футбольную форму и отпраздновал победу, как будто он один из игроков. А вот турецкий ресторатор об этом может не думать. У него сеть заведений, и там часто появляются футболисты. Он пытается это использовать для того, чтобы сфотографироваться с ними».

Причем возможности попасть на поле было всего две — через сложную аккредитацию или ошибку охраны, и кто-то точно должен за это ответить, объяснил “Ъ FM” глава оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года и консультант организаторов мундиаля в 2022-м Алексей Сорокин:

«Чемпионат — вещь многогранная и включает в себя большие массы людей, которыми управлять довольно сложно.

Бывают единичные случаи нарушений. Попасть на поле можно двумя способами, в том числе с аккредитацией, которая позволяет тебе выход на поле. Тогда нужно разбираться, кто ее дал и на каких основаниях. Или это оплошность сотрудников безопасности, которые просто не посмотрели на наличие или отсутствие у человека соответствующей цифры в аккредитации. На чемпионат мира ее получают тысячи людей, и у всех разная степень доступа на разные объекты.

Как правило, это от 10 до 12 зон — все они обозначаются цифрами. Сакральная для FIFA и UEFA — раздевалки и поле, та, где есть доступ к игрокам. Напрямую попасть на поле ни из какой ложи нельзя, вам все равно придется проходить через обычные коридоры, микст-зоны. Кому положено? Людям, работающим на стадионе, делегациям, тренерам, массажистам, физиотерапевтам, администраторам и так далее. Как правило, 50-70 людям, включая, естественно, игроков. Но это лицо не участвовало ни в каких церемониях».

Тем временем в СМИ обратили внимание на то, что в 2014 году произошел похожий случай. Тогда к трофею прикасалась популярная певица Рианна. В итоге FIFA проигнорировала нарушение протокола.

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Сабина Адлейба