«Моя задача — предоставить трибуну каждому депутату»

Пермская городская дума седьмого созыва проработала первый после выборов год. Ее председателем был избран один из старожилов представительного органа Дмитрий Малютин. Об отличиях и принципах работы парламента, о взаимоотношениях между ветвями власти рассказал в интервью корреспонденту «Ъ-Прикамье» спикер думы Дмитрий Малютин.



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— Новая дума проработала первый год. Насколько сильно отличается представительный орган 7-го созыва от предыдущего?

— Дума 7-го созыва обновилась примерно на 50%. И это, считаю, нормальная ситуация: депутаты переходят на новые уровни своей карьеры, выбирают новую работу, новые места для жительства. Дума — живой организм. Вообще, у нас сильный состав думы. Если кто-то хочет перейти на следующую орбиту, он это делает без труда.

Но главное, что костяк думы, состоящий из носителей думских традиций, сохранился. Сохранился профессиональный состав аппарата думы. Уже 20 лет его возглавляет Сергей Романюта, профессионал с большой буквы. Управление экспертизы и аналитики возглавил опытный работник, бывший замглавы Перми Андрей Ярославцев.

Это позволяет сохранить преемственность, наши принципы работы: депутаты высказывают свою позицию и принимают ответственные решения.

Из отличий этого состава думы от предыдущего можно назвать более высокую явку на пленарные заседания. Дисциплина стала лучше. Это не значит, что «прогульщики» как класс были ликвидированы. По-прежнему есть те, кто без объяснения причин не приходит на заседания, не будем переходить на личности. Мы с ними работаем.

— После выборов 2021 года «Единая Россия» сохранила за собой контроль в парламенте. Немного больше стало представителей оппозиции. Удалось ли наладить конструктивные отношения с ними?

— Представителей оппозиции больше не стало. С трех до пяти выросло число избранных от КПРФ депутатов. С двух до одного сократилась фракция ЛДПР, сохранили свои позиции члены «Справедливой России». Появилась фракция «Новые люди» из одного депутата — взамен ушедшей в таком же составе фракции «Яблока». Единороссов по-прежнему 25. Есть пара беспартийных депутатов. Я бы не называл коллег серьезным словом «оппозиция». Мы решаем одни и те же задачи на одной и той же территории.

Рост фракции коммунистов — это не их желание, это решение жителей города. Часть горожан в 2021 году решили, что носители именно этой идеологии должны быть в таком количестве в представительном органе власти. Сегодня моя задача и аппарата Пермской городской думы состоит в том, чтобы создать условия и возможности для правотворческой деятельности всем политическим движениям, предоставить им трибуну, дать возможность высказываться.

При этом, несмотря на партийную принадлежность, решения думцы принимают консолидированно. Бывает, что ряд вопросов рассматриваем вообще без доклада, потому что депутаты хорошо поработали над ними на комитетах, и дискуссии, по существу, нет. Стоит отметить, что большая часть городских вопросов — хозяйственная. Строительство дорог, к примеру, не имеет партийной принадлежности.

Досье Из 36 депутатов думы 7-го созыва 22 депутата победили на выборах в одномандатных округах. По единому округу от региональных отделений российских политических партий избрались 14 депутатов. Из них шесть человек представили партию «Единая Россия», четыре мандата получила КПРФ, два — «Справедливая Россия», по одному — ЛДПР и «Новые люди». В составе думы образованы комитеты: по бюджету и налогам, по городскому хозяйству, по местному самоуправлению и регламенту, по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами, по пространственному развитию и благоустройству, по социальной политике, по экономическому развитию.

— Нет ли проблем с профессиональным уровнем подготовки депутатов? Все-таки половина состава — новички?

— По моему мнению, изначально для того, чтобы стать депутатом, нужен определенный ум и хватка. Что касается профподготовки, то любой депутат-новичок в парламенте проходит период адаптации. Прежде чем он начнет понимать тонкости нормотворчества, должно пройти некоторое время. Вспоминаю себя, в 2006 году избравшегося в гордуму рядовым депутатом. Я непрерывно учился, вникая в курс нормотворчества. Готовился к каждой пленарке как к выпускному экзамену, общался с аудиторами КСП.

При этом нельзя быть мастером спорта по всем видам спорта. Гораз­до правильнее сфокусироваться на чем-то и заниматься этим более погруженно. Каждый депутат Пермской гордумы работает максимум в двух комитетах, минимум — в одном. Это определено регламентом думы.

Кроме того, в думе есть институт наставничества — опытные депутаты делятся наработками с молодыми парламентариями. Новички точно не брошены, и если у них возникает желание развиваться, меняться к лучшему, мы помогаем всем, в какой бы фракции они не состояли. Ну и само наличие ответственности перед избирателем заставляет депутатов самосовершенствоваться.

— Депутаты гордумы — бессребреники, работают бесплатно. В заксобрании Пермского края не менее трети депутатов получают солидную зарплату. Все-таки ваша позиция — профессиональный депутат на местном уровне должен быть?

— Этот вопрос регулируется федеральным законом №131 «О местном самоуправлении». В нем говорится, что на местном уровне за зарплату может работать не более 10% депутатского состава. У нас 36 депутатов. Поэтому наша квота, определенная ФЗ, не более трех ставок. Их на профессиональной основе занимают председатель думы и два его заместителя. Остальные депутаты заработную плату в думе не получают.

Когда человек занимается своей деятельностью каждый день и постоянно, то его уровень подготовки, информированности объективно выше, чем у того, кто работает от случая к случаю. Если депутат вынужден больше времени уделять другой работе, бизнесу, то нормотворческая деятельность становится общественной нагрузкой. Тем не менее общий уровень депутатов довольно высок.

— Зачем тогда идут в депутаты?

— Депутат — это тот, кому жители делегировали представлять их интересы в парламенте. Они рассчитывают, что народный избранник станет хорошим лоббистом и их территория получит больше ресурсов. Не скрою, что у некоторых депутатов есть и частные интересы: повышение статуса, ступенька в карьере, новые возможности. Есть и такие, кто хочет навести порядок там, где они живут.

— Вот вы почему пошли в депутаты?

— Я был в бизнесе, и в какой-то период мне перестало нравиться это занятие, я его перерос. Избрался депутатом по округу, где проживаю. Было противодействие со стороны региональных властей — на мой округ был согласован действующий тогда депутат гордумы. Меня вызывали в администрацию губернатора, предлагали другой округ. Но для меня было принципиальным пойти от родного района. Объясню почему. Я хотел прийти и изменить ситуацию вокруг. Я и сейчас полагаю, что можно что-то изменить к лучшему, если человек во власти ставит перед собой именно эту задачу. На местном уровне — точно. Если ты депутат и живешь здесь, здесь живут твои дети — то должны гореть фонари, должно быть безопасно.

— Что для вас определяющее при управлении думой?

— Важно оперативно принимать решения. Надо уметь просчитывать, к чему решение может привести, как оно будет работать. Что будет через шаг, а что через два-три. В этой ситуации я руководствуюсь принципом весов. Если плюсы перетягивают минусы — надо принимать это решение, причем оперативно. На это же нацеливаю и свою команду. Как говорится, для того, чтобы оставаться на месте, надо постоянно бежать. Это гонка вверх: только остановился — скатился с горки.

И в 2006 году, и сейчас считаю себя активным депутатом. Каждый день я на работе в думе. Минус такой активности — стал немного меньше бывать в округе. У председателя думы очень много задач. Но у меня хорошая команда, которая знает каждую улицу, дом, проблемы каждого двора.

— В прошлом году сменился не только состав думы, но и администрации Перми. Как вы оцените отношения парламента с новым главой Алексеем Демкиным, бывшим вашим коллегой?

— Алексея Николаевича знаю очень давно. Скажу сразу: мы с ним разные люди, по крайней мере в эмоциональном плане. Он более спокойный, я же более импульсивный. С другой стороны, хорошо, что мы разные: разные заряды притягиваются. Чем-то он дополняет меня, чем-то я дополняю его. Мы уважительно относимся друг к другу.

Мы сейчас представляем разные ветви муниципального самоуправления, и порой угол зрения на городское развитие у нас отличается. Но глава города думу слышит. На личном уровне мы друг другу доверяем, разговариваем аргументированно, без эмоций, всегда договариваемся, приходим к консенсусу.

Конечно, есть вопросы к работе администрации в части подготовки документов, особенно это касается инвесткомиссии, бюджетного процесса. Но благодаря Алексею Николаевичу есть и положительные сдвиги: бюджетная дисциплина выросла, количество нарушений не зашкаливает, есть положительная динамика. Думаю, и по остальным направлениям придем к хорошим результатам.

— Перейдем к отношениям думы с губернатором Дмитрием Махониным. Как вы их оцените?

— Я, как человек военный, понимаю, что такое вертикаль власти. В каждом субъекте РФ должен быть ответственный за трансляцию федеральной повестки на месте, и это губернатор региона. При этом каждый уровень власти должен грамотно вести свою работу и между собой взаимодействовать.

Взаимодействие муниципалитета с госвластью, интересы которой представляет глава региона, основано на финансовом аспекте. Бюджет Перми — около 50 млрд руб., и примерно половину из них составляют федеральные деньги. По обеспеченности на душу населения Пермь номер один в Приволжском федеральном округе. И мы за это благодарны. Деньги передаются не просто так, а под конкретные проекты, под определенные задачи. Поэтому и губернатор, как представитель интересов президента РФ, должен понимать, на что тратятся деньги, кому передаются, где используются и к каким результатам приводят. Поэтому у нас с Дмитрием Николаевичем хорошие, рабочие отношения. Он губернатор, за которого проголосовал весь край, который обладает всей полнотой информации. Но он на другой, краевой орбите, а у нас муниципальная орбита. Так что отношения у думы с губернатором рабочие со знаком плюс.

— Заканчивая тему взаимодействия пермской думы и региональной власти — край забрал на свой уровень ряд муниципальных полномочий Перми: градостроительство, уборку центральных улиц Перми. Как вы к этому относитесь?

— Не край забрал, а мы передали, в соответствии с законодательством. Градостроительные полномочия изначально были государственными, и когда-то были отданы госвластью на местный уровень. Как я к этому отношусь? Я считаю, что судить надо по результату. Для оценки прошло еще слишком мало времени — строительные процессы очень длинные.

Такие процессы происходят и в других регионах РФ. Это определенный тренд — на управляемость регионов. Такое время, все люфты убираются.

Что касается уборки центра — нам это в плюс. Высвобождаются средства, которые мы направим на дофинансирование работы подрядчиков в других районах города.

— Два года из-за пандемии депутаты фактически не видели друг друга. Как дума отработала этот период в онлайн? Не сказалась разобщенность депутатов на взаимопонимании, на качестве подготовки документов?

— Да, почти на два года основным средством общения для депутатов стал монитор компьютера. Это не очень удобно. Дума — орган коллегиальный, и, на мой взгляд, ключевым в принятии решений является личное общение, что называется, «глаза в глаза».

Как это отразилось на работе думы? Во-первых, пришлось менять регламентирующие документы. Во-вторых, это вызвало некое отдаление депутатов друг от друга — такое бывает, когда люди перестают общаться. Третий момент: было сокращено значительное количество общественно-политических мероприятий, потому что просто были запреты на их проведение.

Но дума достойно прошла этот сложный отрезок времени. Наш опыт работы в онлайне был взят за пример такой организацией, как Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Эта общественная организация сегодня объединяет большинство представителей местного само­управления. Наш опыт они сочли передовым и стали тиражировать.

— Сейчас есть такой тренд, что муниципальные служащие и депутаты представительных органов должны быть скромнее, не выделяться, не кичиться.

— Поддерживаю этот тренд. Будучи первым заместителем городской думы, я пользовался служебной машиной Toyota, и сегодня ей же пользуюсь. Завтра скажут всем пересесть на российские Lada — вопросов нет, пересядем.

Я всегда за разумный подход. Например, когда я возглавил ПАИЖК, первым делом оптимизировал все. Я отказался от водителя и ездил за рулем сам. Моя команда из шикарных офисов переехала в помещение по­дешевле, никто из руководства не получал премии — ни я, ни замы. Я сказал, что до тех пор, пока мы не станем прибыльными, это кощунственно — платить себе премии.

Беседовал Вячеслав Суханов