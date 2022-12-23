Пятьдесят +

Редактор «Коммерсантъ Business Guide»

Ровно год назад я писал колонку под заголовком «Годовой отчет». И сейчас намеревался написать что-то вроде «Годовой отчет — 2 (или 2022)», в полном соответствии с традициями сериала. А потом подумал: «Не годится так, стандартно и скучно. Сухим-то языком отчета. Ведь год уходящий нестандартный, даже уникальный. Иначе надо». И, понимая, каким 2022-й был для моего региона (об этом, собственно, наше приложение), решил написать о том, каким год уходящий, со всеми его плюсами-минусами, стал лично для меня.

Прежде всего, год был юбилейным. Родной Ростовской области исполнилось 85. Мне — 50. И если для региона его возраст — солидный, почтенный, годы славной истории, то мой «полтинник», с одной стороны, всего лишь цифра в автобиографии, а с другой — маленький рубеж: время подводить предварительные итоги прожитых десятилетий. Школа, университет, семья, дети, 30 лет в профессии… Удивительно осознавать, что еще молод и полон сил, что есть время на развитие. Хотя на текучку времени часто не хватает. Донские компании по-своему борются с дефицитом ресурса, применяют бережливые технологии и тайм-менеджмент. Я тоже решил быть

«в тренде» — стал на практике применять знания о блочном планировании. Делить день на блоки, по важности и по видам активности. Написание текстов, сбор информации, телефонные звонки и редактирование разведены по времени с перерывами между блоками. И, знаете, стал все успевать. Ну или почти все.

А еще в 2022-м я наконец-то понял, какие занятия меня заряжают энергией, а какие — наоборот. Так, могу до глубокой ночи рисовать очередного кота, поспать после этого четыре часа и быть бодрым. Но клюю носом под скучную лекцию в каком-нибудь ведомстве, даже если хорошенько выспался. В итоге стал чередовать то, что отнимает, с тем, что дает энергию. А это — рисунки, музыка, прогулки на воздухе, поездки на природу (она у нас, на Дону, реально классная) плюс увлекательное чтение.

В этом номере более 50 страниц. И на них есть что почитать. С наступающим новым годом!