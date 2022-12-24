Переоценка первенством

Чемпионат мира в Катаре изменил представления о стоимости целого ряда футболистов. Например, французу Килиану Мбаппе, лучшему бомбардиру турнира, он позволил занять верхнюю строчку в рейтинге самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt, сместив с нее не участвовавшего в катарском первенстве норвежца Эрлинга Холанна. Скакнула вверх предполагаемая стоимость нескольких игроков взявшей золото сборной Аргентины. А наиболее впечатляющий рост продемонстрировали, разумеется, цифры, относящиеся к футболистам неожиданно добравшейся до полуфинала марокканской команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После чемпионата мира стоимость главного бомбардира турнира Килиана Мбаппе выросла до €180 млн, и он вышел на первое место в рейтинге самых дорогих футболистов

Фото: Lee Smith , Reuters После чемпионата мира стоимость главного бомбардира турнира Килиана Мбаппе выросла до €180 млн, и он вышел на первое место в рейтинге самых дорогих футболистов

Фото: Lee Smith , Reuters

Transfermarkt — ресурс, который специализируется на анализе рыночной стоимости футболистов и является наиболее авторитетным в этой области в отрасли,— внес изменения в свои оценки с учетом завершившегося в воскресенье в Катаре чемпионата мира. Комментируя их появление, глава международного департамента Transfermarkt Кристиан Шварц сказал, что мировое первенство является «витриной для игроков», «привлекающей всеобщий интерес», а следовательно, влияющей на востребованность активов. При этом, по словам господина Шварца, эксперты ресурса корректировали оценки только тех игроков, которые либо улучшили представления о себе во время чемпионата, либо своими достижениями «приковали внимание», что могло сказаться на спросе на их услуги в положительную сторону.

Изменений оказалось довольно много — 53, а некоторые выглядят весьма любопытными. Прежде всего бросается в глаза, конечно, смена лидера основного рейтинга. Перед чемпионатом мира наиболее дорогим футболистом, по версии Transfermarkt, являлся норвежский бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. Его стоимость — €170 млн — осталась прежней по вполне понятной причине: сборная Норвегии в Катар не пробилась. Зато туда пробилась сборная Франции, которая в итоге дошла до финала, а ее лидер Килиан Мбаппе великолепно проявил себя, став с восемью голами лучшим бомбардиром турнира, три из своих мячей отправив в сетку в решающей встрече. Для Transfermarkt достижения нападающего ПСЖ Мбаппе оказались поводом увеличить его стоимость на €20 млн, до €180 млн, и француз норвежца обошел.

В топ-десятке иерархии прибавили в стоимости и два представителя сборной, которой добиться настоящего успеха в Катаре помешали как раз Килиан Мбаппе с партнерами, остановившие ее в 1/4 финала. Это англичане Джуд Беллингем и Букайо Сака. Оба заслужили от аналитиков Transfermarkt прибавки в €10 млн. Нынешняя оценка Беллингема — €110 млн, Саки — €100 млн.

В отличие от этих футболистов, соответствующий показатель Лионеля Месси, игрока, который превратился в главного героя чемпионата мира и который после катарского турнира встал в один ряд с величайшими из легенд — Пеле и Марадоной, остался прежним и чрезвычайно скромным на фоне показателей даже двух англичан, не говоря уже об одноклубнике Килиане Мбаппе,— €50 млн. Впрочем, ничего странного в этом нет. Transfermarkt всегда принимает в расчет потенциал спортсмена, его карьерные перспективы, снижая оценку ветеранам. Месси уже 35 лет, в то время как вся первая десятка состоит исключительно из молодежи. По ее меркам ветеран — это как раз 24-летний Мбаппе. Подавляющее большинство преследователей на два-три года моложе, а Беллингему, немцу Джамалу Мусиале и испанцу Гави нет и двадцати.

Зато чемпионат поднял оценку семерых других аргентинских игроков. А особенно впечатляющим выглядит рост у хавбека Энцо Фернандеса. Сезон он начинал в статусе футболиста, сумма трансфера которого из «Ривер Плейта» в «Бенфику» — €12 млн — целому ряду экспертов, в том числе экспертам Transfermarkt, казалась слегка завышенной. Отличная игра за португальский клуб вынудила их повысить предполагаемую рыночную стоимость Фернандеса до €35 млн. А его игра в Катаре вкупе с признанием лучшим молодым футболистом турнира (аргентинцу в январе исполнится 22 года) спровоцировала очередной скачок — до €55 млн.

Неплохо чемпионат мира сказался и на оценке игроков, чьим сборным для попадания в финал не хватило одного шага. Например, €15 млн, которые Transfermarkt добавил хорвату Йошко Гвардиолу, сделали его самым дорогим центральным защитником наряду с португальцем Рубеном Диашем: стоимость каждого составляет теперь, как считают сотрудники ресурса, €75 млн.

Однако примечательнее всего, естественно, взлеты футболистов сенсационно добравшейся до четвертого места сборной Марокко, и в первую очередь обеспечивших ей фантастическую плотность в центре поля Софьяна Амрабата и Аззедина Унаи, которые до мирового первенства котировались не так уж высоко. Оценка Амрабата прыгнула вверх на 150% (с €10 млн до €25 млн), оценка Унаи — на невероятные 328,6% (с €4,5 млн до €15 млн).

Алексей Доспехов