Российские компании объяснили, почему предпочитают растить собственные кадры

Новые подходы и методы развития штатных специалистов помогают компании формировать кадровый резерв и закрывать появляющиеся вакансии в короткие сроки, сообщила директор по персоналу федерального девелопера «Неометрия» Юлия Зайцева на мероприятии «Южная HR-летучка: координаты 2023», организованном крупнейшей платформой онлайн-рекрутинга в России HeadHunter.

«Сегодня необходимо растить собственные кадры – это выгодно. Адаптация внутренних специалистов при смене должности происходит гораздо быстрее, чем при найме с внешнего рынка. Кроме того, корпоративные программы развития являются отличной мотивацией для сотрудников и конкурентным преимуществом для работодателя», – сказала Юлия Зайцева.

Эксперт отдельно отметила, что благодаря системной работе с кадровым потенциалом «Неометрия» не ощущает дефицита специалистов, который характерен для строительной отрасли.

По словам директора HeadHunter Юг Олеси Лавреновой, ключевыми вызовами для HR в 2023 году станут забота о благополучии сотрудников, управление изменениями в организациях, а также оптимизация команд и создание кадрового резерва.

«В силу демографических и социальных факторов в ближайшее время число кандидатов на рынке труда не увеличится. Поэтому работодателям придется серьезно подумать о сохранении продуктивности и эффективности специалистов: поддерживать их эмоциональное благополучие, создавать комфортную среду, быть более гибкими и рассматривать новые форматы работы – гибридный, удаленный, также стоит обратить внимание на такие варианты сотрудничества, как фриланс, аутсорсинг, самозанятость», – пояснила Олеся Лавренова.

Участниками мероприятия «Южная HR-летучка: координаты 2023» стали около 20 руководителей и HR-менеджеров из разных профессиональных сфер: ИТ, медицины, ритейла, строительства и недвижимости.

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