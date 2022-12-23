Рынок близок к повороту

В 2022 году на юге России объем лизинговых сделок на 13% меньше, чем в предыдущем году. Основная причина — резкое, почти на 40% снижение объема нового бизнеса в корпоративном сегменте, представители которого в 2021 году активно закупали новые автомобили, грузовую и специальную технику европейских производителей, покинувших российский рынок после начала специальной военной операции и введения из-за нее санкций. Повышение спроса на лизинг в четвертом квартале происходило в основном за счет сделок с бывшей в употреблении техникой и позволило несколько смягчить падение. В 2023 году ситуацию сможет переломить рост спроса на машины и оборудование из дружественных стран, если наметившаяся сейчас аналогичная тенденция сохранится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переориентация бизнеса на поставщиков из России и дружественных стран привела к очередям на технику, аналогичную западной. Один из примеров — рост популярности «КамАЗа»

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Переориентация бизнеса на поставщиков из России и дружественных стран привела к очередям на технику, аналогичную западной. Один из примеров — рост популярности «КамАЗа»

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в январе—сентябре 2022 года в целом по России рынок лизинговых услуг показал снижение объемов. Например, новых договоров было на 24% меньше, чем по итогам трех кварталов 2021 года. Совокупный лизинговый портфель похудел на 4% — до 6,2 трлн руб., констатировали аналитики.

На юге показателем спада является снижение объемов нового бизнеса: на 39%, по сравнению с показателями годичной давности. Напомним, «новый бизнес» — это стоимость имущества, реализованного по новым договорам лизинга без учета НДС и надбавок.

Падение специалисты «Эксперт РА» связывают с геополитическими факторами, которые в первую очередь серьезное влияние оказали на крупный бизнес, активно работавший на внешних рынках с зарубежными партнерами (преимущественно из стран Западной Европы и Северной Америки), приобретали легковые, грузовые машины, спецтехнику и оборудование. После ряда пакетов санкций деловые контакты россиян с такими поставщиками оборвались.

По прогнозам Национального рейтингового агентства (НРА), есть два сценария развития событий: пессимистичный и оптимистичный. Согласно пессимистичному сценарию, в 2022 году объем нового бизнеса лизинговых компаний сократится на 30%, а количество переданных предметов лизинга (то есть, числа сделок) — на 60%. По второму сценарию, новый бизнес уменьшится на 40%, а количество сделок — на 30%.

Представители рынка в беседе с BG сообщили, что оба сценария возможны. Так, по словам руководителя дивизиона «Юг» ООО «Балтийский лизинг» Лилии Чусовской, на динамику лизингового бизнеса влияют общие экономические потрясения текущего года: санкционное давление, уход европейских брендов с рынка, сбой логистических цепочек. По ее данным, в стране вообще и в регионе в частности наблюдается общее сокращение рынка лизинга. Например, по итогам первой половины 2022 года оно составило около 20%. «При этом лизинговая отрасль продемонстрировала умение оперативно и гибко адаптироваться к изменяющимся условиям,— заметила эксперт. — Компании пересмотрели свои спецпрограммы, переориентировались на рынок имущества, бывшего в употреблении, больше внимания стали уделять рынку сложных предметов лизинга, поиску новых поставщиков в азиатском регионе (и дружественных странах), поддержке местных производителей».

По данным «Эксперт РА», в 2022 году в России объемы нового бизнеса выросли только в таких сегментах, как лизинг грузовых автомобилей (с 342 млрд руб. до 367 млрд руб.), а также строительных (с 208 млрд руб. до 216 млрд руб.) и сельхозмашин (с 69 млрд руб. до 71 млрд руб.). Аналитики агентства объяснили динамику «высокой степенью проникновения лизинга в продажи данной техники и слабой концентрацией на ушедших брендах».

В то же время остальные 7 из 10 крупнейших сегментов сократились. Особенно заметно падение объемов нового бизнеса в сделках с легковыми автомобилями и легким коммерческим транспортом (LCV) — с 324 млрд до 234 млрд руб. Также серьезно упал «авиационный транспорт»: в этом сегменте новый бизнес сократился с 75 млрд руб. до 42 млрд руб. (минус 44%). Антилидером оказался «водный транспорт»: здесь сокращение объемов нового бизнеса составило 85% (с 77 млрд руб. до 11 млрд руб.). Причина — в уходе зарубежных производителей и закрытии ряда портов для российских судов, из-за которого отечественные судоходные компании свернули инвестпрограммы. В схожем положении оказалась железнодорожная техника. По данным РЖД, в январе—сентябре 2022 года погрузка сократилась на 3,6%, а экспортные поставки — на 13%. В результате новый лизинговый бизнес в этом сегменте упал на 11%: с 173 млрд руб. до 153 млрд руб.

Б/у в помощь

Данные «Эксперт РА» показывают, что на фоне дефицита европейских машин и оборудования в январе—сентябре 2022 года доля сделок с подержанной техникой (б/у) в новом бизнесе участников рынка выросла с 14% до 23%. Опрос представителей лизинговых компаний показал, что это направление развивают 90% игроков. Так, аналитическое агентство «Автостат» сообщает, что в третьем квартале текущего года продажи подержанных автомобилей в России выросли на 24% по сравнению со вторым кварталом.

По словам Лилии Чусовской, наибольший дефицит приходится на известные европейские бренды. «Не все клиенты готовы к переходу на (азиатские или отечественные.— BG) аналоги,— заметила госпожа Чусовская.— В таких случаях мы предлагаем рассмотреть возможность поиска и оформления в лизинг бывшего в употреблении имущества».

Вице-президент и руководитель дирекции по работе с лизинговыми компаниями страхового дома «ВСК» Маргарита Гуцева отметила, что в предыдущие годы по целому ряду позиций доля зарубежных производителей достигала 30%. Их уход из России в 2022 году стал значимым событием на рынке, подчеркнула госпожа Гуцева.

«Сейчас для клиентов более острой проблемой является не дефицит или отсутствие оборудования, а горизонт среднесрочного планирования, когда ввод новых мощностей или модернизация старого производства поставлены на паузу,— пояснил генеральный директор компании “Росбанк Лизинг” Гурам Кудрявцев.— Причина очевидна: принятие решений по крупным инвестиционным проектам сопряжено с определенными сложностями, многие клиенты находятся в состоянии неопределенности».

По мнению эксперта, есть и другая тенденция, помимо роста спроса на б/у. Переориентация бизнеса на поставщиков из России и дружественных стран привела к возникновению очередей на производство и поставки техники, аналогичной популярным позициям западных поставщиков, уверен господин Кудрявцев. Один из показательных примеров — рост популярности «КамАЗа» и китайских грузовиков. Также часть компаний пока отказалась от планов по обновлению основных средств, предпочитая ремонтировать и использовать имеющиеся активы. Либо в случае острой необходимости приобрести б/у.

Импорт заместили импортом

Генеральный директор ростовской компании «МСБ-Лизинг» Роман Трубачев признался BG, что пока не заметил на рынке острого дефицита техники. «Вся продукция, которую поставляли в Россию европейские компании, сегодня может быть замещена китайскими и турецкими аналогами»,— подчеркнул господин Трубачев.

Статистика это подтверждает. Например, из сообщения агентства «Автостат» следует, что по итогам трех кварталов 2022 года доля производителей из Китая на российском рынке автомобилей стала рекордной — 30%.

По словам генерального директора АО «Сбербанк Лизинг» Вячеслава Спирова, смена поставщиков позволит в значительной степени удовлетворить потребности клиентов в таких секторах рынка, как лизинг производственного оборудования. «Спрос на него в силу высоких цен и сложности никогда не был таким же высоким, как на автомобили или спецтехнику,— пояснил господин Спиров.— Альтернатива западной продукции находится в первую очередь в Китае и Турции. Также мы видим активизацию рынков стран БРИКС, в частности Бразилии».

В целом процесс замещения европейских и американских поставщиков идет успешно. За январь—сентябрь средняя доля западных брендов в новом бизнесе лизинговых компаний снизилась с 25% до 16%. При этом увеличилась роль компаний из дружественных стран. Так, «Автостат» сообщает, что за первое полугодие уходящего года БелАЗ увеличил поставки в Россию на 40%, а доля азиатских брендов в различных сегментах, включая легковые автомобили, выросла с 25% до 32%.

Некоторые из игроков рынка отметили, что сегодня важную роль играют не только китайские производители машин, но и их коллеги из Южной Кореи. На их долю в январе—сентябре 2022 года пришелся 21% продаж новых автомобилей в России.

В сегменте сельхозтехники также выручают дружественные страны. Так, по данным Минского тракторного завода, его доля на российском рынке составляет сейчас почти 60%. При этом роль отечественных производителей в замещении ушедших из России компаний невелика: их доля в новом лизинговом бизнесе выросла за год всего на 2%, с 47% до 49%. Аналитики «Эксперт РА» связывают это с тем, что российские производства сильно зависят от импортных комплектующих, поставки которых в нашу страну прекратились.

Рост наблюдается в нишах

На юге общее падение рынка не помешало ряду лизинговых компаний улучшить свои показатели. Такие крупные игроки, как «Газпромбанк лизинг» и «ВТБ Лизинг» работают с предприятиями, которые участвуют в масштабных инфраструктурных проектах — объем их нового бизнеса за первое полугодие вырос на 72% и 48% соответственно. Кроме того, более уверенно чувствуют себя компании, занявшие определенные ниши, заметили эксперты НРА. В агентстве «Эксперт РА» привели в пример «Росагролизинг», который за год практически удвоил объемы нового бизнеса. Еще один пример — компания «Эволюция», которая специализируется на лизинге премиальных легковых машин, коммерческом транспорте и спецтехнике. Ее показатели выросли в 2,5 раза.

«Традиционно на юге России высокая активность в аграрном секторе,— заметил Вячеслав Спиров.— В текущей ситуации АПК остается одной из наиболее стабильных отраслей. К нам обращаются клиенты с запросами на приобретение мельничных комплексов, зерносушилок и прочего оборудования». О росте сделок с сельскохозяйственной техникой BG также сообщила руководитель по работе с корпоративными клиентами компании «Лизинговый комиссар» Ольга Цветкова, но точных цифр не назвала.

Роман Трубачев рассказал, что растет число запросов на лизинг оборудования для производства продуктов питания, а также металлообработки и переработки угля.

Гурам Кудрявцев среди наиболее перспективных для роста лизинга отраслей назвал дорожное строительство, переработку и агропром.

Большинство экспертов согласилось, что в уходящем году стоимость предметов лизинга заметно выросла. Так, по данным агентства «Эксперт РА», с начала 2022 года средняя сумма лизинговой сделки выросла на 26%.

Гурам Кудрявцев основную причину подорожания связал с усложнением цепочки поставок, появлением «нескольких звеньев там, где раньше поставки были прямыми». «В сегменте производственного оборудования по некоторым позициям рост цен был кратный, в том числе из-за дефицита запчастей. Но ажиотажный спрос удовлетворен. Поставщики вынуждены уже снижать цены или переходить к другой системе ценообразования»,— резюмировал эксперт. Роман Трубачев отметил рост цен на 20–30%. По словам господина Трубачева, подорожание обусловлено сложной логистикой и дополнительными издержками, вызванными санкциями против России.

Вячеслав Спиров, напротив, заверил, что на фоне укрепления рубля ценовая политика лизинговых компаний стала «более комфортной» для клиентов.

Назад к росту

Участники рынка и аналитики в общении с BG дали в основном позитивные прогнозы на конец текущего года и на новый год. Так, Лилия Чусовская заметила, что по итогам трех кварталов 2022 года стало ясно, что отечественные заводы, а также производители из Китая, Турции и др. дружественных стран способны обеспечить потребности рынка. «Однако замещение европейской продукции требует времени. Предприятиям необходимо перестроиться и увеличить объемы производства, чтобы закрыть растущий спрос, наладить логистику. Мы ожидали завершения данного процесса к концу текущего года, но, скорее всего, это произойдет в 2023 году»,— подытожила эксперт.

По словам Гурама Кудрявцева, в новом году продолжится восстановление рынка как в целом по России, так и в крупных регионах, например, на юге. Это произойдет за счет низкой стоимости лизинга, по сравнению с другими инструментами финансирования инвестиционных программ, а также дальнейшего роста доли отечественной продукции и аналогов из «дружественных стран», пояснил господин Кудрявцев. Он добавил, что в новом году основным продуктом в условиях дефицита активов станет возвратный лизинг или рефинансирование существующих активов.

В «Эксперт РА» заметили, что динамика восстановления рынка в южных регионах может оказаться более заметной, чем в более северных частях страны. В экономике юга России большую роль играет сельское хозяйство, а в этом сегменте — наибольшие перспективы для роста лизинга в 2023 году, пояснили сотрудники агентства. «На фоне увеличения Минсельхозом России капитализации компании “Росагролизинг” (в марте 2022 года ее уставный капитал был увеличен на 12 млрд руб.) и достаточно успешного импортозамещения объем нового бизнеса в аграрном сегменте может вырасти на 13%, по сравнению с 2022 годом. Кроме того, определенным драйвером роста станет и государственная программа “Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК”, направленная в том числе на ускоренное импортозамещение»,— резюмировали в агентстве.

Федор Коробко