Главные анонсы 22 декабря

22 декабря президент РФ Владимир Путин проведет заседание Госсовета, которое будет посвящено вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. Планируется также представить предложения по разработке новой Стратегии реализации молодежной политики в России до 2030 года. В этот же день глава государства посетит «Дом молодежи» в ЦВЗ «Манеж», где познакомится с деятельностью ключевых проектов молодежной политики и пообщается с представителями молодежных сообществ. Кроме того, по доброй традиции Владимир Путин примет участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

В Нью-Йорке пройдет завершающее заседание Совета Безопасности ООН в 2022 году.

Арбитражный суд Московской области рассмотрит обоснованность заявления «ГПН-Салымские проекты». В заявлении дочернего предприятия «Газпром нефти» «ГПН-Салымские проекты» речь идет о разрешении Shell Salym Development B.V., распоряжаться 50% доли в уставном капитале «Салым Петролеум Девелопмент» и совершать сделки и действия по ее отчуждению в пользу ООО «ГПН-Ближневосточные проекты», с участием иностранного лица Salym Petroleum Development N.V., заинтересованного лица Shell Salym Development B.V.

Состоится внеочередное собрание акционеров «Татнефти», на котором будет принято решение по поводу выплаты дивидендов по итогам первых трех кварталов текущего года.

Движение автотранспорта на Транскавказской автомагистрали (ТрансКАМе) будет ограничено из-за всероссийских учений по обеспечению безопасного и беспрепятственного движения по автодорогам в условиях чрезвычайных ситуаций.

В Тбилиси городской суд проведет заседание по делу о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в связи с заключением врачей о состоянии его здоровья.

В Брюсселе суд первой инстанции приступит к слушаниям по делу бывшего заместителя главы Европарламента Евы Кайли, которая была задержана полицией по подозрению в коррупции, связанной с чемпионатом мира по футболу в Катаре.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём отправится в Анкару для переговоров. Стороны обсудят вступление королевства в НАТО. Ожидается, что шведского политика примет глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву, обвиняемым по делу о вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

В Перми Ленинский районный суд, как ожидается, огласит приговор по делу бывшего студента городского университета Александра Калинина, который получил 500 тыс. руб. компенсационных выплат, притворившись пострадавшим при стрельбе в вузе в сентябре 2021 года.

В Ростовской области начнет действовать запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Исключение сделано для ряда государственных ведомств.

В Красноярске начнется чемпионат России по фигурному катанию.