Хлеб из РФ завернули в деньги для Украины

Страны G7 не будут ограничивать поставки продовольствия из России, чтобы не усиливать дисбаланс на мировом рынке,— об этом говорится в заявлении министров финансов стран—участниц «семерки». Это должно позволить РФ вывезти на мировой рынок до 50 млн тонн пшеницы — четверть ежегодной мировой торговли ею. Рост предложения, в свою очередь, снизит цены, замершие на рекордно высоких уровнях,— и накормит наименее экономически развитые страны: на них сейчас лежит двойное бремя — дороговизны на мировом рынке и снижения покупательной способности их собственных валют. РФ свобода торговли принесет до $15 млрд экспортной выручки. Чтобы уравновесить это, в коммюнике минфинов G7 перечислены пакеты помощи развитых стран украинской экономике — $32 млрд в 2023 году после уже выделенных сопоставимых сумм в 2022-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министры финансов «семерки» добавили определенности планам на экспорт российского продовольствия

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Министры финансов «семерки» добавили определенности планам на экспорт российского продовольствия

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Глобальные потрясения, вызванные военной операцией РФ на Украине, непропорционально остро сказываются на странах с низким и средним уровнем дохода, сказано в документе, подготовленном по итогам вчерашней встречи министров финансов G7. Учитывая это, страны «семерки» договорились не нацеливать санкции на российское продовольствие и не препятствовать «свободному потоку сельскохозяйственной продукции».

По оценкам экспертов, рекордный урожай 2022 года (150 млн тонн) позволяет РФ вывезти до конца сельхозгода (1 июля) порядка 50 млн тонн пшеницы — это более четверти объема мировой торговли ею (194 млн тонн). При этом аналитики ждут некоторого снижения цен на зерно с нынешних уровней в $315 за тонну (см. “Ъ” от 7 декабря), что, в свою очередь, может подстегнуть спрос со стороны бедных экономик. Для РФ выручка от поставок только пшеницы на мировой рынок может составить порядка $15 млрд, или порядка 1 трлн руб., из которых Минсельхоз изымет порядка 150–180 млрд руб. за счет механизма плавающей экспортной пошлины — министерство ранее обещало направлять эти средства на господдержку аграриев, однако до сих пор суммы сборов значительно превышают объем распределения. Ряд участников рынка при этом не раз просили министерство убрать пошлины, так как они поддерживают неэффективных производителей за счет эффективных, но глава ведомства Дмитрий Патрушев отказывался (последний раз — 8 декабря). В условиях когда расходы АПК на семена и сельхозтехнику существенно выросли, сектор теряет рентабельность и говорит о возможном сокращении посевов.

Для остального же мира «разрешение» G7 на экспорт российского зерна — часть «пакета», в который также входит Черноморская зерновая инициатива (возможность вывоза украинского зерна через контролируемые Россией черноморские порты). «Пакет» — часть рекомендаций ООН по преодолению продовольственного кризиса в мире. Согласно недавнему исследованию ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию), в отличие от предыдущих продовольственных кризисов (2007–2008, 2010–2012), сейчас государства, отстающие по уровню социально-экономического развития, сталкиваются с «двойным бременем»: цены на импортируемые продукты питания растут, а курсы нацвалют беднейших стран к доллару США падают (с мая 2021 года по октябрь 2022-го — в среднем на 24%). В качестве иллюстрации уязвимого положения развивающихся государств в докладе приводится ситуация с импортом пшеницы: с 2020 года цены на нее выросли в среднем на 89%, а курс доллара США к их валютам — на 10–46%, что разогнало удорожание продовольствия для них до 106–176%.

Вероятно, чтобы «уравновесить» в коммюнике министров финансов G7 неприменение санкций к российскому продовольственному экспорту, страны «семерки» вновь пообещали оказывать Украине поддержку так долго, как это потребуется. Всего с начала военной операции G7 выделила Украине $32,7 млрд, которые либо уже дошли до получателя, либо находятся в процессе распределения — они были направлены на поддержку правительства страны. Помимо этого, дополнительные $6,7 млрд выделили Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация (входит в группу Всемирного банка) и Европейский инвестиционный банк. На следующий год «семерка» готова выделить Украине еще $32 млрд, включая €18 млрд от стран ЕС, и крупный пакет помощи от США (его еще предстоит утвердить в Конгрессе страны). Канада же направляет Украине средства таможенных платежей с импорта российских и белорусских товаров. Министры финансов также пообещали при необходимости нарастить поддержку и создать координационную платформу для стран и организаций-доноров, которая займется вопросами восстановления экономики Украины.

Утвержденные объемы помощи, впрочем, несопоставимы с оценками украинского правительства по объему средств, необходимых для восстановления инфраструктуры,— ранее для этих целей предлагалось использовать в том числе замороженные резервы РФ в объеме около $300 млрд (такую возможность изучали, в частности, в Еврокомиссии), однако в заявлении G7 подобная мера (по крайней мере, пока) не упоминается.

Кристина Боровикова, Татьяна Едовина, Олег Сапожков