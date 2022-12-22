В Свердловской области на жилье для сельских учителей направят 55 млн рублей

Более 55 млн рублей в Свердловской области направят на строительство жилья для сельских учителей. По данным департамента информационной политики региона, субсидии из областного бюджета получили 24 педагога.

С 2018 года такие социальные выплаты получили боле двух сотен учителей, проживающих и работающих в сельской местности. Согласно условиям программы педагоги, получившие жилищные субсидии должны проработать в школе того населенного пункта, где купили жилье, не менее пяти лет.

По данным регионального министерства образования, ежегодно в сельских школах области начинают работать около 120 педагогов, при этом они получают единовременную выплату в размере 50 тыс. руб.

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