Мост в Шакше будет отремонтирован до 2024 года

Мост в поселке Шакша будет капитально отремонтирован в 2023-2024 годах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Мост через реку Уфа в створе улицы Перспективной имеет протяженность 440,82 м. Он был построен в 1984 году. Специалисты мостового сооружения признали сооружение непригодным для эксплуатации, зафиксированы значительные провисы.

По мнению экспертов, на мосту необходимо заменить балочные пролетные строения правобережной эстакады на неразрезные цельнометаллические, а также опорные части, деформационные швы и конструктивные элементы устоев моста.

На сегодняшний день разработан проект капремонта моста, по нему получено положительное заключение госэкспертизы. В начале 2023 года планируются объявить торги по определению подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ.

Венера Хисамова

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