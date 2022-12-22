Аэропорт в Омской области может быть построен с отложенным госфинансированием

Строительство аэропорта Омск-Федоровка может вестись за счет средств частных инвесторов с отложенным госфинансированием, сказал губернатор Омской области Александр Бурков. «У нас есть инвесторы, есть все финансово-экономические расчеты, готовы переходить к проектированию объекта. Нам нужно только понимание, в какие годы мы будем в комплексном плане развития магистральной инфраструктуры», - сказал он (цитата по ТАСС). Компенсация инвесторам из федерального бюджета может быть «через два-три года», сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Летом 2022 года проект строительства аэропорта был поддержан рабочей группой комиссии Госсовета РФ по направлению «Транспорт», в 2019 году сообщалось, что проект строительства аэропорта Омск-Федоровка получил положительное заключение Минтранса РФ. Реализовать его планировалось в рамках концессионного соглашения. Инвестиции в проект назывались ранее в объеме более 27 млрд руб. Об интересе к строительству Омск-Федоровки ранее заявляли холдинги «Новапорт» и «Аэропорты регионов».

Строительство Омск-Федоровки с 1982 года несколько раз останавливалось и возобновлялось. До 1991 года были построены и введены более 10 зданий и сооружений. Сейчас аэропорт представляет собой комплекс незавершенных строительством зданий и сооружений, расположенных в 27 км от Омска.

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Анна Егорова