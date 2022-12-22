Кубанские и крымские вина получили золотые медали международного конкурса TERRAVINO

На конкурсе, проходившем в Тель-Авиве, были представлены 72 образца русских вин



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В этом году Россия сделала самую представительную заявку в истории международных конкурсов, всего в TERRAVINO приняли участие 72 образца. В частности, свою продукцию представили «Фанангория», «Имение Сикоры», «Долина Лефкадия», «Усадьба Маркотх», «Галицкий & Галицкий» и «Шумринка» из Краснодарского края, а также «Золотая Балка», «Локо Чимбали», «Альма Велли» и «Дом Захарьиных» из Крыма.

Двойное золото завоевало вино Галицкий&Галицкий Cosaque 2020, также золота были удостоены следующие вина: «Фанагория брют 2017», «Фанагория Декантер Шардоне 2017», «Лефкадия Красное 2019», «Лефкадия Магнатум Блан де Блан 2019», Loco Cimbali Red 2017, Loco Cimbali White 2018, «Сикоры Рислинг Семейный резерв 2019», «Усадьба Маркотх Cuvee № 1 Reserve 2019» и другие. Вино «Фанагории» Saqra также получило серебрянную медаль.

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«Мы рады получить высокую оценку наших вин экспертами международного конкурса TERRAVINO. Мы продолжим развивать направление премиальных вин в "Фанагории", чтобы у отечественного потребителя был широкий выбор качественных российских вин, не уступающих по своим характеристикам напиткам из ведущих винных регионов мира», - рассказал генеральный директор винодельни «Фанагория» Петр Романишин.

Международный конкурс TERRAVINO проводится в Израиле ежегодно. Это профессиональное винное состязание проводится с 2006 года при поддержке World Association of Journalists and Writers Wines & Liquors (WAWWJ) по стандартам OIV. В этом году в отборе принимали участие 734 образца вин и крепких напитков из 18 стран, таких как Австралия, Аргентина, Израиль, Италия, США и др. По результатам конкурса российские вина получили 4 двойных золотых медали, 26 золотых и 9 серебряных. Награды конкурса включают в себя медали трех достоинств — серебряная (Silver Medal), золотая (Gold Medal) и двойная золотая (Double Gold Medal).

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