Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян

Tele2 в канун новогодних каникул улучшил условия общения за границей. Компания предоставит еще больше интернета на высокой скорости для роумеров в Египте, Таиланде, Вьетнаме, Доминиканской республике, Казахстане, Иране, Кувейте, Тунисе, Китае, Тайване, Южной Корее и других странах. Помимо этого, Tele2 первойиз российских телеком-компаний запустила роуминг на территории Сомали.

C опцией «Безлимитный интернет за границей» клиенты оператора смогут свободно пользоваться услугами передачи данных в путешествиях. В ряде стран Tele2предоставляет абонентам еще больше интернета на высокой скорости. В Египте ,Вьетнаме, Иране, Кувейте, Китае, Тайване, Таиланде, Казахстане – в объеме 1024 Мб,Тунисе – 600 Мб, Доминиканской республике и Южной Корее – 400 Мб. После исчерпания этого объема безлимитный интернет в роуминге предоставляется на скорости 128 Кбит/с. Этогобудет достаточно для общения в социальных сетях, мессенджерах, прослушивания музыки.

Услуга доступна для подключения на всех тарифах. Активировать ее можно в личном кабинете, мобильном приложении Tele2 или с помощью команды *143*71#. Стоимость – 350 рублей в день. При этом абонентская плата списывается со счета только в дни выхода в сеть. Если клиент не пользуется интернетом или находится в России, плата не взимается.

В Сирии абоненты Tele2 теперь смогут воспользоваться выгодными опциями «Разговоры без границ» и «30 SMS в Азии, Африке, Америке». В Таиланде – услугой «100 исходящих минут в популярных странах» и возможностью совершать исходящие звонки на номера Tele2 России, расходуя минуты из пакета в тарифе.

В ноябре Tele2 первой из российских телеком-компаний запустила роуминг в Сомали. Стоимость звонков в Россию, входящих и местных исходящих вызовов составляет 39 рублей за минуту разговора, международных исходящих вызовов – 70 рублей, отправка SMS – 13 рублей за сообщение.

Перед новогодней поездкой за рубеж оператор советует абонентам отключить переадресацию звонков командой ##002#, чтобы не платить за переадресованные вызовы по тарифам роуминга. Проверить баланс в путешествии можно с помощью команды *105#, пополнить счет – в мобильном приложении «Мой Tele2» или на topup.tele2.ru. Больше информации о способах пополнения счета во время путешествия – на сайте оператора. Бесплатный номер справочной службы в зарубежных поездках +7 951 520 06 11. Подробнее с условиями тарификации услуг международного роуминга можно ознакомиться на сайте оператора в разделе «Роуминг».

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