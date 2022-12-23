Осужден бывший глава правления Радиотехбанка Александр Степанов

Нижегородский райсуд назначил год колонии-поселения бывшему председателю правления Радиотехбанка Александру Степанову, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями по ч.1 ст. 201 УК РФ.

Судом установлено, что в 2018-2019 годах банк под руководством Александра Степанова, возглавлявшего также кредитный комитет организации, выдал невозвратные займы фиктивным компаниям с номинальным руководством на 1,8 млрд руб. Кредиты возвращены не были, в 2019 году Радиотехбанк лишился лицензии и затем обанкротился после того, как ЦБ нашел нарушения в части противодействия отмыванию нелегальных доходов и обратился в правоохранительные органы.

Подсудимый не признал вины и настаивал, что одобрял кредиты, желая сохранить руководящую должность с ежемесячной премией 400 тыс. руб. Александр Степанов заявил, что обвинение не конкретизировано, он исполнял свои обязанности, а заемщиков должны были проверять служба безопасности и юридический отдел банка. Защита пока не определилась, будет ли обжаловать обвинительный приговор.

Требование Агентства по страхованию вкладов возместить ущерб в размере 1,8 млрд руб. в рамках уголовного дела было отклонено, иск АСВ судья переадресовал в гражданское судопроизводство. Параллельно АСВ пытается привлечь к субсидиарной ответственности на 5 млрд руб. бывшее руководство и акционеров Радиотехбанка.

Подробнее о деле – в материале «Ъ-Приволжье» «Невозвратно-кредитная история».

Роман Рыскаль