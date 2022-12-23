Технологии будущего для мужского здоровья

Ухудшение интимной жизни часто приводит к психоневротическим расстройствам, депрессии, апатии, проблемам в отношениях с партнершей. Причиной тому становятся физические и психологические недомогания. Но иногда бывает так, что вернуть былое здоровье медикаментозным способом становится невозможно. Урологи-андрологи международного медицинского центра «УРО-ПРО» могут вернуть вас к полноценной, счастливой жизни! Имплантация может решить проблему.

Хирургическое вмешательство предлагают пациентам любого возраста, которым не помогают таблетки и инъекции. В «УРО-ПРО» осуществляют протезирование однокомпонентными и гидравлическими двухкомпонентными имплантатами. Протез заменяет нарушенный эректильный механизм, позволяя получать удовольствие от близости. Такие методы лечения в медицинской практике применяются уже давно, еще с 60–70-х годов прошлого века. Эффективность имплантации многократно доказана, а современные технологии позволили довести данную методику практически до совершенства.

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Однокомпонентный протез представляет собой наполненный цилиндр, также он называется полужестким. Жидкость в нем не перемещается, поэтому внешне он всегда в эрегированном состоянии.

Трехкомпонентный гидравлический имплантат — это пара цилиндров, помпа, установленная в мошонке, и резервуар, располагающийся внизу живота. При воздействии на помпу резервуарная жидкость заполняет цилиндры. Потом она возвращается обратно через клапан на помпе, эрекция проходит.

О наличии инновационного гидравлического протеза будете знать только вы, он абсолютно незаметен ни в спокойном, ни в эрегированном состоянии. Буквально несколько секунд — и сильная, постоянная эрекция плюс удовольствие обеспечены. При этом на повседневную жизнь имплантация не влияет. Можно и в баню ходить, и спортом заниматься.

Преимуществами также являются большой обхват и жесткость цилиндра протеза, а также пожизненная гарантия на его работоспособность. Важно отметить, что протезирование не отражается на эякуляции и мочеиспускании. Все процессы функционируют без изменений.

В международном медицинском центре «УРО-ПРО» пациентов принимают урологи с многолетним опытом работы. Для проведения операции они используют только современные протезы. Врачи подбирают их с учетом индивидуальных особенностей пациента и его пожеланий. Мы имеем множество отзывов от благодарных пациентов, чью сексуальную жизнь сумели восстановить наши врачи!

Не дайте интимным проблемам испортить вашу жизнь! Записывайтесь на прием к урологу в «УРО-ПРО».

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