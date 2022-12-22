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Коммерсантъ FM
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Французский бренд нижнего белья DIM уходит из России

Сеть магазинов французского бренда DIM, специализирующегося на производстве нижнего белья, начала процесс ликвидации юридического лица ООО «Ди-би-ай рус», который отвечает за развитие бренда на российском рынке. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. На сайте компании отмечается, что она остановила поставки в Россию.

По информации издания, франчайзинговые магазины продолжат работу на территории России даже после закрытия центрального офиса DIM. Однако все франчайзи должны в ближайшее время сменить вывеску, чтобы не ассоциироваться с брендом DIM.

Представитель одного из московских торговых центров сообщил газете, что их арендатор ООО «Сандри мув» (партнер DIM в столичном регионе) не испытывает проблем с поставками и закрывать торговую точку не планирует.

В течение последних пяти лет DIM работал с сайтом franshiza.ru, рассказала эксперт портала Анна Рождественская. Она уточнила, что с конца марта после истечения контракта активное продвижение бренда было приостановлено. Причиной приостановки сотрудничества, полагает госпожа Рождественская, стала неопределенность дальнейших шагов по развитию бренда на российском рынке.

Поставки продукции DIM в Россию начались в 1997 году. В 2000-х локальные партнеры открыли на территории страны около 150 магазинов, сообщила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. По ее словам, с 2015 года бренд начал открывать точки исключительно по франчайзингу и развивать опт. По состоянию на конец марта, пишут «Ведомости», в сети было зарегистрировано 40 магазинов, но согласно карте бутиков на официальном сайте, на данный момент их число сократилась до 19.

Компания DIM была основана во Франции в 1953 году. Представительства компании расположены более чем в 40 странах. Владельцем бренда в настоящее время является американская компания Hanesbrands Inc., специализирующаяся на производстве одежды и нижнего белья. Объем прибыли компании за 2021 год составил около $6,5 млрд. Hanesbrands Inc. также принадлежат бренды Champion, Playtex, Bali, L’eggs, Wonderbra, Maidenform, Berlei и Bonds.

Милена Костерева

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