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Kia представила прощальную версию модели Stinger

Компания Kia представила прощальную версию модели Stinger — исполнение Tribute Edition.

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Kia Stinger Tribute Edition

Kia Stinger Tribute Edition

Фото: Kia

Kia Stinger Tribute Edition

Kia Stinger Tribute Edition

Фото: Kia

Kia Stinger Tribute Edition

Kia Stinger Tribute Edition

Фото: Kia

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Kia Stinger Tribute Edition

Фото: Kia

Kia Stinger Tribute Edition

Фото: Kia

Kia Stinger Tribute Edition

Фото: Kia

Новинка создана на базе модификации с 373-сильным 3,3-литровым бензиновым турбомотором V6 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Автомобиль отличается максимальным оснащением и особым декором.

Для версии Tribute Edition доступны два цвета кузова, Ascot Green и Moonscape Matte Gray, в сочетании с 19-дюймовыми черными колесами, черными тормозными суппортами Brembo и черным декором элементов кузова.

Салон получил отделку кожей черного и коричневого цветов, а декоративные панели отличаются декором под углепластик. На сиденьях появились логотипы спецверсии, а на порогах — накладки с порядковым номером конкретного экземпляра в серии.

Тираж Kia Stinger Tribute Edition составит 1 тыс. экземпляров для всех рынков. Производство модели будет завершено в апреле 2023 года.

Максим Вершинин

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