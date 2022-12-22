Компания Kia представила прощальную версию модели Stinger — исполнение Tribute Edition.
Новинка создана на базе модификации с 373-сильным 3,3-литровым бензиновым турбомотором V6 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Автомобиль отличается максимальным оснащением и особым декором.
Для версии Tribute Edition доступны два цвета кузова, Ascot Green и Moonscape Matte Gray, в сочетании с 19-дюймовыми черными колесами, черными тормозными суппортами Brembo и черным декором элементов кузова.
Салон получил отделку кожей черного и коричневого цветов, а декоративные панели отличаются декором под углепластик. На сиденьях появились логотипы спецверсии, а на порогах — накладки с порядковым номером конкретного экземпляра в серии.
Тираж Kia Stinger Tribute Edition составит 1 тыс. экземпляров для всех рынков. Производство модели будет завершено в апреле 2023 года.