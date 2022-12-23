«Валовой продукт Ростовской области превысит 2,2 трлн рублей»

В 2022 году, несмотря на объективные сложности, в Ростовской области — положительная динамика по всем направлениям социально-экономического развития. ключевые отрасли серьезно улучшили результаты по сравнению с более спокойным 2021 годом. На Дону продолжается реализация всех ранее заявленных инвестпроектов. В регионе совершенствуются меры поддержки бизнеса, создаются условия для технологического импортозамещения и развития креативных индустрий. Подробности — в интервью губернатора Ростовской области Василия Голубева.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам Василия Голубева, доли в компаниях, которые ранее контролировались иностранцами, проданы и переданы в управление российским компаниям

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ По словам Василия Голубева, доли в компаниях, которые ранее контролировались иностранцами, проданы и переданы в управление российским компаниям

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Business Guide: Василий Юрьевич, каким для Ростовской области оказался уходящий год?

Василий Голубев: Безусловно, этот год принес в нашу жизнь глобальные изменения. Мы противостоим этим вызовам. Они заставляют нас по-новому думать и действовать. По итогам десяти месяцев, мы видим, что ключевые отрасли региональной экономики — в плюсе. Промышленность подросла на 2%, строительство — на 5,5%, общепит — на 6,5%, сельское хозяйство — почти на 5,5%. Наши аграрии поставили в этом году абсолютный рекорд, собрав 15,3 млн тонн зерновых, почти на 2 млн тонн больше, чем в 2021 году. Хорошие цифры и по другим направлениям АПК. Так, увеличено производство картофеля и масличных. В животноводстве по всем позициям отмечаем рост. В частности, мясо в живом весе больше на 23,1%, яиц —

на 23%, выросло производство молока. Предприятия пищевой перерабатывающей промышленности увеличили произ-

водство по большинству позиций: масло

растительное нерафинированное —

40%, масло сливочное — 67,2%, мясо домашней птицы — 350%. Такой рост, в частности, достигнут за счет возрождения в Ростовской области предприятий по производству и переработке индейки, утки и бройлеров.

Впрочем, по итогам 2022 года мы ожидаем положительную динамику по всем ключевым показателям социально-эко-

номического развития региона. По нашим оценкам, валовой региональный продукт по итогам года превысит 2,2 трлн руб. Для сравнения, в 2020 году ВРП области составил 1,7 трлн руб, в 2021-м — превысил

1,9 трлн руб.

BG: Насколько сильно уход с российского рынка крупных западных игроков отра-

зился на состоянии региональной экономики?

ВГ: Уход ряда западных собственников не повлиял на деятельность донских предприятий. Доли в компаниях, которые ранее контролировались иностранцами, проданы и переданы в управление российским компаниям. Например, американский стекольный завод «Гардиан» продан ФСК и работает под брендом «Ларта Гласс». Завод по переработке сжиженного природного газа «Эйр Продактс» перешел к российскому «Техгаз Менеджмент». Долю итальянской компании «Энел» в проекте ветропарков приобрели «Лукойл» и фонд «Газпромбанк-Фрезия». Напоминаю, итальянцы построили и запустили Азовскую ВЭС мощностью 90 МВт, вложили в проект €132 млн.

Вместе с тем планы по строительству в нашем регионе новых ветропарков сохраняются. Но надо понимать, что «зеленая» энергетика занимает в Ростовской области не более 10%. Как альтернативный вид энергии это работает. Да, сегодня электричество от возобновляемых источников, от ветра, пока дороже, чем от объектов традиционной генерации. Но к 2030 году цены сравняются. Ростовская область по-прежнему остается лидеров по развитию ветроэнергетики. У нас шесть ветропарков совокупной мощностью 610 МВт, а общий объем инвестиций в это направление превысил 50 млрд руб. И на этом не остановимся. Новые ветропарки в регионе будут в ближайшей перспективе. Кроме того, работаем над тем, чтобы у нас была и солнечная энергетика.

Надо признать, что произошедшие события показали уязвимость экономики от зарубежных технологий и компетенций. В связи со сбоями поставок импортного сырья, комплектующих вынужденно сдвигались сроки исполнения договорных обязательств, усложнились логистика и процедуры финансовых расчетов.

Но эти задачи у нас получается решать. Главный же вопрос сегодня — как мы будем работать в будущем? Здесь всем важно осознать, что теперь недостаточно «шлифовки» и настройки имеющихся инструментов. Потребуются кардинальные изменения для создания новой экономики и новых инвестиционных циклов.

BG: А что для этого нужно? Какие шаги необходимо делать?

ВГ: Прежде всего, понимать три момента. Первый — какие сферы нам стоит развивать и поддерживать? Второй очень важный момент — как готовить кадры для этих перспективных сфер? И третий — какие условия необходимо создать для будущего развития?

Приоритет для нас — поиск растущих рынков, поиск новых инвестиционных ниш (для предприятий региона) и, собственно, поиск инвесторов. Для этого в каждом исполнительном органе власти и в каждом муниципалитете должна работать «команда развития», понимающая как будет развиваться курируемая отрасль и как должны меняться профессиональные компетенции необходимых для этого кадров.

Такие «команды развития» должны помогать инвесторам: консультировать, сопровождать, снимать барьеры, формировать предложения по стимулированию перспективных рынков.

Кстати, экономический блок правительства Ростовской области уже работает над созданием сервисов для поддержки таких решений.

Очень важно продолжить работу ре-

гионального центра кооперации,

импортозамещения и трансфера технологий, который был создан в регионе в апреле 2022 года. В работе центра приняли участие более 1,5 тыс. представителей бизнеса, науки и институтов развития. Участники сессий продолжают взаимодействовать, находят новых поставщиков и заказчиков.

Также необходимо создать условия для прорыва в инновационной сфере. Для этого мы ежегодно увеличиваем объем привлекаемых грантов Фонда содействия инновациям. Это гранты для молодых ученых и технологических компаний, работающих в таких сферах, как биология, химия, электроника, информационные технологии. В 2022 году привлекли более 400 млн руб. — на треть больше, чем годом ранее.

Понятно, что серьезный рывок в инвестиционной сфере требует создания необходимой инфраструктуры. В муниципалитетах с численностью свыше 50 тыс. жителей должен быть как минимум один частный индустриальный парк или технопарк — для размещения производств. Это новые возможности для бизнеса и новые рабочие места. И у нас уже есть такие примеры — Новочеркасский частный индустриальный парк и частный бизнес-парк ГПЗ в Ростове-на-Дону. Сейчас в области создаются частные промышленные технопарки «Гранит» и «Азовский». Работа по созданию аналогичных объектов ведется в Волгодонске, Сальском и Октябрьском районах. Остальные муниципалитеты, к сожалению, пока недостаточно активны в этом плане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Василий Голубев (слева) сопровождал председателя правительства России Михаила Мишустина (справа) и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова во время их рабочей поездки в Ростов-на-Дону

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Губернатор Василий Голубев (слева) сопровождал председателя правительства России Михаила Мишустина (справа) и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова во время их рабочей поездки в Ростов-на-Дону

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Есть в регионе потребность и в агротехнопарках. Проработкой этого вопроса занимается Региональная корпорация развития совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Думаю, первые результаты такой работы увидим уже в 2023 году.

Еще одна перспективная инвестиционная ниша — туризм. Переориентация потоков российских путешественников, серьезное увеличение автотрафика (в том числе в связи с тем, что многие аэропорты на юге в этом году не работали) открывает для регионального бизнеса новые возможности. Побережье Дона и Таганрогского залива — хорошие территории для инвестиций в туристическую и гостевую инфраструктуру. Стабильный рост турпотока, а, по данным МТС, это более 3 млн человек за 10 месяцев 2022 года, делает эффективными инвестиции в донской туризм.

BG: Вы назвали перспективные направления и ниши. С одной стороны, бизнес в регионе готов к реализации проектов в этих направлениях. С другой — представители многих компаний, из разных сфер экономики, сетуют на дефицит кадров. Правительство региона как-то помогает бизнесу с решением кадрового вопроса?

ВГ: Конечно, обеспечение предприятий и компаний, бизнеса квалифицированным персоналом — очень важный вопрос, на который мы не имеем права закрывать глаза.

Мы видим несколько приоритетных задач, среди которых более глубокое взаимодействие работодателей и учебных заведений. Им надо расширить практику заказов от предприятий, готовить по специальностям, которые действительно востребованы. Это должно стать постоянным приоритетом.

Например, «Ростсельмаш» размещает на площадке колледжа технологии машиностроения коммерческий заказ. В процессе его исполнения студенты приобретают реальные заводские компетенции. Студенты и наставники зарабатывают, предприятие получает готовые изделия и кадры, подготовленные под его технологии. Об этом мы 12 декабря говорили с руководством «Ростсельмаша» на площадке нового тракторного завода, который создается в Ростове-на-Дону.

Другой пример — создание на предприятиях центров опережающей подготовки кадров по стандартам «ворлдскилс». Такой, в частности, создан в рамках национального проекта «Производительность труда» и успешно действует на «БТК-Текстиль» в городе Шахты. Конечно же, и предприятия, вузы, специальные учебные заведения поддерживаем в реализации совместных образовательных программ.

BG: В 2021 году в Ростовской области инвесторы реализовали более 300 проектов на общую сумму 87 млрд руб. Сейчас инвестпортфель региона включает 570 проектов более чем на 690 млрд руб. Сколько проектов реализовано в 2022 году и на какую сумму?

ВГ: По итогам девяти месяцев (более свежих данных пока нет), инвестиции в области выросли более чем на 3%. Многие компании наращивают присутствие в нашем регионе. Инвесторы по наиболее крупным проектам продолжают их реализацию.

Речь, в частности, о строительстве в Новошахтинске двух комплексов по

производству высококачественного моторного топлива. Общая сумма инвестиций превышает 200 млрд руб. В Ростове и Таганроге идет строительство заводов по производству сельхозтехники, по одному на каждый город. Общая стоимость этих проектов — более 10 млрд руб. Порядка 3 млрд руб. инвесторы направляют на создание предприятия по выпуску ячеистого бетона.

Эти и другие важные для региональной экономики проекты зафиксированы в

приоритетном перечне «100 губернаторских инвестиционных проектов» (в «Губернаторской сотне»). Часть из них уже завершена в текущем году. Общая сумма таких проектов составила почти 19 млрд руб.

Не менее пяти крупных проектов стартовали у нас в непростом 2022 году. Так, компания «Клевер» (входит в структуру ГК «Ростсельмаш») приступила к строительству завода в Таганроге. Производитель полуприцепов «Бонум» — к строительству своего четвертого завода. Свои производства на Дону локализуют сразу два национальных лидера по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей — компании «Грин Драйв» и «Ситроникс». ГК «Бештау» приступила в Ростове к проекту по созданию производства ноутбуков. Только на первом этапе инвестиции составили 800 млн руб., а в недалекой перспективе будут увеличены до 2,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Голубев: «В текущем году предприятия и организации Ростовской области получили 10,3 млрд руб. господдержки — в виде субсидий, финансовой помощи и займов»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Василий Голубев: «В текущем году предприятия и организации Ростовской области получили 10,3 млрд руб. господдержки — в виде субсидий, финансовой помощи и займов»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Также в этом году стартовали проекты комплексного развития территории (КРТ, в соответствии с нормами федерального закона от 30.12.2020 года). В частности, «ЮгСтройИнвест-Дон» занимается комплексной жилой застройкой на ростовском левобережье.

BG: Один из масштабных проектов КРТ — застройка территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону. Дизайн-концепция проекта одобрена и в общих чертах есть понимание, какие жилые, административные и рекреационные объекты там будут. А кто из компаний уже готов к реализации данного проекта?

ВГ: Активная фаза подготовки к застройке территории старого аэропорта начнется в 2023 году. Под жилую застройку отводится только 40% территории. Остальные площади предполагается использовать для создания среды с полным комплексом услуг, сервисов и площадок для жителей нового района. Инвестором при реализации плана по комплексному развитию территории старого аэропорта выступит группа компаний «ЮгСтройИнвест», которой предстоит освоить порядка 60 га. Возможно, в дальнейшем, эта компания увеличит площадь застройки. При этом идет работа и с другими потенциальными инвесторами. Согласно КРТ территории старого аэропорта в Ростове предполагается четыре этапа проекта — с 2028 года по 2040-й. Район станет одним из новых градоформирующих центров нашей южной столицы. Планируется строительство

1,5 млн кв.м. жилья, объектов социальной инфраструктуры, создание правительственного квартала, парка.

BG: В текущем году существенно повысилась необходимость в качественном замещении импорта. Речь не только о производстве товаров, но и о разработке отечественных решений — для обретения техно-

логической независимости от Запада. Какая работа в связи с этим ведется в Ростовской области?

ВГ: Регион последовательно решает задачу обеспечения технологического суверенитета. Реализуются импортозамеща-

ющие проекты: «Атлантис-ПАК» ведет установку линий по выпуску пищевой пленки мощностью 6,3 тыс. тонн в год, создается первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна мощностью 200 тонн в сутки, чтопозволит импортозаместить 60% рынка в РФ. «Амилко» планирует заместить до половины поставок (12 тыс. тонн/год) крахмалов, глюкозных сиропов, кормов.

Для обеспечения технологическо-

го суверенитета важно популяризиро-

вать преимущества инженерно-технического образования. В 2022 году сразу два наших университета — Южный федеральный (ЮФУ) и Донской государственный технический университет (ДГТУ) выиграли гранты в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы». Всего в стране таких школ будет 30. Специализация наших школ — искусственный интеллект и цифровые технологии (ЮФУ), сельхозмашиностроение (ДГТУ).

Сегодня в рамках программы работы научного образовательного центра юга России реализуется 10 технологических проектов в области сельхозмашиностроения. Общий объем финансирования программы — порядка 7 млрд руб.

Еще одна возможность — импорт кадров. Сегодня регистрируемая безработица на рынке труда — 0,5%. Это минимум за многие годы. Очевидно, что конкуренция за кадры будет расти. Нам никто не запрещает «импортировать» как отдельных специалистов, так и целые команды. Приглашать их из других регионов и даже стран. У нас сейчас есть все условия, чтобы обеспечить «умную» миграцию. Через Ростовскую область идут потоки образованных специалистов из новых субъектов РФ. Мы должны создать условия для того, чтобы этим людям было выгодно жить и работать на Дону.

Для этого нужны, конечно, ресурсы. Многие под ресурсами понимают финансы. Я понимаю, что это в целом условия, которые способствуют работе инвесторов и предприятий. Создание таких условий —

беспрерывный процесс управления новыми возможностями. И на предприятиях, и в государственных структурах мы внедряем бережливые технологии.

Уже не первый год совместно с корпорацией «Росатом» реализуем проект «Эффективный регион». Он позволяет снизить потери, исключить ненужную работу и, как следствие, высвободить дополнительные трудовые и временные ресурсы. Эти резервы могут быть перераспределены предприятиями и органами власти на реализацию по-настоящему нужных и важных проектов. Это и есть путь к развитию.

А уже на качественные, проработанные проекты и продукты с устойчивым спросом найдутся финансы — от инвесторов, банков и государства.

BG: Какие меры государственной и региональной поддержки бизнеса вы считаете наиболее эффективными?

ВГ: В уходящем году мы сохранили все региональные меры поддержки бизнеса. Это, в частности, льготы по налогам на прибыль и имущество организаций, механизм регионального инвестпроекта, субсидирование процентной ставки, инвестиционный налоговый вычет, региональная господдержка АПК, транспорта и ЖКХ, инфраструктурные субсидии, «кэшбэки» инвесторам (свыше 300 млн руб.).

Предприятия и организации Ростов-

ской области в текущем году получили

10,3 млрд руб. господдержки — в виде субсидий, финансовой помощи, займов и др. Сумма налоговых преференций составит по итогам года 6,2 млрд рублей. Кроме того, из федерального фонда развития промышленности в этом году оказана поддержка на 10,7 млрд руб. Привлечено

20 млрд руб. льготных кредитов. Региональный фонд развития промышленности выдал льготных займов и грантов еще на полмиллиарда рублей.

BG: Как существующая в Ростовской области система господдержки предприятий изменится в новом году? Какие меры вы сохраните, а какие — добавите?

ВГ: Кроме уже названных мер, безусловно, продолжим докапитализацию региональных институтов поддержки: фонда развития промышленности, гарантийного фонда, лизинговой компании, агентства поддержки предпринимательства. Сегодня общий объем докапитализации превышает 6 млрд руб. В 2023 году на эти цели в региональном бюджете заложено еще порядка 450 млн руб.

Для инвесторов внедряем относительно новый механизм — соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Этот механизм гарантирует для инвестора неизменность законодательства в части налоговых ставок в ходе ведения бизнеса.

Продолжим работать над улучшением инвестиционных условий. Одно из важнейших направлений — сокращение времени на пути инвестора к старту своего проекта, в частности, сроков подготовки и согласования исходно-разрешительной документации. В ходе реализации бережливого проекта «Сквозной инвестиционный поток» министерства и муниципалитеты уже начали расшивать эти узкие места, но процесс должен идти постоянно. Открытость и прозрачность всех административных процессов — залог комфортного инвестиционного климата.

Недавно поручил ввести для совета по инвестициям новый функционал — разрешение разногласий и споров, возникающих у бизнеса в ходе реализации инвестпроекта. У инвесторов появилась возможность направлять проблемные вопросы напрямую в совет по инвестициям, чтобы мы могли эти вопросы более оперативно отрабатывать.

Также, с учетом предложений бизнеса, в том числе «Деловой России», создадим систему единого окна по сопровождению строительных проектов. Такой центр будет индивидуально сопровождать проекты — от этапа предоставления земли до регистрации права на возведенный объект. Работу будет координировать строительный и экономический блоки регионального правительства.

Один из основных вопросов бизнеса — спрос на продукцию. Для помощи в этом вопросе в 2023 году откроем центр компетенций по росту продаж для малого и среднего бизнеса, включая продажи донских товаров на маркетплейсах, экспорт такой продукции и рекламу.

Сейчас экономический блок правительства разрабатывает цифровую платформу «РостовЭкспоДиджитал», на которой будут представлены все компании региона. Начали с крупных системообразующих предприятий. Платформа станет доступна для всех желающих.

Еще одно направление — развитие территорий с особыми преференциями для бизнеса. Мы подготовили от Ростовской области заявку на создание особой экономической зоны промышленно-производ-

ственного типа на территории индустриального парка в Новочеркасске. В случае одобрения такой заявки федеральным центром, для резидентов на длительный период будут предусмотрены заметные налоговые преференции (пониженные ставки по налогам на прибыль, имущество, землю, ускоренная амортизация). Планируем организовать на этой территории свободную таможенную зону. Необходимое для подачи заявки количество резидентов уже есть, как есть и резерв для дальнейшего развития — более 200 га свободных участков со всеми необходимыми коммуникациями.

BG: Какие коррективы внесены в долгосрочную Стратегию социально-экономи-

ческого развития Ростовской области (Стратегию-2030), с учетом изменившихся реалий?

ВГ: Для привлечения инвесторов в новые ниши нужны новые рынки сбыта и новые внешнеэкономические партнеры. В обновленной Стратегии социально-экономи-

ческого развития Ростовской области мы уточняем географию экспорта, делаем акцент на дружественные страны. Во многих из них — в Турции, Иране, Белоруссии, Индии, Китае — планируем, совместно с деловыми объединениями и бизнесом, создать «офисы присутствия» Ростовской области.

Наша стратегическая ставка — на человеческий капитал и таланты. Будущее Дона — инновационно-технологический, развитый, комфортный регион с широкими возможностями для самореализации. В 2023 году откроем региональный центр молодежного инновационного творчества и центр креативных индустрий. Будем там и учить, и слушать молодежь, развивать взаимодействие представителей научного и профессионального сообщества из различных креативных индустрий (архитектура, промышленный дизайн, ИТ, музыка, кино, живопись, мода). Это может быть уникальная площадка, где сочетается наука и искусство, творчество и бизнес. Рабочее название этого пространства — Центр истинных ценностей.

Инвестируя в новое поколение созидателей, мы будем менять наш регион и страну к лучшему.

Сегодня заложенная в Стратегию-2030 концепция «7 губернаторских И» (инновации, институты, инвестиции, индустриализация, инфраструктура, интеллект, инициатива) стала ещё более актуальной. Инновации остаются лучшим способом вырабатывать решения на самые сложные вызовы. Институты, как система равноправных взаимоотношений государства и общества, работают в интересах людей. Инвестиции — основной фактор устойчивого экономического роста, новых рабочих мест и доходов в бюджет региона. Индустриализация выступает каркасом современной высокотехнологичной экономики, даже в условиях нестабильности. Инфраструктура, инженерная и социальная, делает жизнь людей комфортной. Интеллект — это талантливые люди, наша главная ценность. Инициатива — основной драйвер позитивных изменений и необходимое условие достижения поставленных целей.

В условиях внешних санкций считаю вполне обоснованным дополнить концепцию восьмым И — «Импортозамещение». Для нас это новые рыночные ниши, которые формируют устойчивый спрос и на долгие годы обеспечат конкурентные преимущества товаров и услуг.

Беседовал Владимир Андреев