В Красноярске стартует чемпионат России по фигурному катанию

В Красноярске с 22 по 25 декабря пройдет чемпионат России по фигурному катанию. Соревнование является главным в нынешнем сезоне для отечественных фигуристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Участие в турнире примут 90 спортсменов. В одиночном катании к соревнованиям допущено по 18 спортсменов среди мужчин и женщин, в парном - 12 пар, в танцах на льду - 15 пар. Фигуристы разыграют комплекты наград в четырех дисциплинах: женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Призовые для победителей составят по 2,5 млн руб., серебряные призеры - по 1,5 млн, бронзовые – 1 млн.

По данным «Ъ», на турнире будут соперничать 16-летняя Камила Валиева, действующая чемпионка России, и 18-летняя Александра Трусова.

«Билетов, практически, уже нет. А это значит, что интерес к нашему турниру огромен. За эти три дня мы увидим все самое лучшее, что есть у нас в стране в фигурном катании», - сказал генеральный директор федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Церемония открытия чемпионата состоится 22 декабря, в 19:15,местного времени. По данным правительства края, в постановке задействованы 78 фигуристов – воспитанников красноярской спортшколы «Центр по ледовым видам спорта».

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Анна Егорова