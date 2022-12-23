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Коммерсантъ FM
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Банкира переселили по приговору

Бывшего главу Радиотехбанка осудили за 1,8 миллиарда рублей невозвратных кредитов

Нижегородский райсуд приговорил экс-председателя правления Радиотехбанка Александра Степанова к году колонии-поселения за злоупотребление полномочиями. В 2018–2019 годах, незадолго до отзыва лицензии, нижегородский банк выдал 1,8 млрд руб. невозвратных кредитов фиктивным компаниям с номинальным руководством. Бывший банкир вину не признал, ссылаясь на хорошие досье заемщиков после проверок службой безопасности банка. Александра Степанова и других бывших руководителей и акционеров Радиотехбанка к субсидиарной ответственности на 5 млрд руб. пытается привлечь Агентство по страхованию вкладов, однако гражданский иск АСВ к банкиру в рамках уголовного дела суд отклонил.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский райсуд в два судебных заседания огласил приговор бывшему главе правления Радиотехбанка Александру Степанову, обвиненному в злоупотреблении полномочиями по ч. 1 ст. 201 УК РФ. По фабуле дела в 2018–2019 годах осужденный, являясь руководителем банка и председателем кредитного комитета организации, одобрил невозвратные займы на сумму 1,8 млрд руб. компаниям с признаками фиктивности. Следствие доказало, что ООО «Нефтяная компания "Баррель"», «Автотехника», «Стройсервис», «Титан», «Альтернатива» и ряд других заемщиков были зарегистрированы на подставных лиц. Номинальными директорами и учредителями выступали люди, согласившиеся за ежемесячную плату в 5–20 тыс. руб. подписывать документацию.

Некоторых номиналов допросили как свидетелей — они показали, что не принимали никакого участия в деятельности компаний: один из директоров с трудом окончил девять классов школы.

По версии следствия, не установленные следствием злоумышленники специально приобрели для вывода средств еще ряд компаний, с которыми банк заключал кредитные договоры на пополнение оборотных средств или покупку оборудования. По данным Федеральной налоговой службы, у обществ была нулевая отчетность, один директор в штате и по адресам регистрации они отсутствовали.

Вопреки уставу Радиотехбанка, у заемщиков не было залоговых активов для получения кредитов, поэтому с ними заключали договоры поручительства другие компании. Затем банк переуступал им права требования, увеличивая кредитные лимиты, а сделки оформлялась как договор поставки, следует из текста приговора. В других случаях непогашенная задолженность просто списывалась. Дополнительные соглашения с банком и договоры поручительства при этом подписывали даже не номинальные директора фирм: экспертиза следствия установила, что подписи на документах были поддельными.

Кроме того, часть номинальных заемщиков использовала кредиты нецелевым образом. Деньги занимались на пополнение оборотных средств, а затем на них в разных российских регионах покупались люксовые иномарки — Toyota, Porsche, BMW, Lexus, Ford. Свидетели из числа сотрудников банка показали, что Александр Степанов лично распоряжался выдавать подобным заемщикам займы и подыскивал юрлиц-поручителей.

Суд согласился с версией обвинения, что выданные займы десяткам сомнительных компаний фактически были беззалоговыми и невозвратными, и эти действия поставили под угрозу капитал банка.

В итоге на деятельность Радиотехбанка, занимавшего 276-е место в банковской системе России, обратил внимание ЦБ — в январе 2019 года у регионального банка была отозвана лицензия, началась процедура банкротства. За год до этого регулятор уличал Радиотехбанк в сомнительных транзитных операциях и нарушениях в привлечении вкладов. Судом также было установлено, что перед проверкой ЦБ досье на фиктивных заемщиков в Радиотехбанке срочно переделывали, подгоняя их под соответствие требованиям.

Александр Степанов вину не признал и назвал обвинение «стандартным набором фраз». Он сообщил «Ъ-Приволжье», что все сделки с заемщиками проверяли служба безопасности и юридический отдел. «Они расписались в том, что это надежные фирмы, подразделения банка сделали досье, их одобрил кредитный комитет. Я не исполнитель, невозможно полностью проконтролировать действия всех 250 подчиненных»,— заметил банкир. В своих показаниях суду он также пояснял, что одобрял большое количество займов, чтобы сохранить свою должность и ежемесячную премию 400 тыс. руб.

Александра Степанова приговорили к одному году заключения в колонии-поселении. Осужденный пока не определился, будет ли обжаловать приговор.

Вместе с тем суд отклонил иск АСВ в размере 1,8 млрд руб. к бывшему банкиру в рамках его уголовного дела, решив, что Агентство может взыскивать ущерб в порядке гражданского судопроизводства.

В арбитражном суде АСВ также пытается привлечь бывших руководителей и акционеров Радиотехбанка к субсидиарной ответственности в размере 5 млрд руб. Ранее в деле о банкротстве банка был наложен обеспечительный арест на деньги, автомобили и недвижимость 17 ответчиков.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород

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