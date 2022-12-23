Менеджмент без боли

Травмаинформированное лидерство для развития коллектива и продукта

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Знания о психологической травме существуют с ранних времен и описаны в классических произведениях Древней Греции, но наука о травме относительно молода

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Знания о психологической травме существуют с ранних времен и описаны в классических произведениях Древней Греции, но наука о травме относительно молода

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Передовые лидеры все чаще учитывают открытия науки о развитии человека и психической травме в управлении людьми и построении коллективов. Соответствующие управленческие практики начинают оформляться в отдельное направление — травмаинформированное лидерство. Оно помогает эффективнее управлять отношениями в коллективе и создавать передовую корпоративную культуру.

Знания о психологической травме существуют с ранних времен и описаны в классических произведениях Древней Греции, но наука о травме относительно молода: она появилась в 80-х годах XX века. Современные ученые и различные исследования, посвященные травме, расширили понимание устройства человека и показали, насколько значима история человека в его поведении, способностях, мировосприятии и заболеваниях. Сегодня понимание травмы вышло далеко за рамки шоковых событий, с которыми, например, сталкиваются участники войн или люди, пережившие физическое насилие. Сегодня под травмой понимают и последствия отношения, которое мы испытывали на себе в процессе развития: некорректное отношение к потребностям ребенка или отсутствие должной для своего возраста и стадии взросления заботы и поддержки.

Поскольку ребенок не может сам реализовывать все свои потребности, ему требуется заботливый взрослый, который в нужные моменты может взять на себя функцию регуляции ребенка. Например, когда дитя чувствует голод, его биологические системы выходят из равновесия, запуская стрессовую реакцию. Взрослый может легко завершить этот стресс и восстановить равновесие, покормив ребенка. Создавая надежный контакт и безопасные условия для развития ребенка, взрослые помогают ему раз за разом регулировать свой стресс и буквально создавать в нервной системе и мозге свои собственные способы регуляции или возвращения в состояние комфорта после стресса. В стабильных и любящих отношениях тысячи ситуаций модерируемого стресса помогают создать устойчивую и гибкую систему стрессового отклика. Она жизненно важна для здорового развития — способности исследовать мир и адаптироваться к новизне.

Если у ребенка нет достаточной внешней безопасности, взрослые не валидируют его чувства и потребности, не оказывают должной эмоциональной поддержки — это может привести к частому интенсивному неконтролируемому стрессу, что становится психологической травмой. Чтобы у ребенка возникала устойчивость, вызов должен быть не очень сильным и не очень слабым, а ребенок — иметь возможность влиять на него.

Длительный непредсказуемый и неконтролируемый стресс делает систему стрессового отклика чувствительной, то есть неустойчивой к стрессу, а человека — хронически разбалансированным. Наука многократно подтвердила физиологические и психологические последствия такой разбалансированности — например, изменение тонуса блуждающего нерва и низкий миелин — частые следствия эмоционального отвержения в детстве или психической травмы.

Травма влияет не только на наши способности контролировать свои импульсы, обучаться и развиваться в целом, но и на представления о мире, который может стать небезопасным и недружелюбным местом. В итоге именно с травмой связывают такие явления, как склонность к насилию и абьюзивным отношениям как у жертвы, так и у агрессора. Люди с разбалансированной нервной системой чувствуют постоянный дискомфорт, и это приводит к зависимостям любой формы: от использования веществ до трудоголизма. Травма делает человека вдвойне уязвимым перед стрессом и ведет к повышению риска выгорания, депрессии. Физиологические симптомы, связанные со стрессом,— бессонница, мозговой туман, проблемы с дыханием, вниманием и памятью, снижение когнитивных способностей.

По всем этим причинам управленцам, учителям, врачам и другим специалистам, работающим с людьми, важно знать о травме и учитывать ее в своей работе. Личная история человека или процесс его развития могут сильно влиять на способности строить здоровые и устойчивые отношения. Травма может исказить доверие к другим, сделав нас никому не доверяющими или, наоборот, чрезмерно наивными. Она может лишить нас возможности говорить прямо о своих интересах, проявлять себя в коллективе, чувствовать свои эмоции и понимать эмоции других.

Если во взрослом возрасте мы сталкиваемся с событиями, которые даже отдаленно или по каким-то внешним признакам напоминают нам обстоятельства сильного стресса в процессе развития, они могут стать триггером травмы. В этот момент человек чувствует страх, который блокирует доступ к рациональным мышлению и поведению. Этим можно объяснить огромное количество ситуаций, когда вдруг по каким-то причинам сотрудники начинают вести себя неадекватно.

Все это важно для лидеров, если они управляют командой, в которой имеет значение качество взаимодействия и общность. Если мы знаем о том, какие причины в процессе развития ведут к последствиям в виде определенного поведения взрослых людей, то можем иначе видеть многие непонятные ситуации, возникающие в отношениях или совместной работе. Такой способ восприятия меняет наш взгляд и вопрос, который мы задаем в непонятных и непростых ситуациях. Вместо неконструктивного вопроса «Что с тобой не так?», который мы задаем, если люди ведут себя, по нашим представлениям, странно, мы задаем помогающий понять реальность другого вопрос — «Что произошло с тобой?». Это составляет суть травмаинформированности и служит отправной точкой для развития тонких навыков взаимодействия с людьми.

В управлении командой травмаинформированность в первую очередь помогает создать эмоционально и физически безопасную и комфортную среду в компании. Такая среда важна для команды во многих аспектах. В частности, она позволяет сохранить доступ к когнитивным ресурсам команды и лидеров, который теряется во время сильного или длительного стресса, сохранить или создать тесный и качественный контакт между людьми в команде, который с точки зрения нейронауки невозможен в ситуации опасности и тревоге, привлечь лучшие кадры на рынке и удержать их, так как адекватность отношений на работе становится все более важной для сотрудников. По данным Superjob, в 2022 году адекватность начальства стала для соискателей важнее стабильности компании.

Травмаинформированное лидерство предполагает создание рабочей среды на основе психологической и физической безопасности, доверия, воодушевления сотрудников, свободного выбора, открытой коммуникации, взаимодействия и зрелости. Травмаинформированность в лидерстве предполагает достаточно глубинную работу над собой. Для ее реализации в отношениях важно изучать и понимать феномен травмы, но простого знания здесь недостаточно. В компаниях травмаинформированность развивается через тренинги о психической травме, развитие навыков регуляции лидеров и их команд, внешнюю помощь и консалтинг в адаптации политик и процессов компании.

По данным исследования «Поведение и действия травмаинформированных лидеров», проведенного НКО «Травмаинформированный Орегон» в партнерстве с Госуниверситетом штата Орегон США в 2019 и 2020 годах, травмаинформированность проявляется в действиях лидеров и требует развития определенных качеств. Респонденты, принимавшие участие в исследовании, отмечают, что проявляют больше теплоты и заботы в отношениях. Даже на уровне языка тела они открыты, расположены и заботливы. Они последовательны, теплы и ясны в коммуникации. Они внимательны к тональности своего голоса и использованию слов, которые могут вызвать интенсивные эмоциональные реакции. Они не склонны оценивать и осуждать. Они часто улыбаются, создают зрительный контакт. Улыбка была наиболее общим ответом в опросе о том, что определяет травмаинформированных лидеров.

Такие лидеры способны сохранять спокойствие даже в тех случаях, когда их сотрудники или пользователи находятся в стрессовом отклике. Они не используют рефлекторных автоматических ответов, проверяют состояние сотрудников и используют положительные и этичные методы мотивации (не основанные на страхе). Они также дают сотрудникам достаточно контекстной информации при постановке задач и избегают сюрпризов. Они поддерживают организационную политику и практики, которые усиливают чувство безопасности для всех.

Также исследование выявило и несколько других ключевых аспектов этого подхода в лидерстве. Например, такие лидеры осознают различия в том, как люди делают свою работу, и поддерживают это, выявляя сильные стороны сотрудников вместо критики слабых. Они регулярно слушают сотрудников на сессиях обратной связи и собраниях, стараясь глубоко понимать ситуацию и людей, а также предоставляют выбор сотрудникам и клиентам, учитывая его. Такие лидеры действуют последовательно, чтобы действия и их результаты были понятны сотрудникам. Они поддерживают прозрачность и ставят сотрудников в известность о происходящих процессах. С точки зрения организации такие управленцы придерживаются реалистического взгляда на организационную культуру, даже на ее негативные стороны; могут выявлять сложности и вызовы, которые стоят перед культурой и продуктами, объясняют, почему принимают те или иные решения и когда отказывают сотрудникам.

Такое лидерство сегодня, безусловно, является частью ESG с точки зрения устойчивого развития управления, а также политики разнообразия и инклюзивности компании. Травмаинформированый подход к управлению также помогает строить безопасный, максимально комфортный клиентский сервис и продукт. Благодаря ему мы начинаем учитывать те физиологические и психологические сложности, которые есть у огромной части нашей аудитории.

Макс Родин, Deep mind