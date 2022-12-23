В смартфон за покупками

В текущем году оборот интернет-торговли на юге России составил почти 316 млрд руб. По сравнению с 2021 годом рост — чуть более 5%. Для сравнения: во время пандемии онлайн-продажи выросли на 41%, а в прошлом году — на 33%. Низкий показатель роста 2022 года эксперты рынка объяснили сильным падением трансграничных продаж и снижением суммы среднего чека. Дальнейшие перспективы e-commerce эксперты связывают с крупными федеральными маркетплейсами, которые усиливают свои позиции в южных регионах через развитие складской инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, продажи в «черную пятницу» в ноябре 2022-го были в два-четыре раза больше, чем годом ранее

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, продажи в «черную пятницу» в ноябре 2022-го были в два-четыре раза больше, чем годом ранее

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за неполный 2022 год оборот онлайн-продаж в Южном федеральном округе (ЮФО) составил около 316 млрд руб. Для сравнения: в январе—ноябре 2021 года показатель был ниже — почти 300 млрд руб. Таким образом, рост год к году — чуть более 5%. Это заметно меньше, чем прирост за аналогичный период 2021-го по сравнению с 2020-м, когда оборот электронной коммерции в ЮФО вырос на 33%. Еще более динамичным был рост этого показателя в пандемийном 2020-м — 41%.

По прогнозам экспертов АКИТ, существенные коррективы в результат текущего года может внести предновогодний ажиотаж. В масштабах всей страны итоговый рост оборота интернет-продаж составит 43% — до 5,2 трлн руб. против прошлогодних 3,1 трлн руб. По данным ассоциации, продажи в «черную пятницу» в ноябре нынешнего года были в два-четыре раза больше, чем в «черную пятницу» годом ранее, когда сумма реализации товаров через интернет составила рекордные 85,7 млрд руб.

«Третий квартал оказался не таким динамично растущим, как первые два: мы не увидели роста в 60% и 80%, как в феврале и марте,— отметил президент АКИТ Артем Соколов.— Однако стабильное увеличение объемов продаж продолжается. Впереди самый высокий сезон в e-commerce — распродажи и предновогодняя подготовка. Поэтому прогнозируемая нами сумма в 5 трлн (руб.) вполне реальна».

С другой стороны, в АКИТ прогнозируют существенное сокращение по итогам года доли трансграничных интернет-продаж: с 13% до 3%, или в абсолютных цифрах с 479 млрд руб. до 164 млрд руб. Этот показатель начал стремительно снижаться уже в марте. До того объемы трансграничной интернет-торговли в России динамично росли, восстанавливаясь после падения во время пандемии: в январе они прибавили 67%, в феврале — 28%, в марте же рухнули сразу на 55%. На юге России объем зарубежных покупок и продаж начал падать уже в феврале. В январе оборот составил 2,6 млрд руб., в феврале — 2,4 млрд руб., а в марте — 995 млн руб. (минус 58%). Главная причина падения — уход из России международных платежных систем после объявленной в конце февраля специальной военной операции (СВО) и последовавшие за этим антироссийские санкции западных стран. В результате единственной доступной отечественным покупателям зарубежной площадкой осталась «AliExpress Россия».

Также в уходящем году в южных регионах заметно сократилась сумма среднего чека интернет-покупки. По данным АКИТ, например, в Ростовской области в ноябре сумма составила 21,1 тыс. руб., годом ранее она была значительно больше — 43,7 тыс. руб. В Краснодарском крае средний чек интернет-покупки сейчас около 25,5 тыс. руб. против прошлогодних 56,6 тыс. руб. Снижение — более чем вдвое.

И тем не менее по итогам первых трех кварталов 2022 года Дон и Кубань вошли в топ-10 российских регионов с максимальным оборотом электронной коммерции. Регионы разместились в этом рейтинге на шестом и четвертом местах с долей рынка e-commerce 2,5% и 4,6% соответственно. Самыми популярными в ЮФО в этом году покупками через интернет были электроника и бытовая техника (21% от общего количества продаж), мебель и товары для дома (18,3%), одежда и обувь (14,4%), продукты питания (13,5%), средства для красоты и здоровья (7,6%). Именно эти товары чаще всего в уходящем году заказывали южане при помощи смартфонов, ноутбуков или планшетов, не вставая с мягких диванов или из любимых кресел.

Такие динамичные маркетплейсы

И в России, и на юге самые крупные игроки рынка e-commerce — маркетплейсы. По оценке финтех-платформы Lemon, в первом полугодии на пять крупнейших площадок пришлось около 48% интернет-продаж в денежном выражении и около 70% заказов. В топ-5 входят Wildberries, Ozon, Сбермегамаркет, «AliExpress Россия» и «Яндекс.Маркет». По итогам 2021 года на их долю приходилось 39,7% интернет-продаж, а только за январь—июнь 2022-го этот показатель вырос до 47,9%. Компания Data Sight прогнозирует, что в 2024 году маркетплейсы будут контролировать 54% российского рынка электронной коммерции.

По итогам первых трех кварталов 2022 года Ростовская область и Краснодарский край вошли в число 10 регионов России, где местный бизнес наиболее активно наращивал объемы реализации на такой площадке, как Wildberries, по данным самой компании. В январе—сентябре кубанские предприниматели продали на маркетплейсе товаров на общую сумму 18,2 млрд руб. Это на 202% больше, чем годом ранее. Их донские коллеги реализовали через Wildberries продукции на 16,4 млрд руб., увеличив прошлогодний показатель на 107%.

«Российский бизнес продолжает активно выходить в онлайн-сегмент и осваивать там товарные ниши,— подчеркнули в пресс-службе маркетплейса.— Количество региональных предпринимателей, реализующих на Wildberries автозапчасти, выросло в 11 раз за календарный год, а крупной бытовой техники и сантехники — в четыре раза».

Крупнейшие маркетплейсы ведут активную экспансию в регионы. Так, в уходящем году Wildberries увеличили количество собственных и партнерских (работающих по франшизе) пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на 11 тыс. Сейчас их в России уже 27 тыс. Площадь построенных за это время складов маркетплейса составляет 200 тыс. кв. м. Ozon расширил сеть ПВЗ с 13 тыс. до 16 тыс. точек и вдвое нарастил количество складов.

В декабре сервис «Авито» зафиксировал рост продаж с доставкой в пять раз. Недавно площадка запустила также кросс-доставку. Схема подразумевает, что продавец может отправить товар одной транспортной компанией, а покупатель — получить ее в другой или заказать доставку покупки на дом. Одним из первых городов России, где начала работать кросс-доставка «Авито», стал Ростов-на-Дону.

«По опыту нашего взаимодействия с корпоративными клиентами и по структуре их спроса на сервисы связи мы видим, как переход бизнеса в онлайн влияет на потребности компаний,— заметил директор макрорегиона Кавказ АО “Компания Транстелеком” Виталий Соловьев.— Клиенты все чаще обращаются с запросами на существенное увеличение пропускной способности каналов связи».

Господин Соловьев добавил, что повышение интенсивности онлайн-взаимодействия бизнеса с клиентами влечет за собой рост риска киберинцидентов. Для их предотвращения провайдер предлагает средства отражения DDoS-атак, шифрования каналов связи, а также межсетевой экран WAF (web application firewall) для защиты веб-приложений от наиболее распространенных векторов атак. Также WAF сканирует приложения и выявляет возможные уязвимости.

Электронные площадки и реальные поставщики

Рост популярности онлайн-площадок делает их для предпринимателей юга одним из самых привлекательных каналов продаж. Свою роль в этом сыграла пандемия коронавируса, во время которой вводились ограничения на работу розничных магазинов и торговых центров. По информации Data Insight, в период самоизоляции в интернет-магазины пришли около 10 млн новых покупателей. На этом фоне развивать продажи через собственные сайты, маркетплейсы и социальные сети начали практически все торговые предприятия и производители товаров массового спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр Ozon в Аксайском районе Ростовской области рассчитан на хранение 8 млн ед. товаров и обработки до 80 тыс. заказов в сутки

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Центр Ozon в Аксайском районе Ростовской области рассчитан на хранение 8 млн ед. товаров и обработки до 80 тыс. заказов в сутки

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Например, в Ростовской области эта тенденция прослеживается в сегменте верхней одежды. Так, до пандемии АО «Элис Фэшн Рус» (выпускает мужскую и женскую одежду под брендами Elis, Lalis, 20Line) получало от продаж через собственный интернет-магазин 2–3% выручки. После выхода на маркетплейсы Wildberries и Lamoda и начала активной работы по развитию собственных e-com площадок (запуска мужского и женского интернет-магазинов) доля онлайн-продаж компании выросла до 9%. Также специалисты «Элис Фэшн Рус» разработали мобильные приложения. В следующем году руководство АО рассчитывает, что объемы продаж через электронные каналы превысят 1 млрд руб. Для сравнения: по итогам 2021 года общая выручка АО «Элис Фэшн Рус» составила 5 млрд руб. (по собственным данным компании).

Опрошенные BG эксперты обратили внимание, что работа с маркетплейсами требует от компаний перестройки части бизнес-процессов. «Нам потребовалось более тщательно и внимательно планировать свои поставки, анализировать цены, работу с контентом,— рассказал, в частности, генеральный директор “Элис Фэшн Рус” Александр Еремеев.— Требования, которые предъявляют (маркетплейсы), для нас были новые, соответственно, мы вынуждены были создавать и внедрять новые бизнес-процессы внутри компании».

Иногда маркетплейсы выставляют продавцам довольно жесткие условия. Например, если габариты товара при замере на складе оказываются больше заявленных, Wildberries взимают с поставщика штраф 10 тыс. руб. Это правило появилось в декабре и вызвало сильное недовольство продавцов, сообщило радио «Ъ-FM» со ссылкой на сообщения в официальном чате маркетплейса. «Например, продавцов постельного белья в частности подушек, маркетплейс штрафует из-за того, что их товар якобы занимает больше места, чем есть на самом деле, хотя в упаковке они все в сжатом виде. Представитель Wildberries достает эту подушку, измеряет и говорит, что она занимает больше места, чем было заявлено, а потом выставляет продавцам штрафы»,— цитирует радио одного из работающих на площадке предпринимателей.

Иногда сотрудничество предпринимателей и маркетплейсов вовсе не складывается. Так, создатели бренда одежды DNK Russia Анна и Ольга Ничковы, которые активно используют в качестве основных каналов продаж соцсети и собственный сайт, сочли неудачной попытку выхода на Wildberries. «Это не наш формат,— категорично заявила Анна Ничкова.— Нас не устраивает качество отгрузки со склада. Вещи катаются по стране, их все меряют, покупателю товар приходит в ненадлежащем виде. Люди пишут отзывы, что пришло мятое и рваное».

Сейчас DNK Russia работает с Ozon. Однако доставку покупателям осуществляет с собственного склада. При этом предприниматели, которые ранее запускали франчайзинговые магазины в разных регионах России, сейчас не рассматривают офлайновые каналы продаж, считая этот формат «умирающим».

Аналогичная ситуация сложилась у бренда Laam Bags, под которым выпускаются сумки и кошельки из дерева и кожи. Одна из его создательниц Людмила Желтикова отметила, что деревянные коробки, в которых компания отправляет свои товары, часто повреждались, из-за этого процент их возвратов покупателями был высоким. Госпожа Желтикова не стала вовсе отказываться от услуг маркетплейсов и просто поменяла площадку — работает через Ozon и «Яндекс.Маркет».

Власти видят перспективы

Динамичный рост онлайн-торговли вызвал интерес к этой отрасли у государственной и региональной власти. Так, еще в конце 2020 года, выступая с инвестиционным посланием, губернатор Дона Василий Голубев подчеркнул, что e-commerce — перспективное направление для инвестиций, в том числе, в плане рядом со складами крупных торговых площадок производств наиболее ходовых товаров.

«Электронная торговля через маркетплейсы — это колоссальная ниша сбыта для роста продаж, особенно среднего и малого бизнеса,— сказал министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко на конференции Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства (РРАПП), посвященной сотрудничеству регионального бизнеса с интернет-площадками.— Для продажи товаров на маркетплейсах не нужно иметь собственную службу логистики, упаковки и др. Кроме того, на некоторых интернет-площадках продавать свои товары могут и самозанятые граждане, которых в Ростовской области более 85 тыс.».

По мнению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в таких объектах в регионе есть острая необходимость. «Мы научились добиваться хороших урожаев, перерабатывать продукцию и создавать вполне конкурентоспособный продукт по цене и качеству,— цитирует Вениамина Кондратьева его пресс-служба.— Теперь необходимо реализовывать (такой продукт). Надеюсь, что через новые (онлайн) площадки наши производители смогут быстрее доводить продукты питания до конечного потребителя».

В последние годы крупнейшие маркетплейсы РФ, при поддержке региональной власти, построили на Дону и Кубани несколько крупных распределительных центров. Например, в конце 2020-го Ozon открыл в Аксайском районе Ростовской области логистический центр площадью 38 тыс. кв. м. Комплекс рассчитан на хранение 8 млн единиц товаров и обработки до

80 тыс. заказов в сутки. В уходящем году маркетплейс продолжил развитие этого объекта, завершив «строительство третьего этапа пятой очереди». В начале 2022 года Wildberries сообщили о том, что рассматривает возможность строительства в Ростовской области второго логистического центра, который будет большей площади, чем действующая на Дону площадка. Свой сортировочный центр Wildberries открыли в донском регионе в 2020 году. Площадь этого объекта — 1,5 тыс. кв. м. Местные производители оценили эту площадку как важный инфраструктурный элемент. Например, Виктор Шевченко, генеральный директор ростовской компании «Трейдберри» (выпускает в мелкой фасовке смеси цукатов, закуски, орехи и т. п.), рассказал, что уже в 2020 году они продавали на Wildberries за месяц столько, сколько за тот же период продают в гипермаркетах одной из федеральных сетей.

Расширять на юге количество складов намерен и другой крупный федеральный игрок на поле e-com — Ozon. Еще в январе нынешнего года руководство компании подписало соглашение с девелоперской «Ромекс Group» о строительстве на территории Республики Адыгея логистического центра общей площадью около 107 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят порядка 5 млрд руб. Ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2023 года.

Дмитрий Краснов