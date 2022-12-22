В университет «Сириус» в 2023 году можно будет поступить на базе девяти классов

Депутаты Совета федеральной территории (ФТ) Сириус вышли с предложением к правительству России о введении в муниципалитете экспериментального правового режима по разработке, апробации и внедрению новых образовательных программ. В частности, в научно-технологическом университете «Сириус» в 2023 году будет открыта программа бакалавриата на базе девяти классов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы университета «Сириус» Фото: пресс-службы университета «Сириус»

Как сообщила журналистам по итогам заседания Совета ФТ Сириус председатель представительного органа, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, студенты, поступившие в университет на бакалавриат, по истечении пяти лет обучения получат одновременно с аттестатом о среднем общем образовании — диплом о высшем образовании.

Научно-технологический университет «Сириус» создан Образовательным фондом «Талант и успех» по поручению президента России, председателя попечительского совета Фонда Владимира Путина 1 июля 2019 года.

Образованный в 2020 году на территории Имеретинской низменности поселок Сириус стал первой в России федеральной территорией с самостоятельным управлением, бюджетом и органами власти.

Дмитрий Михеенко