Прокурор зажег свет

Суды двух инстанций по иску прокурора Уфы обязали администрацию города установить уличное освещение ряда участков дорог в поселке Максимовка Калининского района. Соответствующее представление прокуратура вносила в сентябре 2021 года, но оно не было исполнено. Согласно вступившим в силу решениям, мэрия должна обеспечить установку фонарей в течение полугода. По оценке городских властей, для этих целей понадобится дополнительно 515 светильников и 65 опор. Юрист Айдар Муллануров отмечает, что суды, удовлетворяя требования прокуроров, гражданам в аналогичных исках отказывают.

Верховный суд Башкирии отказал администрации Уфы и управлению коммунального хозяйства города в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Октябрьского райсуда Уфы. В июле суд первой инстанции обязал мэрию обеспечить уличным освещением дороги и проезды в поселке Максимовка Калининского района. В перечень вошли около 24 участков улиц, переулков и проездов, включая улицу Чехова, Чекмарева, Пришкольную, Инженерную, Соколиную, Старонефтяную и другие, а также улицу Верности в поселке Восьмое марта Ленинского района Уфы. Решение необходимо исполнить в течение полугода с момента его вступления в законную силу.

С иском в интересах неопределенного круга лиц обратился прокурор Уфы. Надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства в сфере благоустройства территорий по обращениям жителей поселков Максимовка и Восьмое марта. Установлено, что администрация Уфы организовала освещение поселка лишь частично. «Непринятие мер по организации уличного освещения создает предпосылки для роста количества дорожно-транспортных происшествий, нарушает права граждан на безопасное и беспрепятственное передвижение по улицам в вечернее и ночное время», — говорится в материалах дела.

Октябрьский райсуд пришел к выводу, что организация уличного освещения населенного пункта является прямой обязанностью органа местного самоуправления.

Администрация города сообщила прокурору, что на перечисленных в иске участках улиц необходимо установить 515 светильников, 65 опор и 18 тыс. самонесущего изолированного провода. «В текущем году финансирование на выполнение таких работ не предусмотрено, неосвещенные участки включены в план», — говорится в ответе мэрии.

В апелляционной жалобе городские власти просили решение суда отменить, мотивируя тем, что разработка конкурсной документации для проведения аукциона по установке светильников и проведение работ требуют большего количества времени, и заявленный в исковом заявлении срок не является обоснованным, реальным и исполнимым.

Судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции, отметив, что срок устранения ответчиком нарушений определен обоснованно. В Верховном суде также подчеркнули, что представление по установке недостающих светильников было внесено в адрес мэрии еще в сентябре 2021 года, но было не исполнено. «Предусмотрен механизм предоставления отсрочки и рассрочки исполнения решения суда, которым ответчик имеет возможность воспользоваться после вступления решения суда в законную силу», — говорится в решении.

Вчера в пресс-службе администрации Уфы оперативно комментарий не предоставили.

В августе текущего года мэрия отчиталась, что МУЭСП «Уфагорсвет» установил в жилом комплексе «Новая Максимовка» 78 новых железобетонных опор освещения, смонтировал 4 км сетей наружного освещения и 118 энергосберегающих светодиодных светильников.

Управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров считает вынесенные решения законными и обоснованными. «Вместе с тем мне не кажется нормальным решение подобных проблем через иски прокурора. Прокурор становится генеральным прорабом и занимается устранением недоделок. Проблем много: не хватает школ, не везде есть газ и канализация, не всем очередникам предоставлены квартиры, беда с дорогами. Почему бы прокурорам не проехать по улицам всех городов, не собрать все болевые точки и не подать один иск, обязав всех мэров сразу все исправить? Очевидно, что проблема кроется в отсутствии самостоятельности и средств у муниципалитетов. Кроме того, когда с аналогичными исками обращаются рядовые граждане, суды, как правило, им отказывают. Получается, что суд существует в основном для прокуратуры. Полагаю, что подобные иски должны подавать сами недовольные жители, а не прокурор. Это способствовало бы воспитанию в гражданах культуры отстаивания своих прав и повысило бы авторитет судебной власти», — прокомментировал господин Муллануров.

Влада Шипилова