Адаптивность — залог успеха

Для всего финансового сектора, а не только для банков год выдался непростым. Лизинговая отрасль, например, оказалась в числе наиболее пострадавших от санкционного давления. А микрофинансовый сегмент (МФО) недосчитается 10–20% прибыли от запланированной. Но в 2023 году МФО ожидают роста числа клиентов, ломбардный рынок уверенно растет, наращивают обороты и коллекторские агентства — в любой кризис работы у них прибавляется. И рынок краудлендинга, один из самых технологичных сегментов финансового рынка, несмотря на кризис, прогнозирует 30-процентный рост в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Микрофинансы. Технологические партнерства

По итогам девяти месяцев текущего года общая чистая прибыль по РСБУ 30 крупнейших компаний микрофинансового сегмента составила 10,26 млрд руб., увеличившись на 30% год к году. Чистые процентные доходы выросли почти на 11%, до 29,5 млрд руб.

Основные стратегические изменения коснулись именно технологических партнерств, замечает гендиректор Moneyman Сергей Весовщук. «Если раньше по большей части наши партнерства выстраивались с банками, к которым мы обращались, например, за источниками данных, то сейчас это практически сошло на нет и акцент сместился на сотрудничество с представителями сектора E-commerce и телеком-индустрии,— поясняет он.— Они проявляют повышенный интерес именно к компетенциям МФО, финтех-игроки сегодня способны очень быстро и качественно реализовывать любые проекты под их задачи, в отличие от банков».

«Сокращение горизонта планирования, а также конъюнктура смежных рынков, например рынка продажи долгов, подтолкнуло нас к снижению среднего срока займа и более резко восходящей кривой возврата средств. Кроме того, мы стали активно заниматься повышением эффективности всех основных компонентов бизнеса: пересмотрели наши оценки и подходы к привлечению клиентов и экономики, благодаря чему уже стабильно входим в верхние строчки по CPA-привлечению, не увеличивая, а снижая его стоимость, при этом выдавая максимальное количество займов за историю компании,— рассказывает гендиректор МФК "МигКредит" (входит в ГК Denum) Артем Быков.— Компания стала более активно работать с собственной базой клиентов, например запустила ряд инструментов для увеличения повторных обращений с нашими партнерами, что обеспечило около 10% дополнительных выдач».

Ключевой залог успеха микрофинансовых организаций — адаптивность, согласен гендиректор группы компаний Eqvanta Андрей Клейменов: успешные компании — это гибкие, технологичные игроки с хорошей базой фондирования и широкой продуктовой линейкой. Именно такие компании смогли избежать значительных потерь в прошедшем году. «Стратегия Eqvanta до 24 февраля строилась на развитии потребительских (инстолмент) займов, и в начале 2022 года такие займы составляли 40% наших выдач. Начало СВО внесло корректировки, и мы сделали больший акцент на PDL-займы (краткосрочные, «до зарплаты»). Это помогло нам быстро переключиться на увеличение оборачиваемости денежных средств вместе со снижением риска. В сентябре мы доработали свою программу реструктуризации, которая позволяет клиентам в просрочке урегулировать ситуации с возможной задержкой оплаты из-за частичной мобилизации. У нас уже есть положительный опыт работы с кредитными каникулами во время пандемии 2020 года. Тогда клиентам в форс-мажорной ситуации мы также предлагали программы реструктуризации, которые позволили всем таким заемщикам в комфортных условиях погасить задолженность и не испортить кредитную историю»,— рассказывает господин Клейменов.

По итогам 2022 года отрасль недосчитается примерно 10–20% прибыли от той, что была запланирована, но в следующем году микрофинансисты ожидают роста числа клиентов.

Ломбарды. Разнонаправленные факторы

Портфель ломбардов, согласно данным Банка России, вырос в первом полугодии на 13% и составил 50,2 млрд руб.

А если учитывать смежные сегменты, такие как комиссионные магазины, общий портфель ломбардного рынка достигает 65 млрд руб. По оценкам Национального объединения ломбардов (НОЛ), общий портфель рынка по итогам 2022 года может вырасти до 70 млрд руб., 55–60 млрд руб. из них придется на классические ломбарды, а остальное — на смежные сегменты (комиссионные магазины).

«Многие участники рынка ломбардов в марте—апреле очень хорошо заработали на реализации невостребованных вещей как в оптовом сегменте, так и в рознице — потребители практически сметали все товары, в том числе ювелирные украшения, которые продаются при ломбардах для инвестиционных целей»,— замечает председатель совета НОЛ Алексей Лазутин. До 95% залогов в ломбардах приходится на золото, при этом примерно 25% залогов остаются невостребованными.

В дальнейшем ситуация стабилизировалась, а курс золота в рублях существенно снизился, но Банк России очень вовремя принял решение о снятии ограничений предельной полной стоимости кредита для всех кредитных и некредитных финансовых организаций. Некоторым участникам рынка это дало возможность существенно увеличить процентные доходы с марта по июнь 2022 года, что позволило нивелировать снижение стоимости золота, продолжает господин Лазутин. Однако тем, кто не успел воспользоваться ситуацией, а также в основном небольшим игрокам, не имевшим запаса оборотных средств, пришлось нелегко. Они продавали невостребованные вещи, которые брали в залог в марте—апреле, с существенными убытками.

Даже такой локализованный, традиционный и не зависящий от западных рынков и технологий сегмент, как ломбарды, столкнулся с проблемами. В период с конца февраля и примерно до июля практически остановился рынок капитала в высокодоходном сегменте, к которому относятся ломбарды. Фондирование для ломбардов традиционно является достаточно сложным вопросом, а в 2022 году на рынке капитала царили панические настроения, что спровоцировало пересмотр стратегий развития многих сетевых операторов в сторону более консервативных моделей. Вторую волну подобных настроений рынок наблюдает с конца сентября по настоящее время.

В 2023 году на рынке будут действовать факторы, которые как поддержат отрасль, так и могут сдержать ее рост. Увеличение оборота физического золота в России поспособствует росту ломбардного рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Также, по разным оценкам, рынок потребительского кредитования ожидает некоторое ужесточение скоринговых моделей, что может привести к переходу части клиентов в ломбарды. Кроме того, многие аналитики прогнозируют рост безработицы. Все это будет способствовать росту ломбардного рынка.

Коллекшен. Работы станет больше

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), объем рынка агентского взыскания просроченных долгов за десять месяцев 2022 года составил 605 млрд руб., число совершенных сделок — 18,4 млн. По оценке вице-президента компании «Кредит-экспресс-Финанс» Виктора Семендуева, по итогам 2022 года объем рынка может составить 732,2 млрд руб. Таким образом, падение по итогам 2022 года к 2021 году приблизится к 20%. Снижение показывает и средняя сумма взыскиваемого долга. При этом долги в текущем году заметно подешевели: в 2021 году средние цены по месяцам составляли 7–11%, а в 2022 году они скорректировались до 4–8%.

Коллекторский рынок почти не ощутил влияния санкций. В любой кризис работы у коллекторов становится больше: взыскание в период спада экономики достаточно трудоемкий процесс, требующий баланса между возможностями физического лица и требованиями клиента (банка или МФО). «Взыскателям приходилось применять более гибкие и индивидуальные подходы, подбирая оптимальный вариант для всех сторон. Безусловно, в пиковые моменты снижались средние суммы платежей, доля обещанных платежей также постоянно находилась в волатильном положении»,— объясняет президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По оценкам Национального объединения ломбардов, общий портфель рынка по итогам 2022 года может вырасти до 70 млрд руб., 55–60 млрд руб. из них придется на классические ломбарды, а остальное — на смежные сегменты

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ По оценкам Национального объединения ломбардов, общий портфель рынка по итогам 2022 года может вырасти до 70 млрд руб., 55–60 млрд руб. из них придется на классические ломбарды, а остальное — на смежные сегменты

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Передача долгов на агентскую схему будет показывать положительную динамику, по итогам 2022 года она достигнет 650–700 млрд руб. и далее будет показывать прирост в 10–15%, ожидают на рынке взыскания. Сейчас работа с долгом строится на индивидуальном подходе, поэтому проще передать его коллекторам, которые умеют работать с долгом в условиях стресса. «Скорее всего, в следующем году мы увидим рост предложений и на рынке цессии: банки будут более активно выставлять на продажу долги с просрочкой один-два года»,— уверен господин Мехтиев.

Для большинства сегментов, по оценкам взыскателей, просрочка пока находится на приемлемом уровне. Однако ситуация может измениться в любой момент.

Лизинг. Идеальный шторм

В 2022 году лизинговая отрасль оказалась в числе наиболее пострадавших от санкционного давления, столкнувшись не только с трудностями финансирования, но и с дефицитом предметов лизинга. По данным «Эксперт РА», за первое полугодие 2022 года объем нового бизнеса снизился на 19%, до 770 млрд руб. Хотя разные сегменты показывали разную динамику, а компании ищут возможности для развития. Очень уязвимым оказался сегмент лизинга легкового и легкого коммерческого транспорта. Рынок лизинга сельхозтехники напрямую зависит от ситуации на сельскохозяйственном рынке России, который сегодня достаточно устойчив. Имеющийся спрос удовлетворяется либо российской техникой, либо произведенной в странах СНГ, реже — в Китае, рассказывает вице-президент Объединенной лизинговой ассоциации Сергей Савинов.

Заградительная ключевая ставка 20%, возникшая неопределенность, заморозка инвестиционных проектов привели к потерям сотен миллиардов рублей. Лизинг практически выпал из сегмента авиационного и водного транспорта, в сегменте автотранспорта за девять месяцев в финансовый лизинг передали на 80 тыс. машин меньше, чем за аналогичный период прошлого года»,— продолжает гендиректор Группы «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин.

С третьего квартала началось восстановление. Строятся новые логистические коридоры и хабы, на смену западным брендам техники пришли китайские, налаживают производство российские автоконцерны. Участники рынка продолжили активно развивать технологии, расширяя цифровые каналы продаж и дистанционные услуги и создавая новые цифровые продукты, например возможности самообслуживания в личном кабинете»,— приводит пример гендиректор ГК «ВТБ Лизинг» Сергей Клюшников.

«Хедлайнером роста нового бизнеса за первые три квартала 2022 года стал лизинг подержанной техники, а также возвратный лизинг и рост доли китайской техники в продажах, в том числе в лизинге. По итогам октября в сегменте легковых автомобилей доля китайских брендов достигла 30%, а в грузовиках превысила 40%. Как долго это продержится, хорошо это или плохо — покажет только время. Сегодня рынок работает так»,— заключает Максим Калинкин.

В прогнозах на 2023 год представители отрасли осторожны. Уверены лишь том, что трудности останутся, в частности в авиационной и судостроительной отраслях. Рынок будет тормозить медленное импортозамещение, но государство решает этот вопрос, просто не все происходит так быстро, как хотелось бы, отмечают в «ГПБ Лизинге».

Факторинг. Осторожный рост

Факторинг — это оперативное краткосрочное финансирование компаний под уступку их дебиторской задолженности (будущих платежей третьей стороны за поставку товаров). По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), совокупный измеряемый портфель факторинговых компаний по итогам девяти месяцев 2022 года достиг 1,16 трлн руб. Это почти совпадает с показателем прошлого года и на 19% больше, чем по итогам полугодия (935 млрд руб.).

Несмотря на всю технологическую независимость сегмента и значительную трансформацию бизнеса в период коронавируса, 2022 год не прошел для

факторинга без потерь. Исчезли целые сегменты рынка, причем имевшие огромный потенциал роста. «Международный сегмент, который в 2019–2021 годах показывал лучшую динамику за многие годы, по итогам 2022 года практически утрачен. Убытки будут понятны в 2023 году. Восстановление экспортного факторинга будет зависеть от усилий клиентов-экспортеров по переводу расчетов в валюты дружественных стран. Восстановлению финансирования трансграничных импортных закупок будет способствовать изменение валютного законодательства, от которого мы ждем снятия барьера на расчеты в валюте контракта между фактором и импортером»,— говорит исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко. В 2022 году после введения санкций против РФ сегмент резко сжался. По данным АФК, на 1 октября портфель импортного факторинга составлял 0,16% от общего (1,97 млрд руб.), а от выплаченного финансирования за девять месяцев — 0,2% (6,6 млрд руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Некоторые бизнесы были вынуждены перестраивать цепочки поставок и производства, переориентироваться с Европы на Азию

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Некоторые бизнесы были вынуждены перестраивать цепочки поставок и производства, переориентироваться с Европы на Азию

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По внутренним сделкам основное давление определялось снижением спроса на товары и услуги со стороны дебиторов в ряде отраслей, с одной стороны, и введением механизмов субсидирования кредитов на пополнение оборотных средств поставщикам — с другой. При этом сформированный профицит оборотных средств в отдельных отраслях и сегментах в течение года компенсировался ярко выраженным дефицитом в других — за счет факторинга этот дефицит своевременно покрывался, что обеспечило участникам рынка приемлемый финансовый результат по итогам 2022 года, отмечает господин Шевченко.

Рынок факторинга в краткосрочной перспективе останется на уровне средних значений 2022 года. 2023-й останется годом неопределенности, но негативное влияние санкций начнет постепенно снижаться преимущественно благодаря появляющемуся опыту устранения разрывов в цепочках поставок и локализации производства, а также выходу на рынки Азии.

По мнению экспертов, предпосылок для падения нет, поскольку факторинг сконцентрирован в отраслях с наиболее высоким уровнем потребления. Сохранится спрос на факторинг со стороны бизнеса, действующего глобально, но с опорой на Россию. В промышленной отрасли с высокой долей вероятности будут появляться новые проекты, но позитивный эффект от этого может быть заметен скорее к 2024 году.

Краудлендинг. Быстрый, гибкий, новый

Краудлендинг — это способ привлечения средств в бизнес на специализированных интернет-площадках. Деньги можно взять в долг, обменять на долю будущей прибыли. Средства дают инвесторы — физические или юридические лица. В реестре ЦБ зарегистрировано 67 операторов инвестплатформ. На конец третьего квартала объем выданных на платформах займов оценивался в 6,13 млрд руб. По итогам октября 2022 года рынок показал значительный рост после сентябрьского провала. Объем выдач на профильных площадках составил 1,19 млрд руб., что на 18% больше, чем в сентябре. Краудлендинг — один из самых технологичных сегментов финансового рынка. И один из наиболее рискованных. Он неизбежно пострадал от влияния западных санкций и от последовавшего кризиса внутри страны. Но быстро восстановился и даже нашел возможности для развития.

Некоторые платформы приостановили в марте выдачу займов из-за переоценки рисков. «Для инвестплатформ важная задача — обеспечение стабильности инвестпортфеля, основным показателем которого является уровень просрочки по выданным займам (NPL). Для ее решения операторы инвестплатформ пересмотрели набор критериев оценки заемщиков и методологию скоринга. В частности, в нее были добавлены стресс-тесты бизнеса на случай мобилизации генерального директора (или самого ИП), бенефициара, ключевых сотрудников и/или поставщиков/заказчиков, а также оценка влияния трансформации экономики под воздействием санкций на данный конкретный бизнес»,— объясняет член экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку Юрий Колесников.

К тому же взлетели ставки, что усилило стресс для заемщиков: с одной стороны, им приходилось иметь дело с шоками в потреблении со стороны покупателей и цепочках поставок, с другой — резко подорожало фондирование, говорит исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский. Затем началось восстановление объемов финансирования, и к этому моменту заемщики сумели подстроиться под новые условия.

Представители отрасли смотрят в 2023 год с оптимизмом и не боятся давать прогнозы. «Конечно, нельзя сказать, что для нас и отрасли все осталось по-прежнему,— отмечает гендиректор краудлендинговой платформы JetLend Роман Хорошев.— Мы увидели изменение качества заемщиков. Некоторые бизнесы были вынуждены перестраивать цепочки поставок и производства, переориентироваться с Европы на Азию и так далее. Кроме того, у многих заемщиков, бизнес которых был расположен или так или иначе завязан на приграничных территориях, появились объективные трудности с его ведением. К сожалению, не все компании справились с резко изменившейся ситуацией, некоторые наши заемщики допустили дефолт. Таких оказалось немного, единицы, но они были».

Тем не менее можно утверждать, что малый и средний бизнес адаптировался к кризису достаточно хорошо. Например, показатель NPL15+, который в мае достигал пика, 1,8%, сейчас вернулся к докризисному показателю и составляет около 0,8%. А уровень дефолтности даже ниже, чем в прошлом, относительно спокойном году: за 11 месяцев текущего года он составил 0,8% по сравнению с 1,0% в прошлом году. Пришлось адаптировать и стратегию под новые реалии. Мы поняли, что можем наращивать объемы, не раздувая штата, посредством повышения уровня цифровизации и внедрения ИИ, рассказывает Роман Хорошев.

«В 2023 году мы ожидаем 30-процентный рост объемов финансирования. Если за следующий год будет решен вопрос с налоговыми стимулами, то в 2024 году мы можем увидеть двукратный рост. Абсолютно нелогично давать вычеты в виде налогового кэшбэка за покупку иностранных акций и при этом не давать вычеты за вложения в микро- и малый российский бизнес. Если будет возобновлена программа софинансирования займов через инвестиционные платформы от институтов развития, то это тоже даст стимул развитию сегмента»,— перечисляет господин Косминский.

Несмотря на негативный фон в начале года и осенью, рынок альтернативного кредитования почти не пострадал. Особенно по сравнению с экономикой в целом. Основная причина: российский малый бизнес и инвесторы далеки от основных очагов проблем — отраслей, зависимых от импорта или экспорта, внешнего финансирования и т. д., поясняет успешное прохождение кризиса краудлендинговыми площадками управляющий партнер компании «Поток» Юрий Попов. В итоге после небольшого проседания рынка наблюдается рост числа инвесторов и среднего чека. В основном это частные лица, которые традиционно инвестировали часть своих средств (10–20%) в этом сегменте в дополнение к традиционным инструментам: банковским депозитам, акциям и облигациям. В то же время большинство инвесторов «Потока» зарабатывали стабильно: доходность оставалась на уровне 25% годовых и ни в одном месяце портфели не уходили в минус. Объем выданных займов на платформе также увеличивался. Показатель вырос более чем на 40% в третьем квартале 2022 года (как и рынок в целом). При этом в «Потоке» наблюдался рост числа заявок на 60%, но компании, безусловно, пришлось применять более строгие стандарты андеррайтинга и учиться выделять бизнесы с пониженной кредитоспособностью в новых экономических реалиях. Это помогло поддерживать адекватную дефолтность по займам и сохранять чистую доходность для инвесторов на высоком уровне.

Полина Трифонова