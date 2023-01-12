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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 57 лет председателю совета директоров Экспобанка Игорю Киму

Игорь Ким

Игорь Ким

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Игорь Ким

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, научный руководитель Института национальных проектов Александр Аузан:

— Большинство прогнозов по поводу падения ВВП России в 2022 году не сбылись. Думаю, мы все стали свидетелями трудового и предпринимательского подвига. Когда бизнес и финансовая система смогли адаптироваться, перестроиться и выстоять в непростых условиях. Такое возможно, когда во главе компаний, банков, государственных структур стоят инициативные, деятельные и талантливые управленцы и предприниматели, искренне любящие свое дело и свою страну. Игорь Владимирович, я глубоко убежден, что такие люди, как Вы, необходимы банковской отрасли и российскому бизнесу в целом. Поэтому желаю Вам здоровья, успехов и благополучия, а вашей команде и Экспобанку — процветания и достижения новых вершин. С днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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