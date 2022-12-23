Прекращено уголовное дело новосибирского экс-депутата, сбившего ребенка

Мировой суд Татарского района Новосибирской области закрыл уголовное дело бывшего местного депутата Сергея Мамонтова, который на своем автомобиле наехал на шестилетнего мальчика и скрылся с места ДТП. Дело было возбуждено по статье об оставлении человека в опасности (ст. 125 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Сергей Мамонтов во время происшествия

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения Депутат Сергей Мамонтов во время происшествия

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

«Постановлением судьи от 23 декабря Мамонтов освобожден от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ, уголовное дело в отношении него прекращено в связи с примирением сторон»,— сообщили в пресс-службе управления судебного департамента в Новосибирской области.

Инцидент произошел 30 октября в городе Татарск. Согласно материалам следствия, водитель кроссовера Toyota RAV4 Сергей Мамонтов свернул во двор многоквартирного дома, где наехал на шестилетнего мальчика, который упал под бампер иномарки. «Водитель не принял мер к оказанию первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия, а ребенок был доставлен в центральную районную больницу»,— указывается материалах дела.

В отношении Сергея Мамонтова возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). По поручению председателя СКР России Александра Бастрыкина ход расследования дела был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Помимо этого, Сергей Мамонтов отбыл 11-дневный административный арест по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП). По ст. 12.24 ч. 2 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) его лишили водительских прав на полтора года. Сергей Мамонтов сам сдал депутатский мандат, кроме того, единороссы наказали его по партийной линии, исключив из рядов ЕР.

В середине ноября уголовное дело поступило в мировой суд Татарского района. Бывший депутат выплатил матери ребенка компенсацию 1 млн руб., ранее сообщала «Ъ» адвокат Ольга Калинина, отметив, что мать мальчика написала заявление, что не имеет претензий к ее клиенту.

Константин Воронов, Новосибирск