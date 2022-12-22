Невозвратно-кредитная история

В Нижегородском райсуде начали оглашать приговор бывшему председателю правления обанкротившегося Радиотехбанка Александру Степанову, обвиненному в злоупотреблении полномочиями. Под его руководством банк выдал 1,8 млрд руб. необеспеченных кредитов компаниям с признаками фиктивности, а затем лишился лицензии из-за нарушения закона о противодействии коррупции, полагает следствие. Подсудимый доводы следствия считает «стандартным набором фраз». На суде он настаивал, что обвинение ему предъявлено формально, а все сделки с заемщиками проверяла служба безопасности нижегородского банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии следствия, перед отзывом лицензии Радиотехбанк активно выдавал невозвратные кредиты

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ По версии следствия, перед отзывом лицензии Радиотехбанк активно выдавал невозвратные кредиты

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский райсуд начал оглашать приговор экс-председателю правления Радиотехбанка Александру Степанову. Бывшего банкира обвинили по ч.1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» после того, как в январе 2019 года у кредитной организации была отозвана лицензия. По фабуле дела, под руководством обвиняемого Радиотехбанк в 2017–2019 годах выдал трем десяткам организаций с признаками фиктивных юрлиц 1,8 млрд руб. невозвратных займов.

По данным следствия, некоторые из фигурирующих в деле обществ, таких как ООО «Автотехника», «Колибри», «Нефтяная компания “Баррель”», «Альтернатива», «Титан», «Стройсервис» и другие были зарегистрированы на подставных лиц. Учредителями и директорами компаний выступали алкоголики, инвалиды, безработные и другие подставные лица, подписывавшие документы для сделок. Ежемесячно за услуги зиц-председателей им платили по 5–20 тыс. руб., многие были допрошены в суде свидетелями.

Среди организаций-заемщиков также были компании, специально приобретенные злоумышленниками для вывода средств из Радиотехбанка путем получения невозвратных кредитов, полагает следствие.

С ними заключались сотни кредитных договоров на пополнение оборотных средств или покупку оборудования, но залоги в ряде случаев они предоставить не могли. Тогда с ними заключали договоры поручительства другие ООО, которым затем банк переуступал права требования, увеличивая кредитные лимиты заемщикам. Причем, как показала экспертиза следствия, допсоглашения, соглашения о расторжении кредитных договоров с банком, договоров поручительства и другие документы подписывали не директора этих обществ, а неизвестные, имитируя визы руководителей Так, когда лимит по кредиту зарегистрированного в Химках ООО «Машинстор» увеличился до 90 млн руб., банк уведомил организацию о том, что она больше не подходит под их требования. Право требования долга было переведено банком на поручителя, который для обоснования подготовил договор поставки топлива.

Однако и второй должник с банком в итоге не рассчитался, говорилось в тексте приговора. Аналогичная схема была применена и с ООО «Стройсервис», у которой перед банком были обязательства в 85 млн руб., их передали другой фирме, но кредит возвращен не был.

Некоторые юрлица, по данным следствия, занимались нецелевым использованием кредитов. В частности, они занимали в Радиотехбанке деньги на пополнение оборотных средств или приобретение спецтехники, а затем по доверенностям на подставных лиц покупали в Нижнем Новгороде, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге и Ульяновске дорогие модели Toyota, Porsche, BMW. В итоге на сомнительные операции обратил внимание Центробанк. Службу внутреннего контроля Радиотехбанка признали неэффективной, регулятор нашел нарушения в части противодействия отмыванию нелегальных доходов.

Кроме того, за год до отзыва лицензии Радиотехбанк уличили в сомнительных транзитных операциях и нарушениях в привлечении вкладов.

Александр Степанов с обвинением в злоупотреблениях не согласен.

«Это неконкретизированный стандартный набор фраз. Была служба безопасности и юридический отдел банка, которые проверяли все сделки с заемщиками. Они расписались в том, что это надежные фирмы, подразделения банка сделали досье, и их одобрил кредитный комитет. Я не исполнитель, невозможно полностью проконтролировать всех 250 подчиненных», — сообщил он в разговоре с «Ъ-Приволжье».

Санкция вмененной ему статьи предполагает от штрафа 200 тыс. руб. и до четырех лет лишения свободы. Кроме того, потерпевшая сторона в лице Агентства по страхованию вкладов требует взыскать с бывшего руководителя Радиотехбанка ущерб в размере 1,8 млрд руб. Оглашение объемного приговора продолжится в пятницу.

Ранее в рамках арбитражного дела о банкротстве Радиотехбанка АСВ также потребовало привлечь целый ряд контролировавших его лиц к субсидиарной ответственности на сумму 5 млрд руб. На имущество и счета бывших акционеров и управленцев обанкротившегося банка ранее был наложен арест в качестве обеспечительной меры.

Владимир Зубарев