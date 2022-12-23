Деньги любят стабильность

В уходящем году работающие на юге России банки столкнулись с трудностями, вызванными резким повышением ключевой ставки с 9,5% до 20%, падением интереса к потребительскому кредитованию и оттоком средств населения с депозитов. Из-за этого многие из опрошенных экспертов констатировали отрицательную динамику работы банковского сектора в первом полугодии и кредитную активность по программам, которые поддерживало государство. Во втором полугодии регулятор снизил ключевую ставку до 7,5% и сохранил ее на одном уровне до конца года. Это позволило вернуть интерес клиентов к коммерческим видам кредитования и депозитам и в целом положительно отразилось на показателях отрасли, уверены опрошенные BG эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С января по июнь текущего года чистый финансовый убыток банковского сектора составил 1,5 трлн рублей

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ С января по июнь текущего года чистый финансовый убыток банковского сектора составил 1,5 трлн рублей

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Финансовая отчетность банков пока не является публичной, в соответствии со специальным решением ЦБ. Однако некоторые цифры можно увидеть в докладах и выступлениях представителей финсектора. Так, оценивая результаты работы банковской системы за девять месяцев 2022 года, первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин заявил, что с января по июнь чистый финансовый убыток сектора составил 1,5 трлн руб. Для сравнения, по итогам 2021 года банки декларировали прибыль — около 2,4 трлн руб.

Такая ситуация, по мнению экспертов,— следствие внешнеэкономических и политических процессов. После начала в феврале специальной военной операции (СВО) произошло снижение стоимости акций российских компаний, золотовалютные резервы Банка России были частично заморожены, многие банки, в том числе, крупнейших игроки с госучастием, попали под антироссийские санкции.

«Российская финансовая система стала одной из главных целей санкционного давления со стороны Запада в связи с конфликтом на Украине, а также испытала сильное давление из-за спровоцированного санкциями экономического шока в стране,— отметил аналитик ФГ “Финам” Игорь Додонов.— Но благодаря накопленному ранее запасу прочности и мерам поддержки со стороны правительства и ЦБ РФ, банковский сектор смог достаточно уверенно пережить самый сложный период — санкции не сказались критически на его деятельности, хотя, конечно, и создали значительные сложности».

По словам эксперта, статистика по банковскому сектору в нынешнем году выходит «в довольно урезанном виде». Однако из высказываний представителей ЦБ РФ можно заключить, что сектор переживает нынешний кризис заметно лучше, чем предполагалось ранее, и ему, скорее всего, не потребуется системная докапитализация.

Так, еще в середине июня президент Сбербанка Герман Греф говорил, что с высокой долей вероятности банковский сектор России в этом году понесет убытки. Но уже по итогам десяти месяцев господин Греф заметил, что чистая прибыль банка с начала года превысила 50 млрд руб.

В первой половине года фиксировал убытки и ВТБ, но уже в третьем квартале глава ВТБ Андрей Костин заявил о работе в плюс и выходе банка на прибыль.

Судя по заявлениям представителей ведущих игроков финансового сектора РФ, отечественные банки прошли пик кризиса, планируют минимизировать убытки, па некоторые и завершить год «в плюсе».

Вверх, вниз, на одном уровне

28 февраля регулятор повысил ключевую ставку — с 9,5% до 20%. По данным ЦБ РФ, такое резкое повышение поставило на паузу рыночное кредитование бизнеса и физлиц, привело к снижению динамики кредитования по льготным программам.

После заседания 29 апреля ЦБ прогнозировал, что в 2022 году темпы кредитования составят 0–5%. В мае Банк России снизил ключевую ставку до 14%, затем — до 11% и продолжил «играть на понижение». Вслед за этим, по итогам заседания 22 июля ЦБ повысил прогноз по росту розничного и корпоративного кредитования в стране на 2022 год до 5–10%.

В дальнейшем регулятор понизил ключевую ставку до 7,5%. И на последнем заседании совета директоров 16 декабря принял решении о сохранении ставки на этом уровне. «О намерениях ужесточать процентную политику регулятор не высказывается в явной форме, вероятно, сохраняя за собой право на выжидательную позицию на период повышенной турбулентности внешних торговых потоков (в связи с вступлением в силу санкций ЕС и соглашения о потолке цен на нефть от ряда стран), а также оценку хода структурной трансформации экономики и динамику кредитования,— прокомментировал решение ЦБ директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.— Резюмируя вышесказанное, для кредитных и депозитных ставок действия Банка России не влекут явных последствий — ценообразование продолжит формироваться на основе стратегии отдельных банковских институтов».

По мнению опрошенных BG экспертов, в сохранении рынка кредитования огромную роль сыграли госпрограммы поддержки бизнеса и льготные ипотечные программы. Так, директор управления продаж малому бизнесу Юго-Западного банка Сбербанка Светлана Гладкина отметила, что с начала 2022 года программами льготного кредитования в «Сбере» воспользовались почти 5,7 тыс. клиентов из сегментов малого и микробизнеса юга России и Северного Кавказа. «Общая сумма выданных Юго-Западным банком средств в этом году уже превысила 31,5 млрд руб.,— уточнила госпожа Гладкина.— Это было бы невозможно без действующих и постоянно обновляющихся льготных программ».

Анастасия Коротун, член правления банка «Центр-инвест», начальник управления по работе с корпоративными клиентами, согласилась, что в текущем году кредитование получило небывалую поддержку государства. «Это и льготные кредиты сектору АПК, льготные кредиты сотрудникам ИТ-сферы и ИТ-компаниям, льготные кредиты для малого бизнеса по программам стимулирования кредитования субъектов МСП, разработанным Корпорацией МСП с Минэкономразвития России и Банком России, льготные кредиты импортерам,— перечислила госпожа Коротун.— Для того, чтобы предоставить нашим клиентам оптимальные финансовые продукты и процентные ставки, банк “Центр-инвест” активно участвует во всех программах, связанных с субсидированием ставок и льготным кредитованием. Разработаны государственные механизмы кредитных каникул для населения и реструктуризации для бизнеса».

Заместитель гендиректора корпорации «Дом.РФ» Алексей Ниденс уверен, что в 2022 году России по программам с господдержкой может быть выдано более 500 тыс. кредитов на общую сумму 2,9 трлн руб. При этом определяющую роль программы с господдержкой играют в сегменте ипотечного кредитования, добавил господин Ниденс. «Мы наблюдаем перераспределение спроса в пользу госпрограмм, существенный рост выдачи по ним»,— отметил эксперт. Он добавил, что в первые четыре месяца 2022 года именно на ипотеку с господдержкой пришлось около 60% всех сделок по покупке жилья в новостройках.

Руководитель ипотечного направления КБ «Кубань Кредит» Ксения Соболева рассказала, что сейчас в банке реализуется большое количество ипотечных программ с господдержкой. Помимо «Льготной ипотеки», это еще и «Ипотека по-семейному» (для семей с детьми, родившимися после 1 января 2018 года), «IT Ипотека» (для специалистов ИТ-компаний) и «Сельская ипотека» (для приобретения или строительства жилья в деревнях). «Лидерами по объемам кредитования среди ипотечных программ с господдержкой сегодня являются “Ипотека по-семейному” и “Льготная ипотека”. На них приходится порядка 70% от общего объема выдачи ипотек»,— уточнила госпожа Соболева.

Помимо снижения ключевой ставки и продления льготных программ позитивное влияние на рынок кредитования на юге оказывает фактор сезонности, заметили опрошенные BG эксперты. В большей степени это характерно для кредитования бизнеса, особенно связанного с производством, продажей и переработкой сельхозпродукции.

Юг России, в силу его географических и климатических особенностей, занимает лидирующие позиции в отечественном агропроме. Это подтверждают и высокие урожаи, полученные на Дону и Кубани, уровень кредитования аграриев крупными банками, который наблюдается последние несколько лет. «Нынешний год не стал исключением,— подчеркнула Анастасия Коротун.— Работа с АПК является для нашего банка приоритетной: кредитный портфель отрасли превышает у нас 50% в общем портфеле кредитования юрлиц».

Трудности потребкредитования

У потребительских кредитов нет такой мощной поддержки государства, как, например, у ипотечных. Трудности первого квартала 2022 года вполне ощутимо отразились на этом сегменте.

«Подъем ключевой ставки в феврале до 20%, конечно, крайне отрицательно отразился на кредитовании в стране, которое фактически встало,— заметил Игорь Додонов.— В то же время этот шаг вместе с другими мерами позволил стабилизировать финансовую систему, предотвратить дальнейший отток средств из банков. Когда ситуация в значительной мере нормализовалась, ЦБ РФ приступил к постепенному смягчению монетарной политики, и в настоящее время она находится ниже докризисного уровня».

Эксперт добавил, что последующее снижение ключевой ставки повлекло за собой уменьшение кредитных ставок. Это способствовало существенному восстановлению кредитования. В частности, объем выдачи потребкредитов достиг уровня февраля, хотя и остается существенно ниже прошлогодних показателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всего за 10 месяцев 2022 года размер выданных в стране потребкредитов составил около 2,2 трлн руб. против прошлогодних 3,7 трлн рублей

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Всего за 10 месяцев 2022 года размер выданных в стране потребкредитов составил около 2,2 трлн руб. против прошлогодних 3,7 трлн рублей

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за 10 месяцев 2022 года на юге России потребительских кредитов выдали на 40% меньше, чем в январе—октябре 2021 года. Для сравнения: в среднем по России аналогичный показатель — 40,7%. Всего в текущем году за десять месяцев размер выданных в стране потребкредитов составил около 2,2 трлн руб. против прошлогодних почти 3,7 трлн руб.

На юге ниболее благополучная картина в Краснодарском крае. По объему выданных с января по октябрь потребительских кредитов регион занял в РФ четвертое место, уступив Подмосковью, Санкт-Петербургу и Свердловской области. Объем выданных потребкредитов на Кубани составил 70,7 млрд руб.— на 39,2% меньше, чем январе—октябре 2021 года, когда общая сумма выданных в регионе потребительских кредитов превысила 115 млрд руб. (данные НБКИ). В Ростовской области аналогичный показатель за 10 месяцев — 52,6 млрд руб. против прошлогодних 87,1 млрд руб.

«В третьем квартале в Росбанке в Ростове-на-Дону объем выдачи кредитов наличными увеличился более чем в два раза, по сравнению с предыдущим периодом,— поделилась Олеся Алферова, директор территориального офиса Росбанка.— Сейчас ситуация с потребительским кредитованием на стабильном уровне. В целом по банку, по сравнению с сентябрем, в октябре-2022 прирост по заявкам составил 3%. Существенного прироста в выдаче по итогам первой половины ноября относительно предыдущего месяца не отмечаем, но мы традиционно ожидаем повышения потребительской активности в декабре — перед Новым годом».

Госпожа Алферова подчеркнула, что в восстановлении активности заемщиков большую роль играют инициативы самих банков: количество кредитных заявок растет на фоне рекламных кампаний и обновления продуктовых линеек. Так, например, в Росбанке недавно были представлены кредитные карты с новыми более удобными для пользователей условиями, в частности, кешбэком и возможностью снятия наличных, пояснила топ-менеджер.

Одни кладут в банк, другие — в банку

Отдельного разговора, по мнению опрошенных экспертов, заслуживают депозиты. Многие заметили, что в уходящем году динамика средств населения в банках была «довольно волатильной».

По данным ЦБ, за девять месяцев 2022 года запасы средств на вкладах снизились на 1,3% (без учета остатков на счетах эскроу). Традиционный отток вкладов после новогодних каникул в начале года продолжился масштабным оттоком после февральских событий.

Рост ключевой ставки, а затем и ставок по вкладам в марте, а также введенные с 9 марта ограничения на снятие средств в иностранной валюте притормозили отток денег с депозитов. В апреле ЦБ отметил приток средств, оформленных по высоким процентным ставкам. Вклады «с высоким процентом» банки предлагали на короткий срок, учитывая возможность скорого снижения ключевой ставки. Однако это дало возможность в краткосрочной перспективе привлечь новые средства на депозиты.

В третьем квартале началось снижение ключевой ставки, ставок по депозитам и приток денежных средств вкладчиков почти остановился. Максимальная ставка по вкладам в банках снизилась до 6,5% годовых, что не давало возможности приумножения средств.

«Ставки достаточно быстро опустились ниже инфляции, что снизило привлекательность срочных депозитов,— пояснил господин Додонов.— Хотя летом продолжился приток средств населения в банки, в основном деньги приходили на расчетные счета, при стабильных уровнях или снижении объема средств на срочных вкладах. Вторая волна вывода средств населения из банков наблюдалась в сентябре—октябре, после объявления о частичной мобилизации».

Отток вкладов был связан с выездом вкладчиков и их родных за границу, либо необходимостью других, связанных с ситуацией, непредусмотренных трат. Часть вкладчиков просто вывели средства из банков, предпочитая в нестабильной ситуации наличные деньги, помещенные дома в «кубышку» или, на худой конец, простую стеклянную банку. В результате в начале октября банки снова начали поднимать ставки по вкладам, чтобы остановить отток средств.

«Ставки по вкладам и накопительным счетам сейчас находятся на уровне годичной давности, а значит, тезис о том, чтобы приумножить благосостояние без взятия инвестиционного риска, по-прежнему актуален,— пояснила Олеся Алферова.— Мы отмечаем спрос на накопительные счета среди тех, кому важен быстрый доступ к деньгам без потери процентов».

Игорь Додонов заметил, что сейчас, на фоне вновь перешедших к росту депозитных ставок (при стабильной ключевой ставке), ЦБ РФ зафиксировал приток денег на срочные вклады.

И о прогнозах

По мнению опрошенных BG экспертов, в краткосрочной перспективе Банк России не настроен резко менять условия. «В целом, регулятор оставил без комментария направление возможного изменения (ключевой) ставки на последующих заседаниях, однако согласно обновленной средней оценке ключевой ставки до конца года, регулятор рассматривает симметричные сценарии снижения и повышения ставки на 25–50 базовых пунктов»,— уверен аналитик Евгений Кошелев.

В пользу такого сценария господин Кошелев привел три аргумента. Во-первых, текущий инфляционный тренд: «без учета разовых факторов, месячный прирост цен увеличился, но оставался низким». В целом это показывает потенциальную реакцию регулятора на последующие разовые факторы в виде индексации тарифов ЖКХ и пассажирских перевозок.

Во-вторых, денежно-кредитные условия, по оценкам ЦБ, ужесточились в основном из-за неценовых факторов, связанных с ростом неопределенности. В рамках регулярной деятельности банки начали повышать депозитные ставки в связи с оттоком средств со счетов, а также усилили контроль за кредитными рисками. В-третьих, краткосрочные замедляющие и провоцирующие инфляцию факторы остались сбалансированными.

На стороне проинфляционных просматриваются внешние риски (фрагментация мировой экономики и риски снижения мирового спроса) и внутренние (снижение численности рабочей силы из-за частичной мобилизации и не заякоренные инфляционные ожидания). На стороне дезинфляционных фактров — сохранение высокой склонности населения к сбережению, более быстрая адаптация экономики к новым логистическим цепочкам и рекордный урожай 2022 года (например, в Ростовской области он превысил 15 млн т зерновых). В среднесрочной перспективе баланс может быть нарушен в пользу проинфляционных факторов, в случае накопления негативных последствий для цепочек поставок из-за обострения геополитических рисков, добавил эксперт.

«Будущие перспективы банковского сектора омрачаются повышенным уровнем неопределенности,— заметил Игорь Додонов.— Многое будет зависеть от того, как быстро будет восстанавливаться экономика, развиваться ситуация на Украине, потребуются ли новые волны мобилизации и т. д.». Эксперт напомнил, что с 2023 года в РФ начнут действовать макропруденциальные (упреждающие, направленные на минимизацию системных рисков) лимиты на долю кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой в общем объеме выдачи необеспеченных потребительских займов. «По моей грубой оценке, корпоративное кредитование в РФ в 2023 году увеличится на 9–10% после ожидаемого прироста на 12% в 2022-м, розничное кредитование увеличится на 7–8%»,— резюмировал господин Додонов.

Представители банков отказались что-либо прогнозировать и в лучшем случае делились планами в общих чертах. «Банк в целом остается в рамках утвержденной Стратегии — 2022–2024, которая предполагает дальнейшее развития модели ESG-банкинга с упором на цифровизацию,— сказала, в частности, Анастасия Коротун.— Мы предложим клиентам расширение сервисов СБП, новый фронт-офис для клиентов малого и среднего бизнеса, будем развивать каналы дистанционного обслуживания и систему скоринга для ускорения и улучшения обслуживания предпринимателей. В планах также развитие карточных продуктов и сервисов, цифровизация ипотеки, переход на дистанционные форматы работы с розничными клиентами по кредитным продуктам».

Представители ВТБ заметили, что банковская система в целом справилась с вызовами, но для дальнейшего развития требует очень серьезной перестройки. «Сами по себе изменения настолько масштабные и глубокие, что адаптация финансового, банковского сектора к новым условиям будет идти не один год»,— процитировали Андрея Костина в пресс-службе банка. n

Иван Демидов