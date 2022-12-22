«Вмешательство государства в вопросы языка необходимо»

Госдума в первом чтении приняла закон, ограничивающий употребление заимствований из других языков в официальной жизни. Документ говорит о недопустимости использования иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке, их перечень будет содержаться в нормативных словарях. Документ комментирует профессор Кубанского госуниверситета, доктор филологических наук Елена Рядчикова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Рядчикова

Фото: предоставлено автором Елена Рядчикова

Фото: предоставлено автором

«Я давно уже веду историю русского литературного языка, мы изучаем его состояние с Х века. И могу сказать, что все это время наблюдались волны, всплески заимствований. Сначала это было сильное влияние церковно-славянского, потом – латыни, греческого языка, в петровскую эпоху колоссальное количество европейских языков влияло на нас, в первую очередь – немецкий, голландский, в конце XIX века – французский и английский.

Иногда избыточное количество заимствований приводило к тому, что люди стали путаться и делать много ошибок. С одной стороны, конечно, это вносило неразбериху, но с другой, язык обогащался, это все-таки живое образование. Какие-то иностранные слова в нем сохранялись, приспосабливались к формам и правилам русского языка, а то, что привносилось скороспелой модой, уходило.

Но в ряде случаев на государственном уровне требовалось вмешательство для того, чтобы справится с подобной неразберихой. Как раз такой хаотичный период был во времена Петра. И однажды он даже указал одному из своих послов: “В реляциях твоих употребляешь ты зело много польские и другие иностранные слова и термины, за которыми самого дела выразуметь невозможно; того ради впредь тебе реляции свои к нам писать все российским языком, не употребляя иностранных слов и терминов”. Хотя, справедливости ради надо признать, что и в этом воззвании он сам не обошелся без иностранного слова “реляция”.

Если говорить конкретно о принятом законе, то думаю, что это благо. Привлечение внимания к употреблению русского литературного языка, в том числе и как государственного, необходимо. Тем более что наша страна населена таким большим количеством народов, и у нас законодательно закреплено, что он носит статус государственного.

По поводу большого количества иностранных заимствований… Сейчас много англоязычных слов, связанных с компьютерной сферой, интернетом. Но я наблюдала за языком компьютерщиков последние 20 лет, и заметила, что их “словарь” все время менялся. Полагаю, это говорит о том, что это обусловлено модой, которая приходит и очень быстро уходит.

В современной истории наши власти неоднократно подступались к этой проблеме. В частности, когда рынок заполонили импортные товары с этикетками и инструкциями на иностранных языках, была введена норма об обязательном сопроводительном описании товаров на русском языке. Иначе это можно было бы рассматривать как экспансию иностранных языков. Были примеры игнорирования русского языка в Краснодаре, когда открывались совместные предприятия с очень хорошими посулами для работников: высокие зарплаты, соцобеспечение, только было маленькое условие – не говорить на русском языке, а только на английском или немецком.

Языковой вопрос – это вопрос не только культуры и привычки, но и буквально государственной вопрос. Есть язык – есть нация, нет языка – нет нации».

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