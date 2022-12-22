Мэрии Краснодара не удалось обжаловать восстановление «троллейбусной» сделки на 140 млн рублей

Апелляция отклонила жалобу властей Краснодара на решение, которым одностороннее расторжение ими муниципального контракта на изготовление 10 кузовов для троллейбусов стоимостью 140 млн руб. признано незаконным. Сведения об этом опубликованы в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Евгения Первышова, t.me / PervyshovEA Фото: телеграм-канал Евгения Первышова, t.me / PervyshovEA

«Решение Арбитражного суда Краснодарского края... оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения»,— говорится в резолютивной части постановления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда. Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев.

В пресс-службе мэрии кубанской столицы «Ъ-Кубань» заявили, что департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара продолжит обжалование судебных актов по данному делу в кассации.

Компания «Алькор» ранее изготовила 10 кузовов для троллейбусов на 140 млн руб. по договору 2021 года, однако заказчик отказался принимать результат работ, сославшись на непредоставление исполнителем сертификата «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС). Исполнитель обжаловал это решение в Арбитражный суд Краснодарского края.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Алькор» зарегистрировано в 2020 году в особой экономической зоне ППТ Моглино в Псковской области. Возглавляет компанию Ирина Сватковская, которая владеет долей в 48%, такой же долей владеет кипрский INVESTONEK KHOLDING LTD, еще 4% распределяются между тремя физлицами. По информации СПАРК, департамент транспорта Краснодара является основным контрагентом фирмы.

Разобрав спор в октябре этого года, суд установил, что ОТТС все-таки был предоставлен. При этом он указал, что этот документ по контракту и не требовался изначально, а эксперт «Ъ-Кубань» обратил внимание, что предметом сделки являлись не троллейбусы как завершенные транспортные средства, а лишь кузова для них, которые сертификата не требуют.

В итоге арбитраж определил, что решение краснодарских властей о расторжении контракта в одностороннем порядке было необоснованным, и иск «Алькора» удовлетворил.

О том, что в Краснодаре запускают собственное производство троллейбусов на базе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления (КТТУ), стало известно в начале 2021 года. Соответствующее соглашение подписали администрация города, КТТУ, а также псковское ООО «Алькор». Планировалось, что до конца 2021 года будет собрано 10 транспортных средств, а в целом КТТУ готов был собирать до 30 единиц техники ежегодно. В апреле 2021 года на тестовую обкатку был выпущен первый троллейбус, однако вскоре машину сняли с линии из-за представления прокуратуры. Ведомство указало на отсутствие у собранного в Краснодаре на базе кузова «Алькор» троллейбуса сертификата ОТТС. Как писал «Ъ-Кубань» в августе прошлого года, сборка троллейбусов является не фактическим производством, а капитально-восстановительным ремонтом модели «ЗиУ-682» 1988 года, при этом меняется практически все, кроме токоприемника, таким образом, 98% запчастей являются новыми, а 2% — бывшие в употреблении.

В настоящий момент на рассмотрении АСКК находится еще один иск, в рамках которого «Алькор» требует от городского департамента транспорта принять изготовленные 10 троллейбусных кузовов и взыскать с него 140 млн руб. Производство по делу в июне было приостановлено до вступления в силу решения по иску «Алькора» о признании незаконным решения властей Краснодара об одностороннем отказе от контракта.

Михаил Волкодав

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