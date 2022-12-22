Фельдшерам ЦРБ вернули доплаты за риск заражения коронавирусом

Гострудинспекция по Башкирии внесла предостережение в адрес Мраковской ЦРБ в связи с прекращением компенсационных выплат фельдшерам за работу с пациентами с симптомами ОРВИ, внебольничной пневмонии и коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

В Гострудинспекцию поступило коллективное обращение 32 сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) Кугарчинского района. Установлено, что с 1 сентября Мраковская ЦРБ перестала доплачивать медработникам 25% от оклада за риск заражения коронавирусной инфекцией. Эти выплаты они получали с 1 июля текущего года.

По итогам проверки руководство больницы возобновило компенсационные выплаты.

Майя Иванова

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