Закаленные санкциями

Российская промышленность, пострадавшая от западных санкций и ухода иностранных компаний, улучшает свои показатели. Число инвесторов в ключевых отраслях экономики растет благодаря поддержке государства и российских банков. При этом участники рынка не сомневаются в сохранении положительной тенденции и в дальнейшем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При поддержке Новикомбанка реализуется выпуск российского авиадвигателя ПД-14 для новейшего отечественного пассажирского лайнера МС-21

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ При поддержке Новикомбанка реализуется выпуск российского авиадвигателя ПД-14 для новейшего отечественного пассажирского лайнера МС-21

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Промышленное производство в России по итогам десяти месяцев 2022 года, несмотря на санкции и существенные ограничения, выросло на 0,1%. По данным Росстата, если исключить сезонный и календарный факторы в октябре, этот показатель увеличился на 0,7% после снижения на 0,5% в сентябре. И хотя некоторые отрасли и сокращали выпуск продукции, в то же время производство компьютеров и их комплектующих, а также компьютерной периферии, электронных и оптических изделий показало максимальный рост объемов в годовом исчислении — 18,3%.

Как отмечал первый вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Борис Копейкин, «российская экономика продолжает в позитивном смысле удивлять». По его мнению, значительное число отраслей в стране «чувствует себя неплохо». Так, указывает эксперт, несколько месяцев подряд растут пищевая промышленность и сельское хозяйство, а в сентябре начали немного расти металлургия и машиностроение.

Необходимый импульс

По мнению правительства, до конца текущего года и в 2023-м прирост в экономике и промышленности будет во многом обеспечиваться за счет импортозамещения. Например, Минпромторг по итогам 2022 года ожидает роста на 6% числа индустриальных, промышленных и технических парков. Как поясняли в министерстве, импульс к их расширению до 420 объектов дали санкции, так как предприятия стали чаще искать готовые участки для создания новых производств, а управляющие компании парков переориентировались на внутренних инвесторов.

Одним из перспективных направлений в области импортозамещения с учетом западных ограничений является производство газотурбинных агрегатов. Российские предприятия уже обнародовали амбициозные планы в этой сфере. В частности, входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха» предприятие «ОДК — Газовые турбины» планирует с 2023 года нарастить выпуск своей продукции до 30 штук. Это на 40% больше среднегодового показателя за последние пять лет. В частности, как сообщал в середине ноября гендиректор «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев, с 2022 по 2026 год корпорация рассчитывает продать 140 единиц оборудования суммарной стоимостью 57 млрд руб. Такой объем заказов связан со строительством новых энергетических объектов и необходимостью замещения импортного оборудования в проектах топливно-энергетического комплекса.

Банки — в помощь

При этом наращивание производства в любых отраслях промышленности в текущей ситуации невозможно без участия банковского сектора, а также применения новых эффективных механизмов поддержки. Одним из них является недавно утвержденная мера по предоставлению льготной промышленной ипотеки. В ноябре Минпромторг провел отбор банков, которым государство предоставит субсидии (в целом почти на 1 млрд руб., рассматривается расширение до 3,5 млрд руб.) на выдачу целевых льготных кредитов российским промпредприятиям на покупку производственной недвижимости. Среди них — крупнейшие российские кредитные организации, такие как Сбербанк, ВТБ и Новикомбанк (опорный банк «Ростеха»).

Помимо этого Новикомбанк участвует в программе Минпромторга по поддержке системообразующих предприятий, в рамках которой он заключил соглашения с компаниями авиастроительной, судостроительной и машиностроительной отраслей на 37 млрд руб. Среди них — корпорация «Иркут» (входит в Объеди-

ненную авиастроительную корпорацию — ОАК), Улан-Удэнский авиационный завод (холдинг «Вертолеты России»), а также Адмиралтейские верфи (Объединенная судостроительная корпорация). Кроме этих проектов финансирование Новикомбанка будет направлено на строительство ледоколов, гражданских судов специального назначения и морской техники для освоения шельфа, например самодвижущейся платформы «Северный полюс». Спрос на эту программу со стороны промышленности очень высок. Существенное число поданных в рамках программы Минпромторга заявок помимо прочего объясняется тем, что по предложению Новикомбанка правительство согласилось расширить перечень видов деятельности компаний, которые могут рассчитывать на поддержку, а также включить в список потенциальных заемщиков дочерние структуры системообразующих компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Ансат» стал первым российским сертифицированным вертолетом, который используется в том числе для медицинских целей и оказания помощи в местности со сложным рельефом

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ «Ансат» стал первым российским сертифицированным вертолетом, который используется в том числе для медицинских целей и оказания помощи в местности со сложным рельефом

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

При поддержке Новикомбанка предприятия реализуют такие значимые проекты, как строительство гражданского самолета МС-21 и выпуск легкого двухдвигательного многоцелевого вертолета «Ансат». Он стал первым российским сертифицированным вертолетом, который используется в том числе для медицинских целей и оказания помощи в местности со сложным рельефом.

В свою очередь, проект МС-21 — это разработка полностью российского ближне- и среднемагистрального пассажирского самолета нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. В конце 2021 года судно получило базовый сертификат типа, а в декабре совершило первый полет с российским композитным крылом. В октябре текущего года успешные испытания прошел второй летный образец новейшего пассажирского лайнера МС-21 с российскими перспективными двигателями ПД-14.

Как сообщал министр транспорта РФ Виталий Савельев на форуме «Территория смыслов», МС-21, который скоро поступит в парк группы «Аэрофлот», является не просто конкурентом западным воздушным судам, но и обладает рядом преимуществ по отношению к ним, например в качестве сервиса. В 2022 году, по данным Минпромторга, под контрольную эксплуатацию будет поставлено два самолета МС-21. В свою очередь, глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал, что в 2024 году ОАК планирует поставить авиакомпаниям первые 6 полностью импортозамещенных МС-21 с наращиванием к 2029 году выпуска до 72 самолетов ежегодно.

Выше, глубже, сильнее

Поддержка этих стратегических отраслей сейчас наиболее актуальна. Как отмечал Сергей Чемезов, авиационная и автомобильная отрасли наиболее сильно пострадали от западных санкций и ухода с российского рынка иностранных компаний. «Но для нас это не катастрофа, а окно возможностей. Например, российские авиационные предприятия впервые за многие годы получили реальный шанс занять рынок после того, как из страны навсегда ушли Boeing и Airbus»,— заявил он. По словам господина Чемезова, с 2014 года после первой волны санкций российская промышленность серьезно продвинулась в импортозамещении в авиации, медицине, энергетическом машиностроении, электронике, других сегментах. «Новикомбанк давно и эффективно финансирует предприятия этих отраслей, помогая реализации их ключевых проектов на всех этапах: от идеи до серийного производства. Благодаря глубокой экспертизе и накопленному опыту мы точно знаем, как оптимально сочетать доступные сегодня инструменты господдержки с собственными программами банка, таким образом обеспечивая промышленность доступным финансированием»,— отмечает председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.

Другими партнерами Новикомбанка в области создания высокотехнологичной продукции являются предприятия, входящие в радиоэлектронный комплекс «Ростеха» — концерн «Автоматика» (структура Объединенной приборостроительной корпорации, бренд «Росэлектроника»), с которым Новикомбанк летом договорился о совместном наращивании производства наукоемкой продукции гражданского назначения. Объем финансирования составит 3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ключевой драйвер роста прибыли — эффективная работа по финансированию высокотехнологичных предприятий РФ, проектов по импортозамещению и производству высококонкурентной продукции

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Ключевой драйвер роста прибыли — эффективная работа по финансированию высокотехнологичных предприятий РФ, проектов по импортозамещению и производству высококонкурентной продукции

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В целом банк предоставил радиоэлектронным предприятиям «Ростеха» финансирование на общую сумму 62 млрд руб. «Сотрудничество с предприятиями радиоэлектронного комплекса "Ростеха" направлено на то, чтобы перспективные разработки в кратчайшие сроки превращались в серийную продукцию. Организуя качественное и своевременное финансирование, Новикомбанк способствует развитию интеллектуального капитала российской промышленности»,— поясняет Елена Георгиева.

Перспективный рост

Благодаря активному участию в государственных программах, а также прямому взаимодействию с промышленными предприятиями корпоративный портфель Новикомбанка по итогам девяти месяцев 2022 года вырос на 8% — до 440 млрд руб. Чистая прибыль кредитной организации увеличилась в 1,8 раза, до 15,2 млрд руб. И, как отмечают в банке, ключевым драйвером роста прибыли стала именно эффективная работа по финансированию высокотехнологичных предприятий российской промышленности и проектов по импортозамещению и производству высококонкурентной продукции. «Несмотря на санкционное давление, Новикомбанк демонстрирует высокие показатели рентабельности и хорошее качество активов, что позволяет ему оставаться одним из стабильных и надежных российских банков»,— подчеркивает Елена Георгиева.

Устойчивые позиции банка во всех ключевых сегментах подтверждают и ведущие российские рейтинговые агентства. В сентябре «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Новикомбанка с ruА до уровня ruА+ со стабильным прогнозом. Такое решение в агентстве поясняли постепенным усилением капитальной позиции банка на фоне поддержания высокой рентабельности. Помимо этого в сентябре кредитный рейтинг Новикомбанка на аналогичном уровне ruА+ со стабильным прогнозом подтвердила АКРА.

«Акционер ставит перед банком амбициозные задачи по поддержке высокотехнологичных отраслей промышленности, и это требует от нас максимальной вовлеченности на всех этапах. Только такой формат сотрудничества — с погружением в суть проекта и разработки программы финансирования с учетом реальных потребностей предприятия и сроков реализации проекта — позволяет достигнуть максимальной эффективности сотрудничества между банком и промышленностью»,— подчеркивает Елена Георгиева. n

Ольга Мордюшенко