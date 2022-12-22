«Щучье» пойдет в первый и второй класс

Комплекс по переработке отходов первого и второго классов опасности в Курганской области — экотехнопарк «Щучье» — введут в эксплуатацию в 2023 году. Созданием объекта на месте бывшего завода по уничтожению химического оружия занимается дочернее предприятие «Росатома» — ФГУП «Федеральный экологический оператор». В экотехнопарке реализуют замкнутый цикл переработки, исключающий захоронение отходов на территории объекта. Проектная мощность комплекса составит 50 тыс. т отходов в год. Эксперты считают проект экотехнопарка недоработанным, отмечая, что не доказана безопасность объекта для окружающей среды.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экотехнопарк сможет перерабатывать до 50 тыс. т отходов в год

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Экотехнопарк сможет перерабатывать до 50 тыс. т отходов в год

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Курганской области в 2023 году планируют пустить производственно-технический комплекс для переработки отходов первого и второго классов опасности — экотехнопарк «Щучье». Об этом в ходе пресс-конференции ТАСС заявил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.

Комплекс по переработке отходов разместится на территории бывшего завода по уничтожению химического оружия, который ранее передали в ведение предприятия «Росатома» — ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО), которое займется перепрофилированием площадки. Проект предусматривает создание замкнутого цикла переработки, исключающего захоронение отходов на территории объекта.

Имущественный комплекс экотехнопарка представляет собой уникальную площадку, на которой расположено порядка 180 промышленных объектов, включая коммуникации, замкнутые системы оборотного водоснабжения и водоотведения, мощные системы безопасности и многоуровневую систему производственного экологического контроля и мониторинга. Как отмечают в пресс-службе ФЭО, эту инфраструктуру модернизируют и усовершенствуют под переработку промышленных отходов во вторичную товарную продукцию. По сведениям оператора, перерабатывать отходы будут тремя способами: физико-химическая обработка (для смесей неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот), демеркуризация (для ртутьсодержащих отходов) и высокотемпературное обезвреживание (для органических, смешанных и комбинированных отходов, сточных отходов предприятий).

В ФЭО подчеркивают, что технологии будут объединены в производственный цикл: отходы от одних стадий будут сырьем для других, что позволяет исключить захоронение на объекте. Экотехнопарк станет перерабатывать отходы предприятий Курганской области и близлежащих регионов. Получившееся безопасное сырье — хлорид и сульфат аммония, ртуть, алюминий, медь, стекло — будут возвращать в промышленный оборот. Планируемая мощность «Щучьего» составит около 50 тыс. т отходов в год. Проектная документация экотехнопарка получила положительные заключения общественной и государственной экологической экспертиз.

О создании экотехнопарка в Щучанском районе Курганской области в рамках федеральной программы «Инфраструктура для обращения с отходами I–II классов опасности» национального проекта «Экология» стало известно в 2019 году. Тогда председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении инвестиций на создание четырех объектов для переработки отходов I–II классов опасности, к которым относятся, в том числе, гальванические элементы, градусники, ртутные и люминесцентные лампы, барометры, аккумуляторные батареи, токсичные и тяжелые металлы. Помимо Курганской области, экотехнопарки к 2023 году должны появиться в России в Кировской области (поселок Марадыково), Саратовской области (Горны) и Удмуртии (Камбарка). Все они будут созданы на базах закрытых заводов по уничтожению химоружия, которые были закрыты. Объем инвестиций по каждому объекту составляет 5,1 млрд руб.

Член совета межрегиональной общественной организации «Союз “За химическую безопасность”» Дмитрий Левашов считает проект комплекса по переработке отходов в Щучьем недоработанным, отмечая, что не доказана безопасность этого объекта для окружающей среды.

«По проекту перерабатывающего комплекса есть ряд вопросов и замечаний. В частности, отсутствуют данные, насколько качественно и безопасно провели мероприятия по очистке мест уничтожения запасов химического оружия и демонтажа используемого на территории бывшего завода оборудования. Также проектом предлагается сжигать некоторые отходы производства на установке, которая не обеспечивает полное исключение выбросов в атмосферу вредных веществ, например диоксиноподобных соединений. Кроме того, технологически очень сложно будет извлечь полезные компоненты из приходящих на переработку сложных смесей, содержащих ртуть, свинец и цинк и ряд металлов»,— подчеркивает Дмитрий Левашов.

По его словам, есть замечания и к технологическому оформлению перерабатывающего комплекса. «Не регламентирован порядок действий в случае возникновения аварийных ситуаций при транспортировке опасных и особо опасных отходов в экотехнопарк и их разгрузке. Непонятно, кто будет ликвидировать ущерб, если цистерна с отходами попадет в ДТП и перевернется»,— рассуждает Дмитрий Левашов. Эксперт подвергает сомнению решение государственной экологической экспертизы, которая одобрила проект, отмечая, что в ней были учтены далеко не все факторы.

Эколог Сергей Завьялов, напротив, положительно оценивает проект строительства экотехнопарка «Щучье».

«Инфраструктура экотехнопарка будет базироваться на заводе по уничтожению химического оружия, который предусматривает высшую степень экологической защиты. За все время работы на предприятии не было ни одной аварии или инцидента. Реализация проекта экотехнопарка поручена “Росатому” — наверное, самой авторитетной организации в сфере переработки опасных отходов в стране. “Росатом” ранее не специализировался на обращении с отходами данных типов, для него это новое направление — по этой причине, в том числе, проект подвергается критике»,— считает Сергей Завьялов. По его мнению, успешность работы экотехнопарка будет зависеть от эффективности системы сбора и транспортировки отходов и размера тарифов на прием отходов.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает целесообразным создание экотехнопарка в Щучьем, отмечая, что в Курганской области и сопредельных с ней регионах ежегодно образуется большое количество отходов разных классов опасности, которые в основной своей массе не перерабатываются.

«Преимуществом экотехнопарка “Щучье” является то, что он создается на базе бывшего завода по уничтожению химического оружия, поэтому для него есть и базовая инфраструктура, и квалифицированные кадры. Поэтому спрос на его услуги будет гарантированным, обеспечив одновременно занятость местного населения и налоговые поступления в бюджеты различных уровней»,— считает Леонид Хазанов. По его мнению, в России не хватает предприятий по переработке отходов всех классов опасности. Практически неиспользуемыми сегодня отходами он называет шлаки и пыли металлургических заводов.

Михаил Бычков