Засекреченный сектор

В 2022 году из-за решения ЦБ о неразглашении страховщиками информации сложно оценить масштабы развития южного рынка страховых услуг. Сами компании признали, что объемы снизились и поступления от сопутствующих видов сократились, менее привлекательным стал такой прежде популярный инструмент, как накопительное страхование жизни. Отрицательно повлияло на спрос на страховки и падение платежеспособности россиян на фоне скачка инфляции, уверены участники рынка. В качестве драйверов, которые обеспечат рост показателей в новом году, назвали ипотечное страхование и ОСАГО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По оценкам участников рынка, в наименьшей степени кризис сказался на сборах по ипотечному страхованию и обязательному страхованию автогражданской ответственности

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ По оценкам участников рынка, в наименьшей степени кризис сказался на сборах по ипотечному страхованию и обязательному страхованию автогражданской ответственности

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

После спада, вызванного пандемией, страхование пошло в рост. По данным Банка России, объем страховых премий к концу 2021 года достиг 1,8 трлн руб. Первое полугодие текущего года, по оценкам самих страховщиков, ознаменовалось спадом. «Экономический кризис в РФ, вызванный жесткими антироссийскими санкциями Запада в ответ на начало специальной военной операции (СВО), весьма ощутимо отразился на рынке страхования: по данным ЦБ РФ за первые шесть месяцев 2022 года объем собранных страховых премий сократился на 3,6%, до 862 млрд руб.»,— отметил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. По его словам, в уходящем году негативное влияние на рынок страхования оказал резкий рост процентных ставок. Это привело к снижению объемов кредитования и сокращению поступлений от сопутствующих видов страхования, а также сделало менее привлекательным, по сравнению с депозитами, накопительное страхование жизни. Отрицательно сказались на спросе на страховки общее увеличение экономической неопределенности и падение платежеспособности россиян на фоне скачка инфляции (сейчас она почти 10,5%).

Избавились от шока, но не выросли

По данным отраслевого портала «Банки сегодня», рекордный рост инфляции наблюдался в марте 2022 года, исходя из месячного уровня, и составил 7,61%. «Для скачка были три основные причины,— уверены аналитики.— Первая — ажиотажный спрос. Покупатели стали быстро опустошать полки с продовольствием. Наибольшим спросом пользовались сахар, крупы, макаронные изделия. Сработал закон рынка, увеличился спрос — выросли цены. Продавцы не упустили возможность заработать, подняли цены, хотя экономического обоснования для этого не было. Вторая причина — ослабление рубля. Из-за этого резко выросли цены на импортные товары: подорожала компьютерная и бытовая техника, лекарства. Причем подорожали и готовые изделия, и, например, комплектующие. Российские производители используют запчасти, сырье и материалы, которые также закупаются за рубежом. Третья причина — санкции. Они коснулись и потребителей, и производителей. Яркий пример — офисная бумага. Она производится в России, но отбеливатель для нее — импортный. Многие компании столкнулись с тем, что цена на нее выросла в 5–10 раз».

Директор филиала «Росгосстраха» в Ростовской области Дмитрий Есипов отметил, что для юга России ситуация осложнилась еще и тем, что ряд аэропортов перестали обслуживать рейсы, а устоявшиеся логистические цепочки разрушились. «Негативное влияние на южный рынок автострахования оказал уход из страны целого ряда производителей,— уверен эксперт.— В итоге (у компаний) упали сборы, возникли сложности с урегулированием убытков, в том числе, из-за (резкого) роста стоимости ремонта и запасных частей». Кроме того, уже к середине текущего года возникла проблема с наличием запчастей по целому ряду марок и моделей, добавил страховщик.

В пресс-службе компании «АльфаСтрахования» заметили, что негативные факторы оказали на рынок Ростовской области «разнонаправленное влияние». Повлияв на снижение спроса на страхование, они одновременно привели к увеличению его стоимости, что в итоге удержало рынок от более значительного сокращения.

По оценкам страховых компаний, в наименьшей степени кризис сказался на сборах по ипотечному страхованию и обязательному автострахованию (ОСАГО). Так, с января по май текущего года компания «АльфаСтрахование» продала на юге России почти 200 тыс. полисов ОСАГО.

В компании ВСК заметили, что достаточно устойчивым оказалось и добровольное автострахование (каско), стоимость которого из-за инфляции выросла. В южном представительстве «Росгосстраха» отметили, что сборы в автостраховании даже подросли за счет коррекции тарифов, а в сегменте имущественного страхования и добровольного медстраха (ДМС) — «практически не упали».

Многие из опрошенных BG страховщиков признали, что уже в конце июня 2022 года рынок на юге России оправился от шока. «К факторам, способствовавшим повышению устойчивости страхового рынка, можно отнести развитие параллельного импорта, рост продаж отечественных автомобилей (например, LADA) и активную экспансию в Россию китайских брендов на наш рынок,— сказал, в частности, Дмитрий Есипов.— Также стоит отметить трансформацию линейки с акцентом на усеченные страховые продукты и продукты с расширенной сервисной составляющей».

«Вывезут» квартиры и машины

В третьем квартале, по оценкам экспертов, на рост страховых сборов повлияли новые расширенные тарифные коридоры по ОСАГО, ОСОПО (страхование опасных производственных объектов) и ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика).

Так, по мнению Анатолия Муратова, директора филиала компании «Абсолют Страхование» в Ростове-на-Дону, ситуация на авторынке будет оказывать давление на рынок. Однако последствия этого давления проявятся не сразу. Сокращение количества продаваемых в России новых автомобилей и частичное снижение из-за этого сборов страховой премии будет пока компенсировано ростом страховых сумм по договорам, пояснил эксперт.

При этом добровольное автострахование несколько сдаст свои позиции как драйвер рынка. «В сегменте каско растет популярность усеченных продуктов,— заметил Дмитрий Есипов.— Многие клиенты не готовы переплачивать за полную услугу и выбирают продукт, исходя из конкретных потребностей и индивидуальной оценки рисков. Например, на юге России с весны 2022 года “Росгосстрах” фиксирует опережающий рост продаж коробочных продуктов, включающих защиту от хищения автомобиля. Это связано с опасениями роста угонов машин на фоне частичного дефицита на рынке запчастей и комплектующих».

В южном подразделении «Росгосстраха» также отметили и устойчивые позиции ипотечного страхования. «Уже к июню текущего года, после весеннего спада, спрос на ипотечные кредиты восстановился и вышел на первое место по приросту. Драйвером роста в ипотеке стали льготные программы кредитования в первичном сегменте (новостройки)»,— рассказал господин Есипов. По его мнению, сохранение льготных ипотечных программ поддержит ипотечное страхование, что позволит ему и дальше оставаться драйвером роста рынка. С таким мнением согласились и представители других страховых компаний, работающих на юге России.

А сохранение динамики строительства жилья и промышленных объектов поддержит такие специфические виды, как страхование строительно-монтажных рисков (СМР) и ОСОПО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2023 году рост сборов в таких сегментах, как каско и ОСАГО, будет зависеть от темпов, с которыми производители автомобилей из России и Китая смогут заместить объемы продаж прошлых лет

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В 2023 году рост сборов в таких сегментах, как каско и ОСАГО, будет зависеть от темпов, с которыми производители автомобилей из России и Китая смогут заместить объемы продаж прошлых лет

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом наиболее пострадавшим от кризисных явлений-2022 опрошенные BG эксперты назвали страхование жизни. В предыдущие годы этот сегмент демонстрировал устойчивый рост, поскольку рассматривался клиентами в качестве инструмента сбережения и приумножения средств, был одной из достойных альтернатив банковскому депозиту. Так, на инвестиционном страховании жизни (ИСЖ) негативно сказались волатильность фондового рынка и снижение рентабельности продуктов. Накопительное страхование жизни (НСЖ) ощутило падение доходов населения и изменение потребительского поведения. В условиях неуверенности в будущем клиенты сокращали сроки планирования и делали выбор в пользу более быстрых финансовых инструментов (например, срочных вкладов). В агентстве «Эксперт РА» отметили, что в уходящем году почти на 25% снизились сборы по кредитному страхованию жизни. Эта услуга получила активное развитие в связи с бумом потребительского и ипотечного кредитования в предыдущие годы. Представляет собой сочетание комплекса услуг, в рамках которого страховщик обязуется выплатить все долговые обязательства заемщика при наступлении внезапных обстоятельств, негативно отразившихся на его жизни и здоровье. В качестве основных причин падения сборов в этом сегменте аналитики агентства назвали резкий рост банковских ставок и падение объемов кредитования.

Время молчаливой адаптации

По мнению большинства опрошенных BG страховщиков, уходящий год, несмотря на все его объективные сложности, в принципе был неплохим. Рынок доказал устойчивость. Даже несмотря на то, что по итогам первого полугодия сборы несколько снизились. Это не было критичным и соответствовало первоначальным прогнозам, сказали, в частности, в компании «АльфаСтрахование».

«В целом страховой рынок неплохо адаптируется к текущей ситуации,— подчеркнул Дмитрий Есипов.— У нас — вполне оптимистичные ожидания. По большинству направлений в 2023 году планируем существенный рост продаж (при этом точных цифр страховщик не назвал.— BG). В первую очередь наши ожидания обусловлены стабилизацией ситуации в экономике и грамотной финансово-кредитной политикой Банка России. Совершенно очевидно, что экономика и финансовая система в стране имеют достаточный запас прочности для преодоления тех кризисных проявлений, с которыми столкнулась Россия в уходящем году».

Многие участники рынка говорили, что в новом году динамика роста в отдельных сегментах будет зависеть от того, как быстро отечественная экономика адаптируется к изменившимся условиям. Так, например, рост страховых сборов по каско и ОСАГО обусловлен темпами, с которыми производители автомобилей из России и Китая смогут заместить объемы продаж прошлых лет.

В новом году южные страховщики серьезную ставку будут делать на ипотечное страхование, ожидая роста премий и продаж в этом сегменте. Однако раскрывать конкретные цифры — и итоговые, и прогнозные — страховщики отказались.

Между прочим, в этом с ними солидарен ЦБ РФ. Еще весной регулятор разрешил страховым компания не публиковать результаты и не называть цифры, по крайней мере до 31 декабря текущего года. Это следует из решения совета директоров Банка России, опубликованного 14 апреля 2022 года. Месяцем ранее, 11 марта, Государственная дума приняла закон, разрешающий регулятору самому определять перечень информации страховщиков, не подлежащей публичному раскрытию.

«По итогам 2022 года, при отсутствии новых экономических потрясений, объем собранных страховых премий может оказаться несколько ниже или примерно на прошлогоднем уровне. Делать прогнозы на 2023 год в текущих условиях пока преждевременно. Однако (судя по нынешнему состоянию отрасли) можно предположить умеренное, в пределах 5%, увеличение страхового рынка»,— резюмировал Игорь Додонов из ФГ «Финам».

Иван Демидов