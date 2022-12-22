«Яндекс» ставит эксперимент

У «Яндекса» нашли новый международный бизнес. Компания Beyond ML зарегистрирована в Армении и США. Как выяснил телеканал RTVI, холдингу принадлежит около десятка технологических стартапов в сфере машинного обучения. Формально с самим «Яндексом» он не связан, но оформлен на его топ-менеджеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Российский IT-гигант назвал этот проект «внутренним экспериментом». Там заявили, что часто используют самостоятельные бренды на ранних стадиях. Но зачем «Яндексу» нужен новый международный холдинг? И какая судьба его ждет? IT-эксперт Александр Баулин считает, что проект будет пытаться дистанцироваться от России. Но неясно, насколько удачной будет эта стратегия, говорит он:

«Все-таки "Яндекс" подтверждает, что это был их проект, но не подтверждает, что это их компания. Дальше все зависит от того, насколько удачно она сможет скрывать связь с "Яндексом". Любую организацию, которая будет открыто передавать технологии, стартапы, давать даже консультации российской компании, ждет скептическое отношение. Задача пиара — показать, что холдинг не поддерживает связи с "Яндексом". Это не всегда получается.

Например, уход Льва Хасиса из "Сбера" не помог ему сохранить космический стартап Momentus. Российские бизнесмены не всегда могут сберечь бизнес даже после того, как отрекаются от любой деятельности в РФ. С другой стороны, тот же Momentus продолжает работать, поскольку там сменились владельцы, теперь они там чисто американские. Такие же действия можно совершить с любой компанией. Как первоначальные собственники будут получать с этого бенефиты, уже их проблема.

Российское происхождение будет мешать развиваться бизнесу в западном мире, но удачная PR-стратегия поможет отвязаться от него».

В ноябре стало известно о разделе активов «Яндекса» на две структуры — российскую и зарубежную. Предполагается, что за офисом в Нидерландах останутся международные проекты в области облачных технологий. А сервисы, включая поиск и рекламу, отойдут российской группе. В «Яндексе» говорят, что появление Beyond ML не связано с процессом раздела. Аналитик «Финама» Леонид Делицын с этим согласен.

Он не исключает, что холдинг останется самостоятельной компанией, но международный «Яндекс» может войти в ее капитал: «У "Яндекса" есть определенные традиции инвестировать в проекты своих сотрудников. Это может быть предоставление ресурсов, например, офисных помещений, или возможности трудиться над этим проектом часть времени. Насколько я понимаю, делают это в основном для того, чтобы удержать таланты.

Иногда "Яндекс" оказывался совладельцем этих проектов, но необязательно. Вполне вероятно, что определенное количество таковых у него есть и сейчас, в том числе в разных странах. Я бы предположил, что стартапы будут независимыми компаниями, в которых акционером станет зарубежный "Яндекс"».

С началом боевых действий на Украине в санкционный список Евросоюза попали сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож и управляющий директор Тигран Худавердян. Они покинули свои посты. Сама компания при этом не находится под санкциями.

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Илья Сизов