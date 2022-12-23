Личное дело

Родился 24 апреля 1971 года в Шахтинске (Казахстан). В 1993 году окончил Пермское высшее военное командно-инженерное училище по специальности «Физико-энергетические установки», офицер с высшим военно-специальным образованием, квалификация — инженер-электромеханик. В 1997 году окончил Пермский финансово-экономический колледж Минфина РФ по специальности «Правоведение», квалификация — юрист. В 1999 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, квалификация — менеджер по инвестициям. В 2003–2006 годах — советник главного федерального инспектора по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу. С 2006 года — депутат Пермской городской думы 4–7-го созывов по округу №9. В 2013–2016 годах — председатель совета директоров ООО «Группа предприятий КМК», директор АО «Пермское агентство ипотечного жилищного кредитования». Член президиума регионального отделения «Единой России». С ноября 2016 года — первый заместитель председателя Пермской городской думы, с ноября 2020 года — временно исполняющий полномочия председателя думы, с 5 октября 2021 года — председатель Пермской городской думы. Входит в состав комитета по бюджету и налогам.