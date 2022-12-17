«Синара» начала первый этап модернизации трамвайной сети Краснодара

«Синара ГТР Краснодар» приступила к подготовительным работам по реконструкции трамвайного узла в районе ул. Московской в краевом центре. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Синара» Фото: Пресс-служба ГК «Синара»

По данным организации, на уже существующем узле на пересечении улиц Московской, Островского, Красных Зорь и Крайней будет заменено более 700 метров рельсошпальной решетки и построено еще 200 метров трамвайных путей. Также здесь появятся четыре новых остановочных платформы с современными павильонами и информационными табло. Кроме того, здесь организуют уличное освещение, тротуары, стоянки для автомобилей, проведут озеленение.

Работы проведут до 1 июля 2023 года, при этом движение трамваев во время работ по модернизации узла останавливаться не будет, отметили в «Синаре».

Новая развязка станет связующим узлом между восточной и центральной частью Краснодара и позволит создать единый транспортный каркас с будущими трамвайными линиями на западе и востоке города.

«Нами были учтены пожелания местных жителей и рекомендации экспертов. Так, за каждым из четырех направлений движения будет закреплена своя остановочная площадка, что существенно упростит для пассажиров посадку и высадку, а также совершение пересадок. После модернизации трамвайный узел на ул. Московской станет по-настоящему удобным транспортно-пешеходным пространством»,— рассказал гендиректор «Синара ГТР Краснодар» Артем Доронин.

По его словам, такой подход в организации пространства даст МУП «КТТУ» дополнительную возможность оперативно оптимизировать движение трамваев в случае сбоев на линии.

О том, что «дочка» группы «Синара» подала частную концессионную инициативу по строительству новой трамвайной линии в Краснодаре, которая соединит районы Западного обхода, Немецкой Деревни, «Баскет-Холла» и протянется до улицы Московской, стало известно в июле 2022 года. Протяженность линии составит 35 км. Кроме того, компания в рамках концессии закупит 100 новых низкопольных трамваев. Общий объем финансирования концессионер оценил в 28,2 млрд руб. Соглашение было подписано 14 сентября, оно рассчитано на 25 лет.

Планируется, что строительство линии от Западного трамвайного депо до ЖК «Немецкая деревня» (вторая фаза) начнется во втором квартале 2023 года.

20 сентября инвестор также направил в мэрию Краснодара еще одну концессионную инициативу — о строительстве двух трамвайных веток в восточной части краевого центра. Речь идет о продлении трамвайной линии в район ул. Восточно-Кругликовской по ул. им. 40-летия Победы и Героев-Разведчиков со строительством Северного трамвайного депо, а также о строительстве линии по улице им. Мачуги. 29 ноября проект концессии был утвержден. По данным «Синары», соглашение может быть подписано в начале 2023 года при отсутствии других заявок на реализацию проекта.

Алексей Белянин

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