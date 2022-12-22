В 2023 году троллейбусный парк Краснодара обновят на 40%. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

На будущий год запланирована закупка 60 единиц транспорта белорусского производства. Часть из них заменит устаревшие троллейбусы, остальные выйдут на маршруты в развивающиеся микрорайоны города.

«Большинство троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Поэтому их можно сразу запустить на маршруты без обустройства дополнительной инфраструктуры»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Как пояснил глава региона, закупка транспорта в рамках программы Беларуси по возврату части ставки рефинансирования позволит региону сэкономить 100 млн руб. Поставки троллейбусов пройдут в первом полугодии 2023 года. Госконтракт заключили с компанией «СберЛизинг».

В 2022 году на закупку транспорта для Краснодара выделили 950 млн руб. из краевого бюджета. Еще 71,5 млн руб. привлекли из муниципальных средств. По программе социально-экономического развития Краснодарского края в период с 2023 по 2025 годы выделят 1,2 млрд руб.

В рамках концессионного соглашения с ООО «Синара-Городские транспортные решения Краснодар» для города закупят 100 новых трамваев до 2026 года. Из них 40 единиц поставят в следующем году.

Анастасия Донскова

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