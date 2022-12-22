Коммерческая медицина в 2022: ситуация рынка услуг на примере офтальмологической сети клиник 3Z

Ежегодно частная медицина совершенствует свой подход к оказанию услуг пациентам, внедряет новые способы лечения и обновляет парк оборудования, оптимизирует сервисные программы. Всегда это зависит от личного фокуса компании, который, как следствие,— влияет на рынок услуг в целом. В фокусе этого года было плановое, сбалансированное развитие деятельности, с учетом стагнации многих процессов и переориентирования в работе с поставщиками.



Новые возможности для региона

Лазерное лечение патологий сетчатки — процедура, к которой все чаще прибегают в ЮФО. Поэтому развитие этого направления — стратегически важная ветвь в офтальмологии, которую поддержали приобретением современной навигационной лазерной системы Navilas 577s (Навилас 577с) производства Германии клиникой 3Z Краснодар. Это значительно улучшило условия комплексного лечения пациентов с патологиями заднего отрезка глаза. Сократились случаи необходимости использования местных анестетиков, болевые ощущения после операции при синдроме «сухого глаза» сводятся к минимуму. Бесконтактный способ воздействия позволил исключить любое прикосновение к глазу, что крайне важно для пациентов с лабильной нервной системой.

Цифровое планирование операции с наложением снимков со сторонних приборов позволяет практически исключить человеческий фактор при проведении лазерных операций. А система слежения за движениями глаза исключает воздействие на прилегающие к требующей лечения области: при необходимости лазер автоматически останавливается и возобновляет работу с того же места. К тому же скорость подачи импульсов позволяет уменьшить время лазерной процедуры в несколько раз.

На сегодняшний день пройти хирургическое лечение на системе Navilas 577s в Краснодарском крае можно только в клинике 3Z1. Крайне важно, что для некоторых пациентов, например, с хронической центральной серозной хориоретинопатией, это единственный способ получить медицинскую помощь. Ранее такой возможности у этих пациентов в крае не было.

«В первую очередь обновление технической базы кабинета лазерной хирургии позволяет повысить комфорт врача и пациента: уменьшилось время проведения тех или иных процедур и, в отдельных случаях, сократились общие сроки лечения, точность прогнозирования результата лечения стала максимальной. Решается главная задача — повышается уровень удовлетворения потребностей населения в высокотехнологичной офтальмологической помощи»,— заявила медицинский директор ГК 3Z Александра Опарина.

Напомним, что группа компаний 3Z включает в себя четыре хирургические клиники в Краснодаре, Москве, Ессентуках и Перми, а также 32 диагностических центра в девяти регионах России. Со следующего года во всех клиниках группы компаний 3Z пациентам будут доступны процедуры на новой лазерной системе.

Обновления парка оборудования коснулись не только лазерного отделения. Некоторые операции на стекловидном теле и заднем отрезке глаза проводятся на новой хирургической операционной системе EVA (Ева), Нидерланды. Высокий контроль потока и давления, отсутствие УФ- и ИК-спектров, а также широкий спектр лазерных зондов DORC (ДОРЦ) позволяют мобильно реагировать на любую клиническую картину.

Плановое открытие новых диагностических центров в регионах

Разветвленная система диагностических центров 3Z — это возможность пациентов проходить комплексное обследование глаз на современном оборудовании с доступной логистикой. В 2022 году новые диагностические центры 3Z открылись в окраинных районах Невинномысска и Перми. Теперь жители Кировского и прилегающих к нему районов Перми могут существенно сэкономить время при диагностике. Пациентам не обязательно ехать в клинику в центре города. В новом диагностическом центре доступны все виды диагностики глаз: от определения остроты зрения до компьютерной периметрии и консультации врача-офтальмолога. При необходимости специалисты 3Z подберут очки или направят на консультацию хирурга в клинике 3Z.

Для Невинномысска это уже второй диагностический центр, так как потенциал обращений пациентов Ставропольского края показывает рост. В 3Z наряду с основными обследованиями могут пройти уникальное для Невинномысска обследование — оптическую когерентную томографию — бесконтактное исследование, визуализирующее задний отрезок глаза для получения точных данных о мельчайших повреждениях, а также получить консультацию лазерного хирурга и, при необходимости, пройти лазерное лечение.

Уже имеющиеся диагностические центры 3Z в Краснодарском крае также расширили свой функционал: в крупных отделениях стали доступны консультация и лечение лазерного хирурга, а также оптическая когерентная томография.

Обмен опытом и повышение экспертизы офтальмологов края

Внедрение новых способов лечения глаз требует высокого профессионализма медицинского персонала, а также прохождения специального обучения. Врачи группы компаний 3Z регулярно принимают участие в профильных мероприятиях: конференциях, симпозиумах, форумах, выставках и круглых столах. В 2022 году офтальмологи 3Z посетили такие крупные конференции, как 22-й всероссийский научно-практический конгресс с международным участием «Современные технологии катарактальной, рефракционной и роговичной хирургии», региональная научно-практическая конференция «Заболевания органа зрения», посвященная 80-летию со дня рождения профессора А. И. Ерёменко, и другие.

Однако медики 3Z не только посещают профильные мероприятия, но и сами организуют профессиональные встречи на базе клиники. В 2022 году состоялся традиционный Клуб офтальмологов, направленный на обмен опытом представителей офтальмологического сообщества Краснодарского края. Более 200 представителей медицины приняли участие в Клубе. Ведущие специалисты 3Z познакомили врачей края с современным оборудованием, новыми программами лечения, применяемыми в клиниках 3Z для лечения глазных болезней. Спикерами были: главный врач клиники 3Z г. Краснодара Карина Дмитриевна Гурджиян, офтальмохирурги: Куликова Ольга Владимировна и Бойко Александр Александрович, лазерный хирург Арджанова Инна Юрьевна, глаукоматолог Апостолова Анастасия Станиславовна, витреоретинальный хирург Горяев Лиджи Даваевич. Ценность материалов докладов заключалась в практической значимости рассматриваемых вопросов, основанных на реальных клинических случаях клиники 3Z г. Краснодара, поэтому обсуждение каждой темы превращалось в жаркую дискуссию.

Рекорды 2022 года в офтальмологии

Благодаря технической базе 3Z и профессиональному уровню врачей группа компаний 3Z не раз становилась рекордсменом в количестве проведенных операций отдельного вида. 2022 год не стал исключением: офтальмохирурги группы компаний 3Z поставили 250 кастомизированных торических варифокальных интраокулярных линз Mplus Toric (М-плус Торик) производства Нидерланды, что по информации единственного дистрибьютора линз данного вида в России и странах СНГ ООО «Серджикс» стало максимальным количеством за прошедший год2. Причем наибольшая доля приходится на краснодарский филиал: 133 операции по имплантации хрусталиков данного вида выполнил офтальмохирург клиники 3Z г. Краснодара, к. м. н. Александр Бойко.

Главная ценность линз Mplus Toric заключается в способности корректировать астигматизм экстремальной степени при хирургическом лечении катаракты. До недавнего времени такие пациенты не получали желаемого результата по восстановлению зрения после операции и вынуждены были продолжать носить корригирующие очки. Теперь применение кастомизированных торических линз позволяет решить обе проблемы одновременно.

Еще одним достижением, отмеченным в 2022 году, стали 1000 интраокулярных линз с увеличенным диапазоном фокуса TECNIS ® Symfony (Технис Симфони) компании Jonson & Jonson VISION (Джонсон энд Джонсон ВИЗИОН). Это количество было отмечено как рекордное представителями компании-производителя3.

Пациенты клиники 3Z вследствие имплантации ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса получили возможность видеть качественно на дальние, средние и ближние расстояния. Отсутствие выраженных оптических феноменов стало немаловажным плюсом к общему результату. Данная линза приближена по функциям к естественному хрусталику человека и позволяет максимально обходиться без дополнительных средств оптики.

Применение современных способов лечения заболеваний глаз в 3Z дает возможность все большему количеству пациентов со сложными случаями, а также сочетанием патологий получить желаемый зрительный результат.

Итоги года: доступность услуг и сервис

Объем услуг клиники 3Z в 2022 г. в сравнении с прошлым вырос. И этому способствовали, в первую очередь, два фактора. Первый — это входило в планы 3Z, то есть росту объема услуг способствовала стратегически верно выстроенная работа всех подразделений компании: маркетинговая составляющая, внедрение новых услуг, распространение имеющихся в клинике услуг на диагностические центры. Движение в рамках своего плана обуславливает рост показателей. Второй – потенциальный рост цен и обеспокоенность возможным дефицитом на импортные товары или услуги сподвигли многих не откладывать решение воспользоваться теми или иными услугами на потом.

Однако, несмотря на санкционные меры, повлиявшие на медицинскую отрасль России в том числе, процент повышения цен на хирургические вмешательства был минимальный. Для компании 3Z всегда в приоритете была необходимость и возможность населения получить качественную медицинскую помощь, поэтому новая цена на услуги компенсировалась введением дополнительных сервисных составляющих: с этого года обновленная программа лояльности, которая позволяет пациентам 3Z и их близким получать постоянные скидки на все офтальмологические услуги клиник и товары оптик, действует во всех клиниках группы компаний.

«Итоги 2022 года показали, что группа компаний 3Z нацелена на плановое и сбалансированное развитие. Мы рассматриваем прогрессивную офтальмологию как единое целое с учетом установленных приоритетов и без разбалансированного развития одних направлений в ущерб другим для того, чтобы каждый пациент был уверен в качестве офтальмологической помощи, которую он получит в 3Z»,— отметила медицинский директор ГК 3Z Александра Опарина.

1 По данным эксклюзивного дистрибьютора компании «ОD-OS» (Германия) в Российской Федерации и странах СНГ «Трейдомед Инвест».< 2 По данным единственного дистрибьютора кастомизированных торических варифокальных интраокулярных линз Mplus Toric производства компании Teleon® Surgical BV (Нидерланды) в России и странах СНГ ООО «Серджикс». 3 По данным официального представителя компании Jonson & Jonson VISION.

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