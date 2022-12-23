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Коммерсантъ FM
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обновлено 12:16

ТАСС: в Москве загорелось общежитие ОМОНа

В здании ОМОНа на территории главного управления Росгвардии в Москве на улице Твардовского начался пожар. Загорелась комната хранения бронежилетов. Пожар оперативно потушили.

«В здании ГУ Росгвардии по Москве на улице Твардовского произошел пожар. По предварительным данным, возгорание на 7-м этаже в комнате для хранения бронежилетов»,— сообщил источник ТАСС в МЧС.

Очаг возгорания был в крыле общежития. Всех сотрудников эвакуировали. Как уточняют «РИА Новости», общая площадь пожара составила около 5 квадратных метров.

Анастасия Ларина

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